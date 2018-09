Mẹo giảm mỡ bụng an toàn sau sinh

An toàn là điều kiện đầu tiên chị em phụ nữ nên lưu ý trong hành trình giảm mỡ bụng, lấy lại vòng eo thon.

Sau thời gian “nằm ổ” vài tháng, bà mẹ nào cũng có nỗi lo chung mang tên: béo bụng. Nguồn dinh dưỡng dư thừa không được đào thải kịp thời do hạn chế vận động thể chất trong thai kỳ sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ ở nhiều vùng trên cơ thể như ngực, bụng, đùi, mông…Trong đó, bụng thường là khu vực bị tích mỡ nhiều nhất. Nhiều chị em tăng cân rất ít khi mang thai vẫn bị mỡ bụng. Bên cạnh đó, việc nội tiết estrogen bị giảm đột ngột trong quá trình mang thai cũng khiến chất béo được lưu trữ trên vùng bụng, đùi có xu hướng tăng lên. Chứng căng thẳng, trầm cảm khiến mức độ cortisol - một chất chống căng thẳng do cơ thể tiết ra tăng vọt, tạo điều kiện cho mỡ bụng bị tích tụ nhiều hơn.

Mỡ bụng làm tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, thậm chí đột quỵ… nguy hiểm đối với sức khỏe còn yếu của bà mẹ sau sinh. Nhiều chị em vẫn cho rằng sinh con xong thì cơ thể sẽ tự động lấy lại dáng. Tuy nhiên, mỡ bụng thường chỉ có chiều hướng tăng lên, nặng nề, sồ sề hơn. Tình trạng chảy xệ và rạn da sau sinh cũng khiến vùng bụng ngày càng mất thẩm mỹ.

Muối, gừng và chanh là những mẹo giảm mỡ dân gian hiệu quả và an toàn cho phụ nữ sau sinh.

Giảm béo bụng an toàn sau sinh

Một số phương pháp giảm mỡ bụng sau sinh nhẹ nhàng, an toàn mà phái đẹp có thể áp dụng bao gồm các mẹo dân gian như quấn muối nóng, muối gừng, muối ngải cứu, rượu gừng, uống nước chanh, đắp chanh, chườm nước ấm… Các dược thảo tính nóng này khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra nhiệt lượng làm ấm, lưu thông máu, điều hòa khí huyết, thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ phân hủy chất béo, làm mềm các mô mỡ và làm săn chắc lớp da chảy xệ. Nước chanh có hàm lượng axit cao sẽ hạn chế hấp thụ đường khiến quá trình đốt cháy các tế bào mỡ thừa diễn ra nhanh hơn.

Tuy nhiên, các mẹo dân gian trên thường chỉ phát huy hiệu quả nếu kiên trì áp dụng trong thời gian dài. Do đó, nếu muốn giảm mỡ bụng cấp tốc, chị em phụ nữ có thể áp dụng một phương pháp thẩm mỹ khác hợp lý hơn, đó là công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe. Công nghệ này sử dụng năng lượng nhiệt và sóng âm để tác động phá vỡ những tế bào mỡ khu trú sâu dưới các lớp da, kể cả mỡ cứng và mỡ thừa tích tụ lâu năm. Cavi-Deluxe không phẫu thuật, không gây chảy máu, không đau đớn nên mang lại cảm giác thoải mái khi điều trị, đồng thời không tốn thời gian nghỉ ngơi hồi sức.

Tác dụng của công nghệ Cavi-Deluxe có thể làm giảm đến 95% mỡ thừa vùng bụng.

Chỉ với một lần điều trị, công nghệ Cavi-Deluxe có thể làm giảm đến 95% mỡ thừa tại khu vực điều trị, tương đương từ 8cm đến 20cm vòng bụng, đảm bảo không tích mỡ trở lại nếu duy trì cân nặng điều độ. Ngoài ra, công nghệ Cavi-Deluxe còn có tác dụng tái tạo, làm săn chắc, tăng độ đàn hồi, giúp vùng da sau điều trị giảm mỡ không bị chảy xệ, chùng nhão, kể cả trong trường hợp mỡ thừa nhiều và chảy xệ nặng. Tác dụng tái tạo da của Cavi-Deluxe còn cải thiện đến 80% tình trạng rạn da bụng thường gặp ở phụ nữ sau sinh, giúp hiệu quả phục hồi vùng bụng toàn diện hơn.

Chị em nên lưu ý: không nên tự ý sử dụng các phương pháp giảm cân, giảm mỡ thiếu khoa học, không an toàn. Việc nôn nóng, bất chấp sử dụng thuốc uống giảm cân, kiêng khem vô tội vạ sẽ gây ra những tác hại nặng nề do tình trạng sức khỏe sau sinh. Do đó, để giảm mỡ bụng hiệu quả, an toàn, chị em cần lưu ý tìm hiểu phương pháp hợp lý và phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình.

Vòng bụng sồ sề sau sinh đều được giải quyết an toàn trong một lần điều trị.

