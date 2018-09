Mái tóc đẹp quyến rũ của 3 mỹ nhân Việt

Trước khi sở hữu được mái tóc đẹp, bóng mượt, cả 3 cũng đã từng đau đầu với việc tìm kiếm phương pháp khắc phục hư tổn cho tóc. Do thường xuyên tạo kiểu bằng hoá chất nên mái tóc mất dần đi vẻ đẹp. Sau khi trải nghiệm Pantene 3 Minute Miracle, họ thay đổi thói quen chăm sóc tóc. Trước khi gội đầu, mỗi người đều đặn dành ra 3 phút xả tóc với kem xả. Chỉ sau lần sử dụng đầu tiên, cả Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền My và Nhã Phương đều cảm nhận sự khác biệt mái tóc hư tổn do hoá chất tạo kiểu trở nên óng mượt hơn hẳn.