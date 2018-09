Mai Phương Thúy tự tin khoe vòng eo gợi cảm

Bận rộn với các hoạt động, dự án kinh doanh, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy và số đo 3 vòng đạt chuẩn.

Để có được đường cong chữ S đó, ít người biết Mai Phương Thúy đã chọn mặt gửi vàng liệu trình Contri - Lipo (công nghệ giảm cân sử dụng 90% máy móc hiện đại). Cùng với những tinh chất đặc trị mỡ thừa, các thiết bị này đã giúp Hoa hậu không chỉ duy trì số cân nặng phù hợp mà còn tạo được số đo “vàng” cho cơ thể.

Dù bận rộn, hai tháng một lần, Mai Phương Thúy vẫn đều đặn đi kiểm tra sức khỏe, chỉ số cân nặng và số đo các vòng tại địa chỉ làm đẹp lâu năm.

Bác sĩ Lê Xuân Hiệp (cố vấn dinh dưỡng suốt 5 năm qua của hoa hậu) cho biết: "Tôi chỉ định Thúy sử dụng phương pháp giảm cân Contri - Lipo bởi 2 lý do chính. Lý do đầu tiên là các tinh chất insulin, multi vitamin, aminoaxit... có trong Contri - Lipo đều đã được đăng ký bản quyền và được kiểm chứng về độ an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Lý do thứ hai là liệu trình này chỉ diễn ra trong 4 buổi, mỗi buổi khoảng 90 phút nên tiết kiệm nhiều thời gian hơn các công nghệ giảm cân khác, phù hợp với lịch làm việc bận rộn của Thúy".

Sự hỗ trợ của máy Contri - Lipo khiến tinh chất giảm béo thẩm thấu sâu và nhanh hơn. Nhờ vậy, lượng mỡ thừa giảm được nhiều gấp 5 lần bình thường.

Sau khi được đưa sâu vào cơ thể hoa hậu, tinh chất giảm béo sẽ nhanh chóng tỏa đều và "bẻ khóa" liên kết giữa các phân tử mỡ. Sau đó chúng tiếp tục phá hủy màng chắn toxin bao bọc bên ngoài các tế bào mỡ cứng đầu, giải phóng vùng tập kết của các mô mỡ dày, đồng thời ngăn chặn sự hình thành của các mô mỡ sơ khai. Chất béo dư thừa trong cơ thể sau khi bị hóa lỏng sẽ bị đẩy ra ngoài cơ thể theo đường bài tiết.

Sau khi tiêu diệt mỡ thừa, một lớp bùn cứu chiết xuất từ thảo dược Nhật Bản sẽ được đắp lên vùng eo, hông, ngực của hoa hậu để làm săn chắc các cơ, da, tạo phom “đồng hồ cát” và hút sạch độc tố tích tụ trong cơ thể do nhiễm độc thời tiết hoặc chế độ sinh hoạt không khoa học.

Sau 4 buổi trị liệu bằng công nghệ Contri - Lipo, Hoa hậu Việt Nam 2006 thường giảm khoảng 5kg và thu gọn 8-10cm vòng bụng. Cô thường diện những bộ đầm ôm sát để khoe thế mạnh về đường cong của mình.

Kết thúc liệu trình, các tinh chất vẫn âm thầm hoạt động trong cơ thể, chúng liên tục đốt cháy mỡ thừa và đào thải hàng ngày. Nhờ vậy, Mai Phương Thúy luôn sở hữu vòng eo nóng bỏng dù không nhịn ăn hay vất vả tập luyện. Xem chi tiết liệu trình tai đây.

