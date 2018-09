Lý do cần giảm mỡ ở tuổi U40

Tình trạng mỡ bụng và thân hình nặng nề khi có tuổi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật đáng sợ.

Khi bước vào độ tuổi U40, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nặng nề, cơ thể tích mỡ. Đây cũng là dấu hiệu báo trước nhiều nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe.

Nguy cơ bệnh tật nặng nề

Khi lượng mỡ trong cơ thể vượt quá mức bình thường, cơ chế hoạt động của hormone adiponectyne - vốn có công năng bảo vệ cơ thể trước những nguy hại do sự lệch lạc trong quá trình trao đổi chất, duy trì hoạt động bình thường của hệ tuần hoàn, không còn phát huy tác dụng khôi phục tổn thương thành mạch do suy giảm nồng độ. Lúc này, cơ thể giải phóng ra nhiều hợp chất xấu gây tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất, tim và thành mạch. Ở người trẻ, sức khỏe còn tốt, hệ miễn dịch còn hoạt động khỏe mạnh nên khả năng điều hòa sự rối loạn này tốt hơn. Song, khi càng có tuổi, cơ thể yếu dần kéo theo sự suy giảm chức năng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường, tắc nghẽn động mạch ở tim, não…

Tuổi U40, U50 cần thiết phải giảm mỡ thừa.

Giảm tuổi thọ

Bệnh tật tập trung trong cơ thể do mỡ thừa có thể gây ra nhiều tai biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề đến tình trạng sức khỏe. Mỡ thừa càng nhiều, đồng nghĩa với thời gian ủ bệnh càng lâu là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy giảm sức khỏe rõ rệt khi tuổi cao, sức yếu, thậm chí có thể gây đột tử…Theo các chuyên gia thuộc Viện dinh dưỡng Đức, vòng bụng tăng thêm 5cm thì nguy cơ chết sớm tăng thêm 17% ở nam giới và 13% ở nữ giới.

Cơ thể lão hóa nhanh hơn

Không chỉ làn da, vóc dáng cũng phản ánh rất rõ tình trạng lão hóa của cơ thể theo thời gian. Mỡ thừa khiến thân hình trở nên nặng nề, những bước di chuyển, vận động chậm chạp và kém linh hoạt hơn. Thân hình nặng nề, thừa cân còn làm hạn chế khả năng trao đổi chất và nhịp sinh học bị rối loạn, từ đó đẩy nhanh tốc độ già hóa của cơ thể. Mặt béo, nọng cằm, bụng mỡ, đùi ếch, bắp tay, bắp chân to do mỡ thừa, khiến nhiều người già hơn so với tuổi thật của mình.

Điều trị bằng công nghệ Cavi-Deluxe, 95% mỡ thừa sẽ được tống khứ khỏi khu vực điều trị.

Phương án giảm mỡ an toàn cho tuổi U40

Vì những lý do trên, việc giảm mỡ thừa ở độ tuổi U40 (tức dưới 40 tuổi), U50 (dưới 50 tuổi) được coi là thích hợp hơn cả. Độ tuổi này là thời điểm mỡ thừa đã tích tụ một lượng khá nhiều trong cơ thể, nhất là ở phụ nữ qua thời kỳ sinh đẻ, nên việc giảm mỡ không ảnh hưởng nhiều đến công việc và thể chất. Tuy nhiên, cần tránh những phương pháp hút mỡ bằng phẫu thuật dao kéo vì có thể gây nhiều đau đớn và biến chứng nguy hiểm, dễ gây phản ứng phụ, không phù hợp với sức chịu đựng đã giảm nhiều ở độ tuổi U40, U50. Những phương pháp giảm mỡ an toàn, nhẹ nhàng lúc này được khuyến khích nhiều hơn.

Đáp ứng những nhu cầu trên, công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi - Deluxe tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury là một phương án điều trị mỡ thừa và tái tạo vóc dáng mang lại nhiều hiệu quả khả quan. Công nghệ này không có tác động phẫu thuật, không gây chảy máu, không đau đớn nên mang lại cảm giác thoải mái khi điều trị, đồng thời không hề tốn thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Phương pháp này chỉ sử dụng năng lượng nhiệt và sóng âm để tác động phá vỡ những tế bào mỡ khu trú sâu dưới các lớp da. Tế bào mỡ bị phá vỡ sẽ được hóa lỏng, loại ra ngoài cơ thể một cách dễ dàng, an toàn.

Vòng eo thon gọn và săn chắc rõ rệt sau điều trị bằng Cavi - Deluxe.

Chỉ với một lần điều trị, công nghệ Cavi - Deluxe có thể làm giảm đến 95% mỡ thừa tại khu vực điều trị, tương đương từ 8 đến 20cm vòng bụng, 5 đến 12cm vùng đùi, 3 đến 5cm bắp tay, bắp chân, đảm bảo không tích mỡ trở lại nếu duy trì cân nặng điều độ. Ngoài ra, công nghệ Cavi-Deluxe còn có tác dụng tái tạo, làm săn chắc, tăng độ đàn hồi, giúp vùng da sau điều trị giảm mỡ không bị chảy xệ, chùng nhão, kể cả trong trường hợp mỡ thừa nhiều và chảy xệ nặng. Xem thêm chi tiết tại đây.

