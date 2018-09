Lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ gọt mặt V line

Phương pháp này cần thực hiện ở các bệnh viện thẩm mỹ được cấp phép gây mê và đảm bảo điều kiện y tế đạt chuẩn.

Hiện nay, các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, nâng ngực nội soi, nâng ngực chảy xệ, bơm mỡ, hút mỡ, gọt mặt V line, phẫu thuật hàm hô móm, căng da mặt, da bụng… ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, các dịch vụ trên chỉ được thực hiện tại bệnh viện đảm bảo điều kiện y tế đạt chuẩn an toàn như phòng mổ vô trùng, trực cấp cứu 24/24, chăm sóc hậu phẫu…

Theo nghiên cứu sinh, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM, phẫu thuật thẩm mỹ gọt mặt V line là phương pháp làm đẹp đòi hỏi tính an toàn cao. Khi thực hiện, bác sĩ sẽ can thiệp trực tiếp vào phần xương hàm, điều chỉnh hàm vuông trở lên thon gọn và mềm mại. Do đó, việc đầu tiên khi quyết định thực hiện thẩm mỹ tạo mặt V line là lựa chọn một bệnh viện thẩm mỹ uy tín.

Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc: 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM.

Hiện nay, tình trạng môi giới của những địa chỉ không được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều trung tâm thường tư vấn tại một địa điểm, sau khi thuyết phục khách hàng thành công, họ sẽ chuyển đi bệnh viện khác để thực hiện phẫu thuật.

Trong khi đó, một ca phẫu thuật thẩm mỹ đảm bảo an toàn cần phải thực hiện tại cùng một địa điểm, từ khâu tư vấn, xét nghiệm tới phẫu thuật. Đối với gọt mặt V line, một bệnh viện thẩm mỹ phải đảm bảo 3 thiết bị cần thiết sau:

Máy X quang 3D conebeam CT, máy Pano Cepha: giúp bác sĩ xác định, phân tích đặc điểm, hình dáng và độ xốp xương hàm đồng thời xem xét những phần cần phải chỉnh sửa một cách chính xác. Nếu không sử dụng 2 thiết bị này thì không phân tích chính xác cấu trúc xương hàm, dây thần kinh hàm dưới và vị trí cắt xương dẫn tới các biến chứng nguy hiểm sau phẫu thuật gọt mặt V line.

Bản phân tích của hotgirl Emily Linh tại Bệnh viện thẩm mỹ KIM trước khi tiến hành phẫu thuật.

Phần mềm chuyên dụng phân tích hàm mặt Vceph của Mỹ: phân tích chính xác cấu trúc xương hàm, xác định được hệ thống dây thần kinh cũng như vị trí cắt xương. Nếu bác sĩ không sử dụng phần mềm này thì đồng nghĩa với việc sẽ không có phân tích cấu trúc xương hàm, vì vậy, trong quá trình gọt mặt V line bác sĩ cũng chỉ "mổ mò" dựa vào cảm tính và ước lượng.

Máy cắt xương siêu âm Aesculap High Speed: sử dụng trong các phẫu thuật gọt mặt, phẫu thuật hàm hô móm để đảm bảo quá trình thực hiện được an toàn và chuẩn xác, giúp việc cắt xương không đau hay chảy máu, đồng thời, lưỡi cắt rất mỏng nên không làm tổn thương, không tạo bột xương, vết thương nhanh chóng lành, giảm nhanh tình trạng sưng nề.

Người mẫu ảnh Emily Linh xinh đẹp hơn sau khi gọt mặt V-line, nâng mũi S line tại Bệnh viện KIM do bác sĩ Nam thực hiện.

Để quá trình phẫu thuật an toàn, hiệu quả, bạn nên chọn những bệnh viện thẩm mỹ uy tín, có đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Điều này giúp bạn giảm thiểu rủi ro cũng như tác hại, biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm.

Tại Việt Nam, Bệnh viện thẩm mỹ Hàn quốc KIM Hospital được nhiều khách hàng tín nhiệm lựa chọn. Bằng việc hợp tác với nhiều trung tâm, bệnh viện thẩm mỹ lớn tại Hàn Quốc trong từng thế mạnh riêng, Bệnh viện KIM thực hiện toàn diện các dịch vụ thẩm mỹ: mũi, mắt, môi, cằm… Bệnh viện được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, phòng phẫu thuật đảm bảo điều kiện vô trùng với hệ thống Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn, máy gây mê, hệ thống phun sương tiệt trùng…

Trong tháng 3, Bệnh viện KIM mang đến 20 cơ hội phẫu thuật miễn phí 100% khi tham gia vòng quay may mắn "Tháng 3 yêu thương". Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn như chuyến du lịch Singapore, iPhone 6 Plus và giảm giá trực tiếp từ một triệu đồng tới 50 triệu đồng các dịch vụ thẩm mỹ và nha khoa. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 31/3. Chi tiết xem tại đây.

Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM Hospital

31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP HCM.

(Ngay góc ngã tư Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Đình Chiểu)

Tel: (+84) 8 39115678 - Hotline: (+84) 0902 898 258

Website: benhvienthammyhanquoc.com

Email: info@kimhospital.com

(Nguồn: KIM Hospital)