Lưu ý khi chọn cơ sở thẩm mỹ

Bạn có thể tham khảo một số ý kiến dưới đây để chọn cở sở thẩm mỹ hiệu quả cho việc làm đẹp của mình.

Đầu tiên, bạn nên tìm hiểu về giấy phép hoạt động của cở sở thẩm mỹ, trung tâm có chi nhánh, hợp tác với nước ngoài hay không và bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên môn hay không. Cơ sở vật chất tốt cũng là một trong những điều kiện hỗ trợ cho việc làm đẹp của bạn. Bạn nên tìm hiểu về vật liệu, trang thiết bị có xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành của Nhà nước, Bộ Y Tế.

Thẩm mỹ Hàn quốc JW, chi nhánh bệnh viện JW Hàn quốc.

Đối với các phẫu thuật lớn như nâng ngực, hút mỡ, nâng mũi, tạo hình khuôn mặt..., bạn nên chọn bệnh viện có đội ngũ gây mê, hồi sức chuyên nghiệp; những trung tâm có chuyên khoa sâu, mỗi bác sĩ đảm nhận những dịch vụ riêng biệt. Tham khảo kinh nghiệm của những người từng làm phẫu thuật thành công để được giới thiệu những bác sĩ có kinh nghiệm. Bác sĩ phẫu thuật phải là người trực tiếp tư vấn cho bạn, giải thích rõ cách thức cần quan tâm trước và sau phẫu thuật… Vì vậy, bạn nên lựa chọn các bác sĩ đã có kinh nghiệm ngoại khoa từng làm việc các bệnh viện lớn, được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ ở các nước tiên tiến. Ngoài ra, bạn không nên phẫu thuật quá nhiều dịch vụ cùng lúc và đừng ham rẻ mà bỏ qua chất lượng dịch vụ.

Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW hợp tác với Bệnh viện thẩm mỹ Jeong Won (JW) tại Seoul, Hàn Quốc - một trong năm bệnh viện thẩm mỹ lớn tại xứ sở kim chi, chuyên phẫu thuật cho các sao Hàn. Nhiều bác sĩ thẩm mỹ tại Việt Nam đã tu nghiệp chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ tại đây. Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW có cơ sở kỹ thuật, công nghệ hiện đại, cập nhật các công nghệ tân tiến của Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và các tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế.

Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW có giấy phép hoạt động do Sở y tế cấp; giấy phép hoạt động do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp; giấy phép chứng chỉ hành nghề do Sở y tế cấp; giấy phép quảng cáo. Cơ sở này hoạt động theo cách thức:

Ký cam kết hợp tác với JW Hàn, theo đó, JW Hàn sẽ chuyển giao các công nghệ làm đẹp 100% cho bác sĩ tại Việt Nam.

JW Việt Nam hoạt động theo tiêu chuẩn giống như JW Hàn Quốc.

Đội ngũ bác sĩ Việt Nam được tu nghiệp chuyên sâu mỗi năm từ JW Hàn Quốc.

Mỗi bác sĩ sẽ đảm nhận những chuyên khoa khác nhau và chỉ làm những dịch vụ thẩm mỹ của chuyên khoa mình: nâng mũi S line Hàn Quốc, chỉnh hình mũi ngắn; thẩm mỹ mắt; phẫu thuật trẻ hóa toàn diện; chỉnh hình khuôn mặt như chỉnh hình gò má, độn cằm V line tạo mặt trái xoan…

Vật liệu phẫu thuật từ sụn, nẹp vis, máy móc...nhập 100% từ JW Hàn đạt tiêu chuẩn hàng đầu của bộ Y tế và quốc tế.

JW VN có hỗ trợ khách hàng muốn sang JW Hàn Quốc phẫu thuật và không mất thêm chi phí.

Thường xuyên tổ chức hội thảo chuyển giao công nghệ và giới thiệu các kỹ thuật mới.

Tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, khách hàng sẽ trực tiếp gặp bác sĩ để tư vấn cụ thể trước khi quyết định phẫu thuật. Khách hàng sẽ được tìm hiểu về: phương pháp phẫu thuật; thời gian dự kiến phẫu thuật; vật liệu sử dụng; hướng dẫn chăm sóc chi tiết sau phẫu thuật; các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa biến chứng có thể có; kiểm tra sức khỏe tổng quát nhằm phát hiện các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường, tim mạch, gan thận…nhằm đảm bảo cuộc phẫu thuật an toàn. Đặc biệt, trung tâm có chính sách bảo hành rõ ràng.

Hình ảnh khách hàng thực hiện Nâng mũi S line tại Thẩm mỹ Hàn quốc JW

