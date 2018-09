Lưu Hương Giang tắm trắng 12 triệu đồng trước khi ra MV

Nữ ca sĩ tắm trắng để tự tin với làn da trắng trước khi thực hiện MV 'Get High'.

Làn da đẹp của Lưu Hương Giang 'hút mắt' người đối diện.

Hình ảnh nổi loạn trong thiết kế nội y kiểu corset đã khoe trọn làn da sáng bóng, mịn màng và nuột nà của Lưu Hương Giang dù đã là gái một con. Để có sự tự tin ấy, Lưu Hương Giang đã áp dụng 5 buổi tắm trắng Takano Nhật Bản tại spa của chính mình. Đây là phương pháp tắm trắng từ xứ sở hoa anh đào, không chỉ hồi phục sắc tố da trở nên trắng sáng, mà còn giúp trẻ hóa da, săn chắc và mịn màng. Nữ ca sĩ cùng các cộng sự của mình đã sang tận Nhật để tìm hiểu và nhập khẩu phương pháp tắm trắng này.

Đề cao sự an toàn và khỏe mạnh của làn da, tắm trắng Takano Nhật Bản sử dụng những nguyên liệu chiết xuất tự nhiên và ứng dụng các thành tựu của vật lý học để tăng hiệu quả làm trắng. Công nghệ Nano với những phân tử siêu nhỏ có kích thước chỉ bằng một phần 2.000 so với nang lông, chứa vitamin C cùng nhiều dưỡng chất khác. Các thành phần dễ dàng thẩm thấu qua da, phát huy công dụng hạn chế melanin bất thường, loại bỏ các vùng da đen, sạm màu, kích thích tế bào da mới trắng mịn thay thế cho tế bào da chết. Mức độ thẩm thấu dưỡng chất vào da của phương pháp này gấp 1.000 lần so với các phương pháp thoa bôi thông thường khác. Đây cũng chính là ưu điểm khác biệt của phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản giúp rút ngắn thời gian hồi phục làn da chỉ sau 5 buổi.

Lưu Hương Giang cho biết cô hạnh phúc vì đã góp phần giúp phái đẹp Việt tiếp cận phương pháp tắm trắng hiệu quả.

Phương pháp tắm trắng này rất phù hợp với những ai bị sạm da, đen da do ánh nắng (cháy nắng sau mùa đi biển, không thoa kem chống nắng thường xuyên...), do nhịp sống bận rộn, căng thẳng (stress, mệt mỏi), hay do điều kiện công việc (tiếp xúc nhiều với ánh đèn có cường độ cao, làm việc thường xuyên với máy tính, liên tục di chuyển giữa các vùng đất khác nhau)... Thời gian ngắn, hiệu quả cao, an toàn, cùng các nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật là những ưu điểm của phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản tại spa của Lưu Hương Giang. Tham khảo quy trình một buổi tắm trắng Takano tại đây.

“Khi 33 tuổi và nhiều hơn nữa!... hãy cứ gợi cảm nếu bạn vẫn còn cảm thấy tự tin vào chính mình” - Lưu Hương Giang chia sẻ.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)