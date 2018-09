Lựa chọn sản phẩm điều trị rụng tóc

Bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho mái tóc chính là đảm bảo 'góc con người' luôn chắc khỏe, óng mượt, không gãy rụng.

Tóc rụng là nỗi lo lắng của rất nhiều người. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm bừa bãi, không có chọn lọc có thể khiến tình trạng mái tóc khó được cải thiện. Vì vậy, bạn cần phải hiểu rõ về các dưỡng chất cần thiết cho tóc để lựa chọn cho đúng.

Hà thủ ô cho mái tóc chắc khỏe

“Muốn cho xanh tóc đỏ da - rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô”, công dụng của hà thủ ô được nhắc tới như một loại thuốc tốt cho sức khỏe, đặc biệt là điều trị rụng tóc. Đông y cho rằng, tóc là phần thừa của huyết (máu), được huyết nuôi dưỡng. Mà can (gan) là nơi tàng trữ và điều tiết lượng huyết trong cơ thể. Mặt khác huyết do tinh sinh ra, tinh tàng trữ ở thận. Vì vậy thận là căn nguyên sinh ra tóc. Do đó, để điều trị rụng tóc cần hơn hết tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chất lượng máu và bổ gan thận.

Hà thủ ô bổ gan thận, dưỡng huyết giúp tóc chắc khỏe.

Trong khi đó các dưỡng chất trong hà thủ ô có tác dụng bổ máu, thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu; tăng sinh tân dịch; bổ gan và bổ thận giúp nuôi dưỡng, phục hồi những tổn thương ở nang tóc. Bởi vậy, hà thủ ô có hiệu quả tốt trong điều trị rụng tóc, giúp tóc luôn đen mượt đồng thời làm chậm quá trình lão hóa của tóc, ngăn chặn tình trạng rụng tóc quay lại.

Biotin - vitamin giúp nuôi dưỡng tóc

Mỗi bộ phận cơ thể có riêng với một vài loại vitamin cụ thể. Với tóc, vitamin H (Biotin) được xem là dưỡng chất không thể thiếu. Sự góp mặt của biotin đảm bảo cho mái tóc chắc khỏe, làm tăng độ đàn hồi của tóc, phòng ngừa tóc gãy rụng. Đây cũng là dưỡng chất quan trọng giúp sản xuất keratin, thành phần chính cấu tạo lên tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh.

Thực phẩm là nguồn cung cấp biotin lý tưởng cho mái tóc luôn chắc khỏe.

Dưỡng chất quan trọng này cũng giúp cải thiện tình trạng tóc bị chẻ ngọn, giảm tiết bã nhờn cho da đầu đồng thời nuôi dưỡng cho mái tóc tránh xa những hư tổn. Điều này lý giải vì sao cơ thể thiếu hụt biotin sẽ xuất hiện tình trạng rụng tóc, da có vảy hay mệt mỏi, trầm cảm.

Mái tóc chắc khỏe với sự kết hợp “2 trong 1”

Mặc dù cả hà thủ ô và biotin đều là những trợ thủ đắc lực để giải quyết mọi vấn đề về tóc. Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm tình trạng rụng tóc, nuôi dưỡng các nang tóc luôn khỏe mạnh thì chỉ riêng mình hà thủ ô hay biotin là chưa đủ. Để có được nguồn dưỡng chất tốt cho mái tóc, bạn nên kết hợp biotin và hà thủ ô. Sự kết hợp này chính là lời đáp hữu hiệu cho những ai đang khổ sở vì chứng rụng tóc. Nó còn giúp bạn phục hồi những tổn thương, tránh những tác động xấu từ môi trường bên ngoài, giúp tóc luôn chắc khỏe đồng thời kích thích mọc tóc.

Ngoài ra, người bệnh có thể kết hợp hà thủ ô và biotin với các loại thảo dược có cùng chức năng để tăng hiệu quả trị rụng tóc, giúp khắc phục triệt để tình trạng này. Thục địa, xuyên khung, đương quy,… là những vị thuốc bổ máu, bổ gan thận, có tác dụng rất tốt để cải thiện độ dày của mái tóc. Người bệnh có thể sắc uống hàng ngày hoặc sử dụng dưới dạng viên nang được chiết xuất sẵn, chia liều tiện dụng.

Được kế thừa từ các bài thuốc dân gian, các thành phần bổ huyết, bổ thận và các dưỡng chất cần thiết như hà thủ ô, thục địa, xuyên khung, vitamin B5, vitamin H… giúp nuôi dưỡng tóc, phục hồi các nang tóc bị hư tổn, từ đó giúp giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, hỗ trợ điều trị rụng tóc. Thích hợp dùng cho các trường hợp: rụng tóc ở nam giới, rụng tóc ở nữ giới do nhiều nguyên nhân khác nhau như sụt giảm nội tiết tố, căng thẳng, stress… hoặc do thiếu hụt vi chất dinh dưỡng; người bị chậm mọc tóc, tóc bạc sớm, tóc yếu thường xuyên bị khô, gãy, chẻ ngọn. Được chiết xuất từ thảo dược, an toàn khi sử dụng dài ngày mà không gây ảnh hưởng đến chức năng gan, thận, dạ dày hay huyết áp.

