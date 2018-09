Lựa chọn loại sụn nâng mũi phù hợp

Nâng mũi bằng sụn tự thân hay sụn nhân tạo là điều khiến nhiều người phân vân khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đây nâng mũi thường chỉ sử dụng một chất liệu đơn giản là thanh sillicon cứng, được đẽo gọt cho phù hợp với dáng mũi và giúp nâng cao sóng mũi. Tuy nhiên miếng sillicon do phải gọt dũa nên nếu không khéo có thể khiến dáng mũi ghồ ghề, biến dạng.

Chất liệu sụn nhân tạo dùng trong nâng mũi hiện nay có bước cải tiến khi trở nên mềm dẻo hơn và được đúc với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau, giúp cải thiện được khuyết điểm trước đây. Ưu điểm nổi bật khi nâng mũi bằng sụn nhân tạo là thời gian thực hiện khá nhanh, chỉ khoảng 15-30 phút. Tuy nhiên, nếu sử dụng một loại sụn này có thể khiến dáng mũi không được đẹp tự nhiên.

Dáng mũi đẹp khiến bạn tự tin hơn.

Một phương pháp nâng mũi khác được nhiều người quan tâm là kỹ thuật nâng mũi bằng sụn tự thân từ sụn tai và nhiều loại sụn khác trên cơ thể. Ưu điểm có thể thấy rõ ở phương pháp này là sự an toàn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sụn tự thân quá mức và không đúng chức năng có thể gây ra nhiều trường hợp mũi không đẹp như biến dạng dáng mũi về sau. Vì bản chất sụn tai là sụn cong có tính chất co rút cho nên nếu lạm dụng quá mức đặt cả ở sóng mũi thì qua thời gian có thể gây ra hiện tượng nhăn nhúm co rút dáng mũi.

Giải pháp cho mũi đẹp tự nhiên

Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW ứng dụng công nghệ nâng mũi tiên tiến từ bệnh viện Jeong Won - Hàn Quốc với sự kết hợp giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo. Sự kết hợp này đã giúp khắc phục khuyết điểm của những phương pháp cổ điển, đồng thời cộng thêm ưu điểm của những kỹ thuật cũ và kết hợp áp dụng công nghệ mới trở thành kỹ thuật nâng mũi S Line.

Phẫu thuật nâng mũi S line.

Điểm khác biệt trong kỹ thuật nâng mũi S line là mũi được chia làm 2 phần: một phần 3 đầu mũi và 2 phần 3 sóng mũi, tương ứng mỗi phần sẽ có phương pháp khác nhau sao cho phù hợp với chức năng và đảm bảo tính đẹp lâu dài. Điểm mấu chốt của S line nằm ở việc xử lý một phần 3 đầu mũi, đó là kỹ thuật can thiệp được sụn vách ngăn mũi. Sau đó, cấu trúc mũi được giải phóng toàn bộ, do đó dễ dàng thấy được tất cả những khuyết điểm của mũi và chỉnh sửa theo mong muốn. Sụn vách ngăn chính là sụn sâu bên trong mũi, quyết định chân trụ mũi nên không có sự chắp vá từ những loại sụn khác, cấu trúc đầu mũi vững chắc và an toàn.

Đồng thời 2 phần 3 sóng mũi sẽ được làm cao bằng sụn mềm chuyên biệt được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, điểm đặc biệt của loại sụn này là sự đa dạng về kích cỡ, được thiết kế tinh tế, không phải gọt dũa tạo độ lướt mềm mại.

Sụn nhân tạo thời gian sau này mềm dẻo hơn và có nhiều kích cỡ khác nhau, không phải gọt dũa nên tạo được dáng mũi đẹp, thanh thoát.

Vì những ưu điểm đó mà mọi cấu trúc mũi từ dễ đến khó đều có thể được khắc phục, kể cả những trường hợp mũi bị lệch vách ngăn, bóng đỏ, lộ sóng, mũi bị hỏng, bị hoại tử nghiêm trọng do những kỹ thuật cũ để lại.

Vì vậy, thay vì phân vân nâng mũi bằng sụn tự thân hay sụn nhân tạo, bạn nên quan tâm đến sự kết hợp giữa sụn tự thân và sụn nhân tạo; loại sụn chất lượng được sử dụng đúng mục đích. Điều này phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên sâu của bác sĩ thẩm mỹ mũi, bên cạnh đó là nguồn vật liệu của cơ sở thẩm mỹ. Khách hàng cần phải tìm hiểu rõ các thông tin này trước khi thực hiện.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW Số 141-143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

Hotline: 09 6868 1111 – 08 2237 4567

Website: thammyhanquoc.vn

Email: thammyvienhanquoc@gmail.com

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW)