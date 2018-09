Lựa chọn giữa niềng răng và phẫu thuật hàm

Việc hiểu rõ về các phương pháp niềng răng, phẫu thuật hàm hô, móm sẽ giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp cho mình.

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tuy nhiên trên môi nhiều người, nụ cười lại luôn bị kiềm chế bởi khuyết điểm hô, móm. Tại Việt Nam, số người bị hô, móm chiếm tỷ lệ khá cao và thường do 3 nguyên nhân chính hô do răng, do hàm và do cả răng và hàm. Trong đó 70% nguyên nhân hô là do di truyền, 30% do thói quen từ nhỏ như mút tay, liếm môi hay ngậm ti giả.

Niềng răng cũng có thể mang lại nụ cười đẹp như mong muốn.

Niềng răng (chỉnh nha) và phẫu thuật là 2 biện pháp phổ biến giúp nhiều người lấy lại nụ cười tự tin, tỏa sáng cùng gương mặt thu hút, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, mọi người thường phân vân khi phải lựa chọn giữa 2 phương pháp này.

Niềng răng là biện pháp tác động trực tiếp lên răng, tạo sự di chuyển răng theo ý muốn để đạt được tính thẩm mỹ và chức năng ăn nhai tốt theo mong muốn. Tuy nhiên, theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc: “Điều trị niềng răng sẽ đạt kết quả tốt khi những lệch lạc đó chỉ do răng, còn nếu do xương phát triển quá mức mà cố gắng niềng răng bù trừ thì có thể gây ra những hậu quả không tốt cho răng mà vẫn hô vẩu hay chức năng ăn nhai vẫn không được cải thiện.”

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung với hơn 10 năm kinh nghiệm phẫu thuật hàm mặt và thành công trên hơn 1.000 ca phẫu thuật hô móm. Chính vì vậy, để điều trị cho những ca hô vẩu lệch lạc trầm trọng do xương thì không nên chỉ điều trị niềng răng không mà cần kết hợp với phẫu thuật để đưa nguyên khối xương - răng về vị trí mong muốn nhằm đạt được tính thẩm mỹ và chức năng ăn nhai tốt nhất. Sự tiến bộ đáng kể về phẫu thuật trong những năm gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết nhiều trường hợp hô vẩu lệch lạc trầm trọng chỉ sau vài giờ.

Diễn viên múa Lan Nhi “lột xác” ngoạn mục trước và sau phẫu thuật hàm hô kèm cười hở lợi. Do hàm răng của bạn đã đều đẹp nên chỉ sau hơn 2 giờ phẫu thuật bạn đã sở hữu nụ cười đẹp, hết hô mà không cần niềng răng.

Về cơ bản, không phải trường hợp nào phẫu thuật cũng phải niềng răng, có những người chỉ bị hô do hàm phát triển quá mức trong khi hàm răng vẫn bình thường, thậm chí còn đều đẹp thì niềng răng là không cần thiết.

Tuy nhiên, có những trường hợp lệch lạc thì bác sĩ thẩm mỹ và nha khoa cần trao đổi, cân nhắc và đưa ra kế hoạch niềng răng kết hợp phẫu thuật để bệnh nhân đạt được tính thẩm mỹ và chức năng phù hợp hơn.

Bạn gái này hô do hàm nhưng tự ý niềng răng tại một thẩm mỹ viện nên không có kết quả. Sau khi đến Bệnh viện JW, được bác sĩ thăm khám, chuẩn đoán đúng hô do hàm, sau 2 giờ phẫu thuật, bạn đã có nụ cười đẹp như ý.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ thêm: “Niềng răng kết hợp phẫu thuật là việc sắp đều răng đưa răng về đúng trục và hướng của từng xương hàm (ngược với niềng răng bù trừ đơn thuần). Khi đã sắp xếp thành công, việc điều trị phẫu thuật thuận lợi hơn và đẹp hơn. Nếu bạn muốn khuôn mặt mình được cải thiện thẩm mỹ sớm hơn thì có thể điều trị phẫu thuật trước nhưng cần có sự kết hợp giữa bác sĩ chỉnh nha và bác sĩ phẫu thuật để mang lại cho bạn kết quả làm đẹp tốt nhất".

