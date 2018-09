Lột bỏ 'mặt nạ thai kỳ' sau sinh

'Mặt nạ thai kỳ' (mask of pregnancy) là một thuật ngữ nói về tình trạng nám da hình thành trong thời kỳ mang thai của phụ nữ.

Nám da do thai kỳ không biến mất mà chỉ có thể được cải thiện dần dần nếu áp dụng đúng phương pháp điều trị. Dấu hiệu của “mặt nạ thai kỳ” thường bắt đầu từ khoảng tháng thứ ba trở đi với sự xuất hiện của các đốm, chấm, mảng hội tụ, có màu nâu hoặc xám nâu, tập trung nhiều tại những vùng da thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như gò má, sống mũi, trán, cằm, môi, thậm chí là tay hoặc cổ…

Theo nhiều nghiên cứu, có khoảng 60 đến 70% phụ nữ mang thai gặp phải tình trạng nám da. Nguyên nhân khởi phát của nám da trong thai kỳ là do sự gia tăng đột biến của các yếu tố nội tiết tố nữ như estrogen, progesterone. Mức độ của các nội tiết tố này tăng vọt cũng như lưu lượng máu tăng cao sẽ kích thích sự hình thành của các phân tử tyrosine và melanocytes ( các tiền hắc sắc tố melanin), dẫn đến tăng sinh sản xuất các hắc sắc tố và biểu hiện thành đốm, mảng nám bên ngoài da.

Gần 70% phụ nữ sau sinh phải đối mặt với những vết nám trên da.

Thông thường “mặt nạ thai kỳ” sẽ mờ dần và biến mất sau khi sinh. Tuy nhiên, khá nhiều trường hợp nám da không mất đi mà thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân khách quan chủ yếu khiến nám da kéo dài dai dẳng sau sinh là do di truyền hoặc di chứng từ các bệnh phụ khoa mãn tính như viêm tử cung, viêm phần phụ, các bệnh về gan, giun sán, sốt rét…Ngoài ra, lý do chủ quan khác như tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, lạm dụng mỹ phẩm, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi không hợp lý, căng thẳng thần kinh, trầm cảm kéo dài sau sinh…

Lột bỏ “mặt nạ thai kỳ” an toàn cho phụ nữ

Việc điều trị nám cho phụ nữ sau sinh cần cẩn trọng hơn bình thường, do làn da của chị em đã bị suy yếu và tổn thương nhiều khi mang thai, dễ gây phản ứng không mong muốn. Mặt khác, nám da không thể điều trị dứt điểm mà chỉ có thể cải thiện dần dần, cũng như tùy thuộc vào yếu tố di truyền, chăm sóc, bảo vệ bên ngoài…Các hình thức làm trắng, xóa nám cấp tốc đều tiềm ẩn nguy cơ mài mòn đáng sợ cho làn da. Do đó, để đáp ứng trị liệu an toàn và cải thiện nám da đúng cách, chị em phụ nữ nên tìm đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín để điều trị.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury trị nám da sau sinh hiệu quả bằng công nghệ trích ly huyết tương giàu tiểu cầu - PRP. Công nghệ làm đẹp này được nhiều sao nữ ưa chuộng như Victoria Beckham, Rihanna, Kim Kardashian…

Thành phần tiểu cầu trong PRP giúp da được tái sinh và xóa mờ những vết nám.

Liệu trình điều trị nám da bằng PRP thích hợp cho phụ nữ sau sinh bởi tính chất an toàn, lành tính nhờ sử dụng những tế bào huyết tương tự thân từ chính cơ thể người được điều trị, đảm bảo không gây phản ứng phụ. Đây là điểm đặc biệt của công nghệ PRP so với nhiều phương pháp trị liệu khác. Những tế bào huyết tương sau khi được trích lọc, phân ly công nghệ cao sẽ tạo thành dưỡng chất giàu tiểu cầu và đưa trực tiếp vào dưới vùng da bị nám, giúp bổ sung chất nền, tăng collagen, hoạt hóa tế bào, ngăn chặn sự phát triển hắc tố melanin, làm đồng đều và sáng hồng màu da… Quá trình kéo vài trong một vài liệu trình để đảm bảo kết quả cải thiện và nuôi dưỡng, phục hồi da từ sâu bên trong.

Các chuyên gia tại Dencos Luxury khuyên chị em không nên nóng vội khi điều trị nám. Kiên trì áp dụng một vài liệu trình điều trị bằng công nghệ PRP, tình trạng nám da sau sinh của chị em phụ nữ có thể được cải thiện đáng kể mà vẫn đảm bảo an toàn cho làn da về lâu dài. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Những vết nám da da được cải thiện rõ rệt sau vài lần điều trị bằng PRP.

Chiến dịch nhan sắc tháng Eva - Nâng niu làn da một nửa thế giới

Dencos Luxury hiện tổ chức chiến dịch đẩy mạnh chăm sóc, điều trị da chuyên sâu cho phái đẹp. Chiến dịch diễn ra dưới sự tư vấn trực tiếp và thực hiện bởi các bác sĩ trong lĩnh vực căng da - trẻ hóa, trị nám, mụn, sẹo, dưỡng trắng da toàn thân… Khách hàng sẽ được tặng kèm bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với liệu trình điều trị da của mình. Chiến dịch được phát động, phối hợp tài trợ bởi Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cùng Tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Caregen - Hàn Quốc, diễn ra từ 1/3 đến hết 31/3. Xem chi tiết tại đây.

