Lời khuyên từ chuyên gia giảm béo

Các chuyên gia giảm mỡ từ Mỹ đã tìm ra một công nghệ 3D Lipo mang hiệu quả cao cho người sử dụng.

Mỡ thừa là kẻ thù của nhiều người. Công cuộc chiến đấu với nó cũng thật khó khăn bởi nhiều lý do. Có thể là do bạn đã chọn sai phương pháp, có thể là do bạn không đủ kiên trì với cách trị liệu mà mình đã chọn, cũng có thể là do phương pháp đó không thực sự an toàn với cơ thể bạn. Bạn có thể tham khảo lời khuyên của các chuyên gia giảm béo để tìm được giải pháp thích hợp trong công cuộc chiến đấu với mỡ thừa.

Dùng thuốc giảm cân - Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giảm cân. Nhưng không phải ai cũng biết hết công năng của từng loại thuốc giảm cân. Có một số loại thuốc giảm cân thực chất chỉ làm cho cơ thể mất nước nhiều bằng cách đi vệ sinh nhiều. Điều này rất không tốt bởi sẽ làm bạn mệt và ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy mà trước khi giảm cân bạn phải nghiên cứu kỹ các loại thuốc giảm béo.

Ăn kiêng quá đà - Sai lầm thứ hai mà các chuyên gia tư vấn giảm cân nghiên cứu và kết luận đó là việc các bạn ăn quá ít. Vì nóng lòng giảm cân mà hầu như chị em phụ nữ nào cũng cố gắng ăn càng ít, thậm chí là nhịn ăn. Nếu bạn giảm ăn đột ngột như vậy sẽ rất có hại cho cơ thể. Đồng thời, khi bạn nhịn ăn và cảm thấy đói quá, cơ thể không chịu được thì bạn lại ăn nhiều hơn. Vì vậy, kế hoạch giảm cân sẽ bị phá sản.

Không duy trì sinh hoạt điều độ - Chế độ sinh hoạt ảnh hưởng đến chỉ số cân nặng và ba vòng khá nhiều. Có thể trước đây cơ thể bạn không quá béo hoặc body chuẩn hơn bởi vì bạn đã có chế độ sinh hoạt điều độ. Cụ thể là ăn uống hợp lý, vận động phù hợp. Còn bây giờ do chế độ sinh hoạt, ăn uống không đều đặn các số đo lý tưởng dần bỏ bạn mà đi là điều dễ hiểu.

Thức quá khuya - Nhiều người vẫn có suy nghĩ sai lầm đó là bạn thức khuya, ngủ ít sẽ làm cho bạn giảm cân hiệu quả hơn. Nhưng thực tế theo các nghiên cứu của các chuyên gia tư vấn giảm cân hàng đầu thì việc thực khuya và sinh hoạt không điều độ là một thói quen không tốt cho việc giảm cân. Đôi khi nó còn dẫn đến việc tăng cân nhiều hơn, bởi thói quen ăn đêm hoặc cơ thể tự động tích trữ năng lượng để hoạt động vào ban đêm.

Một phương pháp giảm mỡ hiệu quả - Nếu vẫn đang loay hoay không thể tìm kiếm một giải pháp giảm béo phù hợp, công nghệ giảm mỡ tiên tiến 3D từ Mỹ có thể là lựa chọn cho bạn. 3D Lipo tích hợp nhiều công nghệ giảm béo khác nhau, vừa định vị được lượng mỡ thừa cần loại bỏ, vừa giảm mỡ hiệu quả, vừa làm săn chắc, mịn màng vùng da sau điều trị.

Thiết bị định vị sẽ tự động định vị, xác định chính xác lượng mỡ thừa cần loại bỏ trên tất cả các phân vùng cơ thể. Đảm bảo quá trình giảm mỡ chính xác, không xâm lấn qua các mô lân cận mà chỉ tác động vào lớp mỡ dưới da. Sức mạnh sóng siêu âm hội tụ ở cường độ cao sẽ tác động trực tiếp vào các mô mỡ thừa, phá vỡ các cấu trúc tế bào mỡ, kể cả đối với những mô mỡ rắn chắc có kết cấu tế bào chặt chẽ, hóa lỏng làm nóng chảy và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể nhanh chóng.

Cuối cùng ánh sáng hồng ngoại đa chiều sẽ tác động sâu hàn gắn các colegen bị đứt gãy do các mô mỡ thừa được loại bỏ, kích thích colegen mới phát triển, cho vùng da sau điều trị ở các phân vùng cơ thể trở nên săn chắc, mịn màng, tránh tình trạng chảy xệ, lồi lõm. Quy trình giảm mỡ bằng công nghệ 3D Lipo xem tại đây.

3D Lipo tích hợp khả năng xác định chính xác lượng mỡ thừa.

Để giúp khách hàng hiểu hơn về dịch vụ giảm mỡ 3D lipo Thẩm mỹ viện Đông Á tổ chức hội thảo “Giảm mỡ 3D Lipo - 7 ngày có ngay vòng eo như ý” với nhiều ưu đãi. Mọi khách mời đến với hội thảo đều được các chuyên gia tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi 10 triệu đồng cho dịch vụ giảm mỡ 3D Lipo. Hội thảo diễn ra lúc 8h30 ngày 8/11. Đăng ký tham dự hội thảo tại đây.

Cơ hội nhận ưu đãi 10 triệu đồng cho dịch vụ giảm mỡ 3D Lipo tại hội thảo.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Đông Á

Tư vấn & CSKH (24/7): 1900.6499.

212 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 0466.51.44.66.

Mobile: 0968.77.88.66; 0962.77.88.66.

69, đường 3 tháng 2, quận 10, TP HCM. Tel: 08.66880055 / 08.66884466.

Website: thammyviendonga.com

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Đông Á)