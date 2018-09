Lợi ích của Squalene trong tinh chất dưỡng Botani Olive Skin

Botani đã mất 5 năm tìm tòi và nghiên cứu để cho ra đời sản phẩm Serum Olive Skin Serum với 99,7 % là Squalene.

Serum trong mỹ phẩm nghĩa là những tinh chất có khả năng thấm sâu dưới da, giúp điều trị một số vấn đề của da như mất nước, đốm nâu, sạm màu, giảm nếp nhăn. Hơn nữa, serum còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa, giúp da tươi trẻ lâu hơn. Serum ít khi gây dị ứng và được xem là an toàn với da vì hầu hết Serum có công thức an toàn với mọi loại da như: Colagen, Elastin,Vitamin C, Squalene...

Chỉ với làn da nhạy cảm thì serum collagen và serum Vitamin C sẽ gây cảm giác kích ứng nhẹ, nhưng cảm giác này sẽ hết sau 2-3 lần sử dụng. Riêng với Serum Squalene thì bạn có thể yên tâm, vì Squalene có sẵn trong da, nên Squalene tương thích sinh học với da và không gây dị ứng.

Squalene quan trọng với da như nước cần cho sự sống. Tất cả mọi người được sinh ra với Squalene có sẵn trong da.

Theo Bác sĩ Bạch Sương - bác sĩ da liễu và giảng viên bộ môn da liễu trường Đại học Y Dược, TP HCM: “Squalene là thành phần thiết yếu cho da, chiếm 10-12% tổng lượng Lipid trên da. Squalene không những làm da mềm mịn, giúp khóa ẩm cho da mà còn là một trong những chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ những tác nhân gây lão hóa da, giúp ngăn ngừa lão hóa và mang lại sự trẻ trung cho làn da.”

Con người sống trong một thế giới mà cơ thể phải đối mặt với ô nhiễm, biển đổi khí hậu.... Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tồn tại qua những điều kiện khắc nghiệt chính là nhờ Squalene. Lớp phủ bảo vệ của chúng ta đã phát triển theo thời gian từ lông thú đến Squalene. Theo Das 2000 (Ấn phẩm y tế của Hội đồng Quốc tế về Nghiên cứu Bionutrient, 2000), Squalene hoạt động bằng cách kích thích các tế bào miễn dịch trong lớp phủ bảo vệ bên trong và bên ngoài của cơ thể.

Squalene có trong tất cả các loại da, mọi lứa tuổi, mọi dân tộc.

Squalene trong cơ thể con người có vai trò quan trọng. Nó có tác động có lợi đến từng tế bào của tất cả các cơ quan trong cơ thể. Một số lợi ích mà Squalene mang lại cho sức khỏe:

Cung cấp oxy cho 6 tỷ tế bào phụ thuộc oxy: Squalene là axit béo không no, để ổn định nó gắn các ion hydro từ nước, axit và các gốc tự do trong cơ thể. Trong quá trình này, Squalene giải phóng oxy cho cơ thể và bảo vệ các tế bào khỏi các phản ứng oxy hóa. Nhờ đặc tính này, Squalene giúp cho những con cá mập ở biển sâu có thể tồn tại dưới những vùng nước sâu, khắc nghiệt nơi có rất ít oxy.

Với da, Squalene quan trọng như nước cần cho sự sống. Squalene quan trọng trong việc khắc phục những khuyết điểm và ngăn ngừa lão hóa da.

Squalene ngăn ngừa sự hình thành của lipid peroxide có hại phá hủy các loại vitamin, làm mất khả năng gây hại của các gốc tự do, kích thích tái tạo tế bào da, cung cấp oxy cho tế bào da, chống các yếu tố gây bệnh xâm nhập qua da. Là một lipid yêu nước nên rất dễ gắn kết với nước, điều này giúp khóa ẩm cho da, bảo vệ da khỏi tình trạng mất nước. Squalene còn là yếu tố chống nắng tự nhiên (SPF15) giúp da chống lại tia UV.

Da người thường chứa 12% Squalene, từ 25 năm tuổi, Squalene trong da giảm dần, dẫn đến mất nước, xuất hiện nếp nhăn và lão hóa sớm. Vì vậy, việc bổ sung Squalene cho da cần thiết như việc uống nước hàng ngày. Dù hàm lượng Squalene trong dầu gan cá mập biển sâu rất cao nhưng Botani yêu quý động vật và tôn trọng sự cân bằng sinh thái nên không sử dụng các thành phần từ động vật và cũng không thử nghiệm trên động vật. Vì thế, Botani đã mất 5 năm tìm tòi và nghiên cứu để tìm ra nguồn cung cấp Squalene từ Olive và cho ra sản phẩm Serum Olive Skin Serum với 99,7 % là Squalene.

Squalene được ví như "chiếc đũa thần" trong việc sửa chữa những khuyết điểm của làn da với đặc tính tương thích sinh học nên không gây dị ứng.

(Nguồn Botani Skincare)