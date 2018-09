Loại bỏ mỡ thừa, giữ dáng thon gọn

Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh giúp chị em giảm mỡ toàn diện trong thời gian ngắn với công nghệ, thiết bị hiện đại.

Một thân hình thon thả và mảnh mai luôn gây được sự chú ý cho những người xung quanh. Thể thao luôn là một sự lựa chọn lý tưởng. Nhưng có nhiều chị em không đủ thời gian để rèn luyện bằng cách này. Vì vậy, loại bỏ trọng lượng thừa là một cuộc chiến “toàn diện” đối với bản thân.

Công nghệ Power Shape giúp làm săn da bụng.

Để giảm được 2cm trong lần điều trị lần đầu tiên hoặc 5-8cm hay hơn nữa trong vòng hai tuần không khó. Các công nghệ thẩm mỹ làm tan mỡ tiên tiến hiện nay sẽ góp phần giúp bạn có một thân hình thon gọn trong vòng vài tuần. Mỗi giải pháp công nghệ khác nhau sẽ điều trị cho từng loại mỡ khác nhau.

Hầu hết phụ nữ đều có hai loại mỡ trong cơ thể:

Loại thứ nhất nằm dưới da và gây thừa cân khi được tích luỹ quá nhiều, có ở cả nam và nữ từ khi sinh ra, tăng lên hay giảm đi theo chế độ dinh dưỡng và có thể giảm bớt khi bạn tập thể dục hay ăn uống điều độ.

Loại mỡ thứ hai nằm tách biệt ở lớp trung bì, được bảo vệ chắc chắn bởi vỏ bọc toxin (độc tố), tạo thành những cục mỡ cứng, rắn chắc và rất khó hóa lỏng. Người ta thường gọi hiện tượng này là tích tụ mỡ cứng (hay còn gọi là Cellulite), thường xuất hiện ở phụ nữ sau tuổi 30, tập trung ở vùng bụng dưới, mông dưới, đùi, bắp tay và không thể mất đi theo cách thông thường là tập thể dục và ăn kiêng.

Mỡ cứng thường có bề mặt da lồi lõm, sần sùi như vỏ cam, có cảm giác như da bị sưng phồng hay phù nề. Việc điều trị giảm cân ở những người bị mỡ cứng đòi hỏi sự kiên trì và khó khăn hơn so với việc giảm béo thông thường, cần phải phá bỏ được lớp màng độc tố, sau đó loại bỏ các tế bào mỡ bên trong.

Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh áp dụng giải pháp giảm mỡ toàn diện trong thời gian ngắn với các thiết bị công nghệ hiện đại, phù hợp cho từng nhu cầu giảm béo khác nhau với các dòng máy như: Power Shape, máy V8Plus (Mỹ, Isreal) và công nghệ Cavitation (Hàn Quốc).

Các dòng máy này kết hợp giữa tia RF, Laser, và lực hút chân không …để đánh vào sâu những lớp mô mỡ cứng ở phần bụng và phần đùi. Đây là phần khó và mất nhiều thời gian vì lớp mỡ cứng đã bị tồn đọng khá lâu trong cơ thể. Cả 3 máy đều có tác dụng giảm mỡ dư thừa trên cơ thể, làm da chảy sệ trở nên săn chắc nhưng mỗi máy có thế mạnh riêng đối với từng tình trạng dư da thừa mỡ. Một liệu trình giảm mỡ, dư da sẽ được kết hợp bởi ba dòng máy với các công nghệ khác nhau cùng tác động trên cùng một cơ thể để phá hủy, tiêu mỡ và săn chắc da một cách nhanh chóng mà không cần phẫu thuật.

Công nghệ Power Shape sử dụng để làm săn da bụng là một công nghệ không xâm lấn, tác động làm trơn mượt, săn chắc và giúp vùng bụng trông trẻ trung hơn mà không cần phẫu thuật cắt da dư thừa sau khi sinh. Power Shape sẽ làm săn chắc khối collagen ở sâu dưới da đồng thời kích thích sự phát triển của các collagen mới. Đối với những phụ nữ đã sinh con, sau khi giảm cân hoặc chỉ đơn giản muốn da trông trẻ trung hơn, thì phương pháp điều trị vùng bụng bằng công nghệ Power Shape là giải pháp tối ưu nhất đem lại kết quả rõ rệt sau một liệu trình điều trị.

Công nghệ V8PLUS, giải pháp trong việc điều trị tiêu hủy các mô mỡ cứng. Hệ thống Laser hồng ngoại làm nóng da phá hủy mô mỡ cứng kết hợp năng lượng RF đi sâu vào giúp các lớp mỡ cứng tan nhanh hơn. Đồng thời, công nghệ hút chân không và thanh lăn có tác động cơ học kéo, co bóp các mô mỡ, có tác dụng hỗ trợ Laser, RF phá hủy các mô mỡ nhanh và sâu hơn, kích thích quá trình trao đổi chất và đào thải lượng mỡ dư thừa thông qua hệ bài tiết. V8Plus thích hợp cho tình trạng mô mỡ cứng và mô mỡ lâu năm.

Công nghệ Cavitation là công nghệ tiêu mỡ, giúp làm săn chắc cơ. Một lần chạy máy có thể giảm được 160 ml mỡ mà bạn lại không phải chịu cảm giác đau đớn như trong phẫu thuật hút mỡ thẩm mỹ. Cavitation là tạo ra những quả bóng chân không siêu nhỏ bên trong da. Khi bóng nổ sẽ phá tan màng tế bào mỡ, biến các mô mỡ cứng thành mô mỡ mềm hoặc phân hủy hoàn toàn thành dịch lỏng. Phương pháp này chỉ dùng để điều trị các trường hợp thừa cân do dư thừa năng lượng, do ít vận động, do tích tụ độc tố.

Ba công nghệ làm đẹp hiện đại này sẽ tạo lực ép đốt cháy lên các tế bào mỡ, các lớp mỡ tích tụ lâu năm bên trong cơ thể một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến cấu trúc của các mô xung quanh, giúp giữ gìn thân hình thon gọn, trẻ trung.

Để duy trì được vóc dáng thon thả ấy lâu dài thì bạn cần có một lối sống lành mạnh. Sau đây là một số cách mà bạn có thể thực hiện dễ dàng tại nhà:

Uống thật nhiều nước: Một người bình thường nên uống từ 2lít đến 2,5 lít nước một ngày, đối với người Việt Nam chúng ta, sống trong một môi trường với độ ẩm quá cao, việc cung cấp nước cho cơ thể thật sự cần thiết. Nên nhớ nước lọc là một trong những nguồn cung cấp nước tốt cho cơ thể, hãy tránh các loại nước có ga, rượu bia và ngay cả những loại nước mát, nước trà với thành phần đường cao. Nước giúp bạn loại bỏ được độc tố trong cơ thể và giúp da bạn tươi mát, trẻ trung hơn.

Luyện tập: Nếu không có điều kiện đi tập thể dục ở những phòng tập chuyên nghiệp, hãy đi bộ vì đi bộ là cách hữu hiệu nhất để giảm cân mà không cần phải hoạt động quá sức. Chỉ cần đi bộ đều đặn từ 30 phút đến 1 tiếng một ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt. Những lớp tập Yoga cũng có thể giúp cho cơ thể dẻo dai và uyển chuyển hơn nếu bạn có thời gian và điều kiện.

Ăn kiêng: Bạn không nên nhịn ăn vì muốn xuống cân thật nhanh vì điều này nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên tránh ăn những thức ăn có nhiều tinh bột như cơm, mỳ, bánh mì, khoai tây... và nên tránh những thức ăn, thức uống ngọt có nhiều dinh dưỡng như bánh kẹo. Thay vào đó, nên ăn những loại trái cây tươi khi bạn thèm ngọt nhưng ăn nhiều trái cây ngọt quá cũng không giúp bạn giảm cân đâu nhé.

Bạn nên ăn sớm và nhẹ vào buổi tối, hãy thử ăn một chén cơm hoặc ít cơm hơn với nhiều đồ ăn lên xem, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt sau một đến 2 tháng. Ngoài ra, nếu bạn không thể từ bỏ những thói ăn vặt của mình hãy ăn một cách thông minh hơn bằng một nắm hạt dẻ, hạt hạnh nhân thay vì kem, socola, bánh, kẹo… vì chúng cung cấp nhiều năng lượng nhưng không hề gây béo. Bạn có thể mua loại gel làm ốm tại nhà do Mxinh giới thiệu. Loại gel này có chứa Caffein để làm giảm thiểu mô mỡ ở vùng bụng và đùi.

