Loại bỏ chín vùng dễ tích mỡ trên cơ thể

Bụng, bắp tay, đùi, eo... là những vùng thường xuyên bị tích mỡ và khó giảm nếu không chọn được phương pháp phù hợp.

Các vùng dễ tích mỡ

Bụng

Là một trong những vùng tích mỡ hàng đầu trên cơ thể với lượng mỡ tập trung lớn cả về khối lượng lẫn thể tích, mỡ bụng không chỉ là lớp mỡ dưới da mà còn gồm cả mỡ nội tạng, khó xử lý dứt điểm. Mỡ bụng có thể chia nhỏ thành hai khu vực là trên và dưới. Trong đó mỡ bụng dưới thường gặp hơn và là nhân tố đầu tiên làm tăng số đo vòng bụng.

Chín vùng thường xuyên bị tích mỡ nhiều nhất trên cơ thể.

Đùi

Cấu tạo mỡ vùng đùi chủ yếu là dạng mỡ cứng, nằm xen lẫn các bó cơ nên rất khó giảm. Mỡ đùi thường xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau như mặt đùi trong, ngoài, trên và dưới. Trong đó, phần đùi trong và dưới thường tích mỡ nhiều, kết hợp với tình trạng sa cơ hoặc sần vỏ cam khiến đùi to, thô và kém săn chắc, nuột nà.

Eo

Eo tích mỡ là thủ phạm hàng đầu gây phá dáng và hủy hoại đường cong cơ thể. Vùng eo dễ bị tích mỡ thừa và phì đại, khiến vị trí thắt eo cong đẹp biến mất, vóc dáng không còn chữ S mà trở thành dạng "vuông", suôn từ trên xuống dưới.

Hông

Vùng hông khi bị mỡ nhiều kết hợp với khung xương lớn khiến thân hình thành dạng quả táo. Kiểu vóc dáng này khi thừa cân, tích mỡ quá nhiều sẽ không còn gọn gàng, gợi cảm mà ngược lại bị sồ sề, nặng nề, kém linh hoạt, khó chọn trang phục..

Công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật UltraShape Pro xử lý tận gốc mỡ thừa nhanh chóng, triệt để, thích hợp với nhiều vùng tích mỡ khác nhau.

Lưng

Mỡ vùng lưng không nhiều người quan tâm nhưng lại là yếu tố khiến tấm lưng ong săn chắc bị ảnh hưởng. Lưng tích mỡ phá hủy độ cong nhẹ, quyến rũ của dáng vóc và làm cơ thể kém gọn gàng.

Bắp tay

Có hai nguyên nhân khiến bắp tay to là mỡ hoặc cơ. Ở người ít vận động, mỡ bắp tay hình thành thường bị kèm tình trạng da cánh tay chảy xệ, chùng nhão. Với người vận động nhiều hoặc khi có tuổi, mỡ bắp tay vẫn có thể xuất hiện và đi kèm tình trạng cơ lớn khiến bắp tay to và thô, rất khó xử lý.

Bắp chân

Tương tự bắp tay, hai nguyên nhân khiến bắp chân to là mỡ hoặc cơ. Trong đó bắp chân to do mỡ thường gặp ở những trường hợp ít vận động, ít luyện tập. Mỡ cứng tích tụ kết hợp cùng cơ và hoạt động liên tục của vùng chân khiến vùng chân dễ bị to và thô, khó xử lý.

Mông

Mông to không chỉ khiến nửa thân dưới cơ thể nặng nề mà còn gây khó khăn cho phái đẹp trong việc chọn trang phục phù hợp để tôn vóc dáng. Giảm mỡ mông không khó nhưng phải chọn đúng phương pháp.

Nách

Khu vực xung quanh nách rất dễ tích mỡ, khiến phần trên của lưng, vùng ngực, vai bị sồ sề, kém săn chắc, dễ nhìn thấy dấu hiệu thừa mỡ khi mặt áo nịt ngực chặt hoặc áo ôm.

Phi Nhung với dáng vóc thon thả, gọn gàng hơn sau khi giảm mỡ UltraShape Pro trong một lần.

Đánh bật 9 vùng tích mỡ hiệu quả

Để xử lý nhiều vùng mỡ thừa trên cơ thể, phái đẹp có thể tham khảo công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật UltraShape Pro tại Dencos Luxury. Giải pháp này ứng dụng nguồn năng lượng sóng siêu âm và xung siêu âm chọn lọc truyền dẫn đến các tế bào mỡ đích với độ sâu rộng chính xác, UltraShape Pro giúp đốt nóng, phá vỡ tận gốc các tế bào mỡ, kể cả mô mỡ lâu năm, cứng đầu mà không gây ảnh hưởng đến cơ quan lân cận. Sau một liệu trình, mỡ được loại bỏ và không tích tụ trở lại. Xem chi tiết và tư vấn trực tiếp dịch vụ tại đây.

Bên cạnh đó, nguồn năng lượng nhiệt cao tần từ công nghệ UltraShape Pro còn giúp tăng sinh collagen, elastin dưới da, hỗ trợ làm săn chắc vùng da trị liệu, tái tạo da mịn màng, gọn gàng, cải thiện tình trạng nhăn nheo, chảy xệ. Kết hợp với kỹ thuật tạo dáng sau giảm mỡ tại Dencos Luxury giúp chị em nhanh chóng sở hữu đường cong như ý.

Quá trình giảm mỡ UltraShape Pro thực hiện nhẹ nhàng, không xâm lấn, không đau, không để lại sẹo và không tốn thời gian nghỉ dưỡng.

Á hậu Biển Khánh Phương khoe dáng vóc đẹp nuột nà sau liệu trình giảm mỡ UltraShape Pro tại Dencos Luxury.

Từ nay đến hết 31/5, dịch vụ giảm mỡ không phẫu thuật UltraShape Pro tại Dencos Luxury được ưu đãi với chi phí đồng giá thấp nhất trong năm, chỉ 29,9 triệu đồng một vùng, áp dụng cho tất cả vùng mỡ trên cơ thể. Ngoài ra, combo trị nám công nghệ cao Reborn Skin cũng giảm hơn 45% chi phí. Xem chi tiết ưu đãi tại đây.

