Liệu pháp loại bỏ nhanh bọng mắt

Bọng mắt xuất hiện khi bắt đầu bước vào tuổi lão hóa. Tuy bọng mắt không phải bệnh lý, không gây nguy hại cho sức khỏe nhưng ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ, làm hạn chế hoạt động của đôi mắt. Bọng mắt thường đi kèm quầng thâm, làm ảnh hưởng đến nhan sắc, lộ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Bọng mắt

Càng nhiều tuổi, da sẽ càng mỏng và mất đi tính đàn hồi. Với vùng mắt, lớp mỡ dưới da dần tích tụ dồn tới vùng trũng, phồng lên dưới quầng mắt, túi mỡ đó thường được gọi là bọng mắt. Bọng mắt xuất hiện không chỉ bởi lý do tuổi tác mà còn do phù thũng, mất nước trong cơ thể, thay đổi hormone trong quá trình mang thai, kinh nguyệt, ăn quá nhiều muối, thường xuyên uống rượu, thiếu hụt vitamin, thiếu ngủ, stress, ngồi trước máy tính, TV quá nhiều... Khi bọng mắt hình thành, ăn nhiều cam, nha đam, đắp túi lọc trà, dưa chuột, khoai tây, muối nóng, dâu tây sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng này.

Nếu có cách chăm sóc cho đôi mắt hợp lý sẽ phòng chống được bọng mắt và quầng thâm xuất hiện.

Quầng thâm

Khi không ngủ đủ giấc, thức khuya thường xuyên làm máu không được lưu thông, thiếu ôxy, da không được cung cấp đủ dinh dưỡng, từ đó hình thành vùng da thâm quầng ở dưới mắt, lâu dần gây ra nếp nhăn. Bên cạnh đó, quầng thâm còn do tia tử ngoại có trong ánh nắng mặt trời kích ứng các hắc tố melamine dưới da tăng cao; lạm dụng nhiều thuốc lá, rượu bia, cà phê khiến các mạch máu bị co lại, làm máu kém lưu thông; chế độ ăn uống nghèo nàn, ít uống nước… Để tránh cho quầng mắt bị thâm, hàng ngày bạn cần đảm bảo ngủ đủ từ 7 đến 9 giờ, trong đó buổi trưa nên tranh thủ nghỉ ngơi từ 30 phút đến một giờ; massage mắt nhẹ nhàng bằng 2 ngón tay trước khi ngủ, sau khi thức dậy; uống đủ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, bổ sung các loại trái cây, rau xanh có chứa nhiều vitamin C, K, E giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, từ đó cải thiện tình trạng thâm, da sáng màu hơn.

Chỉ với một lượng nhỏ peptide sinh học truyền vào vùng mắt, bọng mắt, quầng thâm được điều trị dứt điểm.

Loại bỏ quầng thâm và bọng mắt nặng

Các cách chăm sóc bình thường chỉ có tác dụng khi mắt mới hình thành quầng thâm, bọng mắt. Với trường hợp nặng cần một biện pháp điều trị dứt điểm tận gốc từ bên trong. Tuy nhiên, mắt là vùng nhạy cảm, dễ gặp kích ứng nếu có sự tác động ác tính nào. Hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh hoạt chất peptide sinh học lành tính có thể điều trị bọng mắt an toàn. Peptide sinh học có chứa các chuỗi dưỡng chất như Tripeptide-41 (CG-Lipoxyn), Oligopetide-61 (CG-Cellsolin), Nonapeptide-18 (CG-Fomade)… hoạt động trong cơ thể người theo một quá trình sinh hoá tự nhiên, có tác dụng tăng cường hoạt động của hệ thống tuần hoàn vi mạch quanh vùng hốc mắt, giảm túi mỡ, quầng thâm, săn chắc da. Giải pháp trẻ hóa vùng mắt - Eye peptide, được thực hiện đơn giản thông qua một mũi tiêm nhỏ,đưa các hoạt chất sinh học peptide vào vùng cần điều trị. Hoạt chất phát huy tác dụng sinh học tự nhiên, không cần tác động khác.

Peptide sinh học làm tan bọng mắt và quầng thâm an toàn, không gây kích ứng cho mắt.

Sau khi thực hiện (số lượng mũi tiêm phù thuộc vào từng trường hợp), bọng mắt và quầng thâm sẽ từ từ mờ dần, sau đó tiêu biến đến 90%, trả lại vùng mắt vẻ tươi sáng, trẻ trung, không gây đau đớn hay có tác động để lại sẹo hoặ biến chứng.

Eye peptide còn sở hữu những ưu điểm nổi bật khác như: ngăn chặn tình trạng tích tụ mỡ vùng mắt lâu dài; làm sáng, loại bỏ quầng thâm và săn chắc da nhạy cảm quanh vùng mắt; tăng lượng collagen, elestin, laminin, hyaluronic, tạo bộ khung nâng đỡ bề mặt da vững chắc, tái tạo và phục hồi toàn bộ cấu trúc da vùng mắt; sửa chữa, tái tạo các mô cơ xung quanh vùng hốc mắt, hỗ trợ phân giải chất béo, tăng tuần hoàn vùng quanh mắt, giảm nếp nhăn li ti dưới mắt; kết quả thực hiện được đảm bảo và duy trì lâu dài.

