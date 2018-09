Liệu pháp chống nhăn, sạm, khô

Các dấu hiệu lão hóa khác nhau hình thành trên da mặt có thể được khắc phục tận gốc bằng một liệu pháp đơn giản, không phẫu thuật.

Theo nghiên cứu khoa học, quá trình lão hóa gây ra nhiều vấn đề khiếm khuyết từ bên trong cho làn da, trong đó nhăn - sạm - khô là bộ ba dấu hiệu lão hóa thường gặp phải. Nguyên nhân hình thành lão hóa do cả ngoại tố và nội tố.

Da khô, sạm, nhăn đều có nguyên nhân hình thành từ bên trong, khi quá trình lão hóa làm thất thoát các dưỡng chất nghiêm trọng.

Nhăn

Những nếp nhăn trên da mặt là dấu hiệu được nhắc đến đầu tiên khi nói tới da lão hóa. Vì chúng xuất hiện khá rộng trên bề mặt da, từ vùng mắt, trán đến rãnh mũi, miệng. Nếp nhăn hình thành do các liên kết bó sợi cơ bị hư hại, hệ thống collagen nâng đỡ cấu trúc da bên trong bị sụp đổ, thể hiện ra bên ngoài thành những nếp nhăn li ti, vết chân chim hoặc rãnh hằn dễ thấy. Nếp nhăn hình thành không chỉ do lão hóa tự nhiên bên trong, mà còn do các yếu tố khác như ánh nắng mặt trời, độc tố, ô nhiễm môi trường, chất kích thích, thức khuya… Tia UV trong ánh nắng kích thích tế bào tiết ra một số chất hóa học, làm hư hại các sợi cơ liên kết, gây tổn thương collagen và elastin ở hạ bì, làm da bị mất tính đàn hồi và săn chắc. Các loại khí thải công nghiệp, xe cộ chứa khí CO, các oxit nitơ, chì, chloroflouro carbon... là tác nhân chính tạo ra các gốc tự do, những chất oxy hóa mạnh tàn phá các sợi collagen và elastin của da…

Sạm

Da sạm đen, nám và tàn nhang là những dấu hiệu liên quan đến sắc tố da. Lão hóa cơ thể đã dẫn đến sự thay đổi của hoócmon estrogen và progesteron, khiến các hắc sắc tố melanin bị kích thích hoạt động quá mức cần thiết, gây ra tình trạng da bị sậm màu, nặng hơn có thể gây nám, tàn nhang. Da sạm đi còn do quá trình tái tạo tế bào mới, loại bỏ tế bào cũ hoạt động kém hiệu quả; chế độ ăn uống thiếu các dưỡng chất quan trọng như vitamin A, C, E; ánh nắng mặt trời làm thay đổi sắc tố da.

Khô

Da khô, thô ráp, bong tróc, nứt vẻ là dấu hiệu lão hóa có thể cảm nhận rõ khi chạm vào mặt. Da khô do nhiều nguyên nhân gây ra như thời tiết khô hanh, ánh nắng mặt trời, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, hơi lạnh máy điều hòa… nhưng quan trọng nhất vẫn là do thiếu hụt các dưỡng chất bên trong, đặc biệt là collagen và các vitamin. Da không giữ được độ ẩm, mất nước dẫn đến khô ráp, bong tróc các bụi trắng trên bề mặt.

Giải pháp cho 3 vấn đề nhăn - sạm - khô

Bộ ba dấu hiệu lão hóa nhăn - sạm - khô đều liên quan đến collagen - bộ “khung xương” nâng đỡ cho toàn bộ cấu trúc da, quyết định sự liên kết, săn chắc, đàn hồi của da. Lão hóa làm đứt gãy, hao hụt liên tục collagen mỗi năm, dẫn đến sự rời rạc của các tế bào và sự xuống cấp không thể vãn hồi của làn da. Khắc phục vấn đề này, cải thiện hiệu quả cả 3 dấu hiệu nhăn, sạm, khô, cần phục hồi toàn diện hệ thống collagen từ tận chân gốc, tạo mạng lưới khung xương collagen nâng đỡ.

Collagen 4D tái tạo và bổ sung hệ thống dưỡng chất trên khắp bề mặt da chỉ với một lần thực hiện, không qua phẫu thuật.

Để tránh tình trạng bổ sung collagen thiếu tập trung, dễ hao hụt, thất thoát qua đường tiêu hóa và bài tiết, công nghệ Collagen 4D đã ra đời với ưu điểm là tính chính xác và trực tiếp. Phương pháp sử dụng những sợi collagen sinh học có cấu trúc 4 chiều thông minh cấy vào các vị trí lão hoá trên mặt và cổ, bổ sung collagen trực tiếp vào ngay vị trí hư tổn của hệ thống chất nền. Mạng lưới collagen mới sẽ thay thế cho bộ khung cũ, kích thích tăng sinh nhiều dưỡng chất để khắc phục mạnh mẽ, tận gốc những dấu hiệu lão hóa tại chỗ.

Collagen 4D là giải pháp chống lại lão hóa da, thách thức tuổi tác của nhiều diễn viên Việt Nam.

Chỉ cần thực hiện một lần không phẫu thuật, không xâm lấn hay đau đớn, hệ thống sợi collagen bốn chiều sẽ phát huy hiệu quả toàn diện sau hai tuần, loại bỏ toàn bộ nếp nhăn và da chảy xệ ở các vùng mắt, mặt, cổ; tác động tái tạo cấu trúc da từ bên trong giúp cải thiện sắc tố da, làm da hồng hào, trắng mịn tự nhiên; bổ sung độ ẩm cho da, hạn chế tình trạng da khô, mất nước hay lỗ chân lông to. Bên cạnh đó còn cải thiện 70% đến 90% tình trạng chảy xệ cấu trúc vùng rãnh mũi, miệng; cải thiện 50% đến 70% tình trạng da thừa, sụp mí, và mỡ bọng mắt; làn da trẻ lại đến 10 tuổi và duy trì hiệu quả lâu dài đến 10 năm. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

