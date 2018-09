Lê Khánh tiết lộ bí quyết giải độc cơ thể

Dù lịch làm việc dày đặc với hàng loạt dự án mới nhưng nữ diễn viên vẫn luôn giữ được diện mạo trẻ trung, tươi tắn bất chấp thời gian, tuổi tác.

Nổi lên từ vai Thuần trong bộ phim “Hướng nghiệp”, Lê Khánh nhanh chóng được đánh giá là một nữ diễn viên trẻ triển vọng với nét diễn đa chiều, giàu cảm xúc. Sau bộ phim này, cô liên tiếp đạt được nhiều thành công trên cả lĩnh vực điện ảnh lẫn hài kịch với những bộ phim, vở diễn ghi được dấu ấn với khán giả như Cuộc chiến hoa hồng, Cô dâu đại chiến, Một cuộc đời bị đánh cắp, Bí mật vườn Lệ Chi... Với từng nhân vật đảm nhận, Lê Khánh luôn dành hết thời gian lẫn tâm sức đầu tư để có được hình ảnh chỉn chu nhất mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, khi ngấp nghé độ tuổi 40, nhiều lần cô giật mình lo sợ về sự già nua của làn da khi bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của nếp nhăn trên gương mặt.

Lê Khánh soi da và lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury.

Lê Khánh tâm sự rằng: “Khi bộ sưu tập những vai diễn ngày càng nhiều lên cả về tính cách lẫn tạo hình nhân vật thì cũng là lúc tôi chợt thấy mình đã bước vào lứa tuổi U40. Làn da không còn đủ độ mịn màng, cơ thể thỉnh thoảng vẫn phải rơi vào trạng thái mệt mỏi, không còn ngập tràn năng lượng như lúc trước”. Lê Khánh cho biết cô từng thử nghiệm nhiều công thức khác nhau để duy trì sức khỏe như tập gym, ăn chay, thư giãn với âm nhạc… Tuy nhiên, những phương thức đơn giản này chỉ có thể giúp cô lấy lại được một phần nào đó năng lượng ở bên ngoài chứ không thể chăm sóc sức khỏe ở bên trong. Mang những thắc mắc về tuổi tác và sức khỏe chia sẻ với các bác sĩ tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury, Lê Khánh được các bác sĩ ở đây tư vấn cho liệu pháp cân bằng gốc tự do, giải độc toàn diện, trẻ hóa tế bào Cell-Detox. Được trải nghiệm liệu pháp giải độc và trẻ hóa toàn diện này, Lê Khánh cho biết cô cảm nhận được sức căng tràn của làn da, của năng lượng từ sâu bên trong cơ thể. Đây là bí quyết giúp nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại nguồn năng lượng để tiếp tục cống hiến cho khán giả những vai diễn mới.

Lê Khánh lựa chọn liệu pháp Cell-Detox để cân bằng gốc tự do, cải thiện chất lượng tế bào, giải độc và trẻ hóa toàn diện cơ thể.

Cell-Detox - công thức “giữ lửa” nhan sắc

Cell-Detox là liệu pháp giải độc và trẻ hóa toàn diện được xây dựng dựa trên nguyên lý chống lại sự xâm hại của các gốc tự do để thiết lập lại sự cân bằng của hệ thống tế bào. Theo thời gian, quá trình tiếp xúc với môi trường, ánh nắng mắt trời, tuổi tác, lão hóa là những nguyên nhân khiến cơ thể bị suy yếu, tạo điều kiện cho các gốc tự do “ăn mòn” và phá hủy từng lớp tế bào cơ thể. Do đó, việc cân bằng gốc tự do là điều kiện tiên quyết để bộ máy cơ thể xây dựng lại hệ thống phòng ngự chắc chắn, chống sự xâm hại trở ngược lại của các gốc tự do. Tuy nhiên, không như các hình thức điều trị cấp tốc có thể thấy ngay kết quả, Cell-Detox là phương pháp truyền dẫn dưỡng chất vào cơ thể để kích hoạt nuôi dưỡng từ gốc rễ tế bào nên đòi hỏi nhiều thời gian thẩm thấu sâu và phát huy tác dụng. Do đó, khi lựa chọn Cell-Detox, bạn nên duy trì một phác đồ điều trị lâu dài với 3 giai đoạn riêng biệt:

Vẻ đẹp tươi sáng, đằm thắm và đầy sức sống ở tuổi 35 của nữ nghệ sĩ tài năng.

Giai đoạn 1: bổ sung các chất chống gốc tự do Coenzym-Q10, Alpha Lipoic Acid, Glutathione, Resveratrol, Lycopene…

Giai đoạn 2: phục hồi và nuôi dưỡng tế bào thông qua việc bổ sung các dưỡng chất từ Vitamin, Protein, Acid nucleoid, Acid Hyaluronic, EGF, HGF, IGF, SCAFs….

Giai đoạn 3: kích hoạt hệ thống tế bào, gia cố hàng phòng ngự, giúp duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Phương pháp cân bằng gốc tự do và phục hồi tế bào bằng Cell-Detox đem lại những hiệu quả toàn diện từ bên ngoài lẫn bên trong. Với tác động từ bên trong, liệu pháp này hỗ trợ tăng sinh lực, sức bền của cơ thể, cải thiện giấc ngủ, thị lực, giác quan minh mẫn, ổn định chuyển hóa trao đổi chất giúp điều hòa nội tiết tố và hormone. Ngoài ra, Cell-Detox còn cho kết quả cụ thể biểu hiện ra bên ngoài giúp da trắng mịn, hồng hào tự nhiên, giảm thâm, nhăn, làm chậm tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Xem thêm tại đây.

