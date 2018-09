Lấy lại vòng eo thon sau sinh

Công nghệ Body Tite sẽ giúp bạn giảm mỡ săn da tối đa, nâng cơ, các mô lỏng lẻo trên cơ thể và điều trị tình trạng sần da cam vùng mỡ bụng sau sinh.

Tôi 36 tuổi, sau khi sinh 3 đứa con, giờ bụng tôi nhão xệ, có nhiều mỡ. Tôi đã cố gắng tập thể dục 6 tháng ròng rã nhưng chẳng cải thiện chút nào. Xin tư vấn giúp phương pháp hiệu quả. (Thanh Lan)

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra lượng mỡ thừa. Bác sĩ thẩm mỹ sẽ xác định phương pháp giảm mỡ để cho kết quả tối ưu.

Trong một số trường hợp, việc giảm mỡ trở nên khó khăn do cơ địa, hoặc do lượng mỡ thừa tích tụ quá lâu trở nên xơ cứng. Chuyên gia thẩm mỹ sẽ tận dụng ưu điểm của nhiều công nghệ giảm mỡ hiện đại và kết hợp chúng lại với nhau để giúp giảm mỡ an toàn và hiệu quả cho từng khách hàng.

Công nghệ giảm mỡ phối hợp làm mỡ thừa bị đánh tan, hoá lỏng và đào thải ra ngoài.

Kỹ thuật giảm mỡ mới không cần phẫu thuật dựa trên nguyên lý giảm mỡ bằng cách sử dụng thiết bị hiện đại phát ra sóng siêu âm tần số lớn đi qua toả nhiệt và đốt cháy lượng mỡ thừa. Lượng mỡ thừa này sẽ bị đánh tan, hoá lỏng và bị đào thải ra ngoài. 3 công nghệ thường được áp dụng phối hợp là Trio Ishape, Tickle Lipo và Body Tite. Phương pháp giảm mỡ mới này có thể giải quyết được ngay cả khi mô mỡ đã trở nên xơ cứng, bám chắc vào thành cơ.

Vấn đề mà người thừa cân lo lắng là mặc dù giảm mỡ thành công nhưng vùng da sau giảm mỡ gồ ghề, sần da cam. Với Body Tide, các vấn đề trên sẽ được giải quyết triệt để. Sóng RF phát ra từ thiết bị giảm mỡ Body Tite có tác dụng kích thích các mô liên kết, sắp xếp tái tạo collagen khắc phục tình trạng xơ cứng, lồi lõm, giúp da mịn màng, săn chắc.

Sự ra đời của công nghệ Body Tite đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực thẩm mỹ body, cụ thể là giúp giảm mỡ săn da tối đa, nâng cơ, săn chắc các mô lỏng lẻo trên cơ thể. Đồng thời, công nghệ này cũng giúp điều trị tình trạng sần da cam vùng mỡ bụng sau sinh.

Tại Thẩm mỹ Xuân Trường, công nghệ hút mỡ săn da tối đa đạt hiệu quả tối ưu cho cả nam và nữ.

Phương pháp giảm mỡ săn da được áp dụng thành công, đảm bảo an toàn. Kết quả là giảm được 10cm - 20cm số đo vòng bụng chỉ sau một lần thực hiện, giúp tìm lại thân hình chữ S thon gọn, quyến rũ.

Ngày nay, việc giảm mỡ không đơn thuần là mang đến vóc dáng đẹp. Trong nhịp sống hiện đại khi mà sức khoẻ được quan tâm hàng đầu, việc giảm mỡ còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như mỡ nội tạng, tim mạch, tiểu đường... giúp tăng tuổi thọ, hoạt động nhanh nhẹn và sống lành mạnh hơn.

Thẩm mỹ Xuân Trường áp dụng phương pháp giảm mỡ săn da tối đa bằng cách phối hợp các công nghệ hiện đại đã được ứng dụng và mang đến hiệu quả cho khách hàng từ lâu. Với trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế (12 Kỳ Đồng, quận 3, TP HCM) hoạt động dưới sự cấp phép của Sở Y tế TP HCM.

Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế Xuân Trường Paradise Plastic Aesthetic 12 Kỳ Đồng, quận 3.

Thẩm mỹ Xuân Trường. 46 Lê Thị Riêng, quận 1, TP HCM. 12 Kỳ Đồng, quận 3, TP HCM và chi nhánh các tỉnh. Điện thoại: 08 39351188. Hotline: 0942123443. Website: www.thammyxuantruong.com.

Facebook: www.facebook.com/tmvxuantruong

Email: tuvan@thammyxuantruong.com.

(Nguồn: Thẩm mỹ Xuân Trường)