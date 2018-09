Lấy lại vẻ tự nhiên cho trường hợp mắt trợn

Các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt mỏng, đòi hỏi bác sĩ thao tác nhẹ nhàng, tinh tế. Nếu không chuẩn xác có thể khiến mắt trợn ngược, mất thẩm mỹ.

Một đôi mắt to tròn long lanh khiến chị em thêm tự tin, thu hút người khác phái. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu đôi mắt to tròn và họ thường phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện "cửa sổ tâm hồn". Nếu ca phẫu thuật mắt không thành công, để lại nhiều hậu quả nặng nề và khó khắc phục. Một trong những trường hợp thường gặp do phẫu thuật mắt hỏng là mắt bị trợn.

Hình ảnh trước mổ của chị Ngọc Dung. Mắt phải bị trợn ngược, mắt trái lõm và mí to.

Chị Ngọc Dung (40 tuổi) cho biết: “Hai năm trước, ca phẫu thuật hỏng để lại hậu quả nặng nề khiến mắt phải của tôi bị trợn. Trong khi đó, mắt trái lại bị lõm với phần mí trên rất to, mất tự nhiên. Vì vậy suốt thời gian qua, tôi luôn mặc cảm với khuyết điểm trên gương mặt mình”.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, mắt trợn là một trong những trường hợp thường gặp sau khi thẩm mỹ mắt hỏng. Trường hợp chị Dung là do bác sĩ đã cắt bỏ phần da mi mắt và lấy mỡ vùng mắt quá nhiều, không đều khiến hốc mắt bên trái bị sâu và mắt phải bị trợn.

"Phương pháp cải thiện hiệu quả với đôi mắt chị Dung là phẫu thuật mắt to kết hợp với cấy mỡ hốc mắt sâu. Phẫu thuật mắt to không chỉ có tác dụng làm mắt to ra mà còn thông qua tác động vào cơ nâng mi trên, cơ Muller để giảm độ trợn, chỉnh hai mắt to đều nhau, cân đối. Bên cạnh đó, việc cấy mỡ hốc mắt sâu có thể giúp giải quyết tình trạng lõm mắt bên trái”, bác sĩ Việt Hảo nói thêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ mắt.

Trong phẫu thuật mắt của Hàn Quốc, phẫu thuật mắt to có độ khó cao, phức tạp và được xem là một trong 4 kỹ thuật cao cấp, đòi hỏi cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phải đạt mức chuyên sâu về mắt. Bác sĩ phải hiểu rõ cấu trúc giải phẫu mắt, nhất là tầng sâu như cơ nâng mi trên, cơ Muller.

Để mắt có thể đóng mở nhịp nhàng là sự vận hành của cả hệ thống cơ mắt bên trong. Trong đó, cơ Muller là cơ ngắn nhưng có vai trò quan trọng trong việc nâng mí mắt. Khi bạn tỉnh táo, cơ Muller căng hơn, giúp nâng mí mắt và ngược lại khi mệt mỏi hay buồn ngủ, nó được nới lỏng để mí có thể sụp xuống, giúp chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật tại Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, đôi mắt của chị Dung không còn bị trợn, hai mắt đều đặn, tự nhiên. Chị Dung chia sẻ: “Sau khi phẫu thuật mắt hỏng, tôi tự ti, e dè hơn rất nhiều trong việc làm đẹp. Nhờ sự tư vấn của bác sĩ Việt Hảo, tôi gạt bỏ được tâm lý lo sợ ấy để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Tôi rất vui khi đôi mắt đã đẹp tự nhiên trở lại. Chị em nào bị mắt trợn như tôi nên đến bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ uy tín để khám và chỉnh sửa lại đôi mắt”.

Ca mổ khắc phục mắt trợn cho chị Ngọc Dung do Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện. Sau một tuần, hai mắt chị Dung đều đặn, tự nhiên và tươi trẻ hơn.

Mắt là bộ phận nhạy cảm, các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt mỏng nên khi phẫu thuật, đòi hỏi bác sĩ phải thao tác nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn. Nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm, không đo đạc được độ cao mí tự nhiên và thực hiện thao tác sai, lấy mỡ da thừa quá tay... dễ dẫn đến tình trạng mắt trợn, gương mặt thiếu thẩm mỹ.

Với 22 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, tham dự nhiều khóa tu nghiệp chuyên sâu tại Hàn Quốc và trên 500 ca phẫu thuật mắt to đạt kết quả tốt, Thạc sĩ Việt Hảo là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt tại Việt Nam hiện nay.

