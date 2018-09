Lấy lại tuổi thanh xuân sau phẫu thuật mắt

Quá trình lão hóa diễn ra rõ rệt ở mắt khi hốc mắt ngày càng sâu hơn, xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết: “Qua thời gian, khuôn mặt chúng ta dần dần thay đổi do tác động của lão hóa, đặc biệt là sự thay đổi xung quanh mắt, hai bên má và xương ngay bên dưới hốc mắt. Các phần này không thể đảm đương toàn bộ trách nhiệm hỗ trợ nâng cơ cho mi mắt dưới như khi còn trẻ”. Bác sĩ Hảo chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân Minh Thư 55 tuổi tại TP HCM với hai mắt bị sụp mi, lờ đờ, mí to hằn sâu khiến mắt lộ rõ hốc xương phía trên. Trước đó chị Thư đã sáu lần phẫu thuật mắt để cải thiện hình dáng, khuôn mặt nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như ý. Nhận định đây là ca khá phức tạp, bác sĩ Hảo chỉ định chị thực hiện phẫu thuật mắt to kết hợp với cấy mỡ hốc mắt sâu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo.

Chị Thư chia sẻ: “Tôi đã trải qua 6 lần phẫu thuật mắt, tốn rất nhiều tiền chỉ để mong có đôi mắt đẹp. Thế nhưng cứ sau mỗi lần phẫu thuật, sự thất vọng càng nhiều hơn. Đôi mắt xấu khiến khuôn mặt tôi trông rất dữ tợn, già nua. Tôi thật sự mệt mỏi, chán nản. Vì vậy, trước khi đến với Mắt Ngọc, tôi đã phải cân nhắc rất nhiều về quyết định thẩm mỹ".

Đôi mắt đẹp tự nhiên sau phẫu thuật.

Bác sĩ Hảo cho biết nhận định tình trạng hiện tại của mắt để thực hiện đúng dịch vụ phẫu thuật là yếu tố quan trọng. Ngoài ra cần có sự kết hợp giữa các dịch vụ khác nhau để cho ra kết quả như ý. Đó là kết quả của cả quá trình đánh giá, nghiên cứu nghiêm túc, bài bản, cộng với kinh nghiệm dày dạn của bác sĩ. Theo chị Thư, kết quả sau ca phẫu thuật khiến chị cảm thấy mình trẻ ra nhiều tuổi. Hai mí nhỏ đều nhau, mắt mở tự nhiên, hốc mắt đầy đặn, hai mắt to tròn, khuôn mặt tươi tắn hơn rất nhiều.

Chia sẻ thêm về phương pháp cấy mỡ hốc mắt sâu, bác sĩ Hảo phân tích, trong số 4 kỹ thuật phẫu thuật mắt to, bấm mí mắt to, cấy mỡ hốc mắt sâu và phẫu thuật Midface thì phẫu thuật cấy mỡ hốc mắt sâu là một kỹ thuật phức tạp. Ở phần mí mắt trên có ba túi mỡ: túi mỡ trong, túi mỡ giữa và túi mỡ ngoài. Các túi mỡ này đóng vai trò là lớp mô đệm góp phần làm đẹp đôi mắt, nếu thừa hay thiếu cũng làm đôi mắt bị xấu đi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt. Để thực hiện tốt phẫu thuật cấy mỡ hốc mắt sâu, bác sĩ cần có chuyên môn cao về phẫu thuật thẩm mỹ mắt, có đầy đủ dụng cụ phẫu thuật theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Mục đích giữ cho mô mỡ cấy vào không bị tiêu, giúp đôi mắt đẹp tự nhiên và lâu dài.

