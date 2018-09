Lấy lại tự tin khi sở hữu đôi mắt hai mí to tròn

Sau phẫu thuật mắt to, chị Liên Hương không còn bị ám ảnh vì mắt ti hí, thay vào đó là hai mí rõ và gương mặt cân đối hơn.

Đôi mắt to tròn, long lanh là niềm mơ ước của nhiều người, là điểm thu hút trên gương mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu đôi mắt đẹp và rõ mí. Chị Liên Hương (quận 5, TP HCM) chia sẻ: “Từ bé tôi luôn mặc cảm, tự ti vì mắt ti hí, không cân đối. Đôi mắt nhỏ, thiếu hài hòa khiến gương mặt tôi trông không tự nhiên, mất tự tin trong giao tiếp suốt thời gian dài. Nghe lời khuyên của bạn bè, tôi quyết tâm làm đẹp đôi mắt”.

Hình ảnh trước mổ của chị Liên Hương: mắt phải nhỏ hơn mắt trái trông không tự nhiên.

Liên Hương cho biết, bạn bè giới thiệu chị tìm đến Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - Giám đốc Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc. Sau thăm khám cẩn thận tình trạng nếp mí trên, da thừa góc mắt, mức độ sụp mi, chức năng cơ nâng mi và mô đệm hốc mắt..., chuyên gia khuyên chị chọn giải pháp “phẫu thuật mắt to". Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo tiến hành đo vẽ nếp mí và đường mổ, gây tê tại chỗ bằng kỹ thuật đặc biệt từ Hàn Quốc. Chị Hương luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn trong suốt 2,5 giờ phẫu thuật

Sau khi rạch da theo đường vẽ trùng với nếp mí, bác sĩ Việt Hảo phẫu tích vào lớp sâu vùng mắt (cơ nâng mi trên và cơ muller). Giai đoạn này quan trọng đòi hỏi bác sĩ phải hiểu rõ giải phẫu vùng mắt và thao tác nhẹ nhàng, khéo léo vì cấu trúc này rất mỏng. Cuối cùng, bác sĩ sẽ tạo hình mắt to thông qua việc tác động vào cơ nâng mi trên và cơ muller với chỉ chuyên biệt của Hàn Quốc.

Một tuần sau phẫu thuật mắt to của chị Liên Hương. Chị đã sở hữu hai mắt đều đặn, cân đối, mí rõ và tự nhiên.

Chị Liên Hương tâm sự: “Sau phẫu thuật, đôi mắt tôi nhìn đẹp hẳn, hai mí to tròn, thường được khen đẹp, cân đối và thu hút hơn trước nhiều. Tôi đã lấy lại sự tự tin, thoải mái giao tiếp với bạn bè, người thân"...

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo cho biết, phẫu thuật mắt to là phương pháp giúp đôi mắt nhỏ trở nên to tròn, long lanh. Thời gian phẫu thuật có thể kéo dài từ hai đến ba giờ do kỹ thuật tinh tế, độ tỉ mỉ cao và tùy theo độ khó của từng trường hợp như: cấu trúc giải phẫu thay đổi, tái phẫu thuật…

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ mắt.

Ưu điểm của phương pháp phẫu thuật mắt to là hiệu quả duy trì dài lâu, không để lại sẹo và biến chứng. Giải pháp này không khiến bạn tốn nhiều thời gian nghỉ dưỡng, không ảnh hưởng đến chức năng của mắt.

