Lấy lại nhan sắc thanh xuân nhờ chỉ vàng

Với tác dụng của mạng lưới chỉ vàng nano 24k, tuổi xuân của bạn sẽ dễ dàng trở lại.

Tự cổ chí kim, sắc đẹp của người phụ nữ đã được ví von với những “hoa nhường nguyệt thẹn”, “chim sa cá lặn”, “sắc nước hương trời”… Song, mọi thứ trên đời chỉ là hữu hạn, cũng như hoa đẹp bao nhiêu cũng có ngày tàn héo, nhan sắc dù có rực rỡ đến đâu cũng phải đến lúc hao mòn, phai nhạt. Mỗi ngày đi qua, phái đẹp càng có ý thức cao hơn trong việc chăm sóc, giữ gìn nhan sắc, đặc biệt là bảo vệ làn da của mình trẻ mãi. Nhiều liệu pháp chống lão hóa da được nữ giới săn lùng và áp dụng. Tuy nhiên, để hồi xuân nhan sắc, trẻ lại 10 tuổi trong một khoảng thời gian ngắn, công nghệ căng da bằng chỉ vàng nano 24k được xem là một lựa chọn ưu việt.

Các sợi chỉ nano vàng sau khi được cấy vào da sẽ tạo thành một mạng lưới nâng đỡ dưới cấu trúc collagen và elastin tăng lưu lượng máu nuôi dưỡng, giúp làn da được trẻ hóa rõ rệt đến 10 tuổi.

Công nghệ căng da bằng chỉ vàng sử dụng những sợi vàng nano 24k siêu nhỏ cấy vào vùng da cần điều trị, tạo thành một mạng lưới nâng đỡ dưới cấu trúc collagen và elastin đã bị đứt gãy và chùng nhão do quá trình lão hóa, tăng lưu lượng máu nuôi dưỡng da, giúp làn da được trẻ hóa rõ rệt, đồng thời áp lực của chỉ vàng tạo ra hiệu quả nâng cơ.

Các sợi chỉ vàng cấy vào da dẫn đến một loạt các phản ứng tại chỗ, kích thích làm tăng sinh mao mạch, tăng cường vi tuần hoàn, tăng sinh lớp mô hạt và nguyên bào.

Vàng là kim loại không bị oxy hóa, khi được cấy vào dưới da, tính chất này giúp giảm tối đa tác động oxy hóa có hại cho da từ môi trường bên ngoài. Tác động của nano vàng 24k làm kéo dài thời gian tự tiêu của sợi chỉ, tạo bộ khung nâng đỡ cấu trúc da kéo dài từ 5 đến 10 năm.

Công nghệ căng da bằng chỉ vàng an toàn và hiệu quả mà không cần phẫu thuật, không cần bất cứ một can thiệp cắt rạch nào, độ an toàn, không có rủi ro, không có tác dụng phụ, hiệu quả được kéo dài và mạnh mẽ hơn các công nghệ căng da mặt hiện có khác.

Việt Trinh trẻ không tuổi nhờ căng da bằng chỉ vàng.

Chỉ bằng những sợi chỉ mỏng manh, làn da của bạn sẽ trải qua một quá trình “cải lão hoàn đồng”. Sau một liệu trình điều trị, những hiệu quả bạn có thể dễ dàng nhận thấy đó là: làn da được căng đầy, mịn màng, trẻ trung ra từ 5 tuổi đến 10 tuổi; gương mặt được tạo dáng chữ V thon gọn; nâng cơ chảy xệ vùng mặt, cổ; làm trắng da, phục hồi những hư tổn của da. Phương pháp này chỉ cần thực hiện một lần và có thể duy trì được 5-10 năm.

Đây là một trong những công nghệ không phẫu thuật an toàn, đã được kiểm chứng lâm sàng tại: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan… và được FDA, KFDA, CE chứng nhận về tính an toàn và hiệu quả.

Anh Thư của ngày hiện tại còn trẻ đẹp hơn cả thời điểm 10 năm trước. Bí kíp của nữ diễn viên là căng da chỉ vàng.

Với làn da trẻ ra đến 10 tuổi, sắc đẹp của người phụ nữ sẽ không còn xa với khái niệm “không tuổi” và sẵn sàng thách thức những sự đổi dời đáng sợ của quá trình lão hóa. Để biết thêm về quy trình thực hiện, bạn có thể vào đây.

Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836. - 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

- 227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258. Website: http://dencosluxury.com/;

Facebook: https://www.facebook.com/thammyviendencos.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)