Lavender Spa ưu đãi tắm trắng tới 50%

Tạo điều kiện cho phái đẹp có cơ hội sử dụng các dịch vụ cao cấp với chi phí tiết kiệm, Lavender triển khai ưu đãi cho nhiều dịch vụ tắm trắng.

Từ nay tới hết 1/7, các phương pháp làm trắng da như: tắm trắng collagen 16++, tắm trắng thuốc bắc - sữa non cô đặc hay tắm trắng công nghệ cao Hi - Shine 3D được ưu đãi lên tới 50%.

Khả năng tự động nhận diện vùng da tối màu, khiến da trắng hồng đều màu của thiết bị nhiệt quang đa điểm tạo nên sự thành công của liệu trình tắm trắng Hi - Shine 3D.

Với thành phần sử dụng chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên, kết hợp cùng công nghệ châu Âu hiện đại, các phương pháp tắm trắng tại Lavender đã giúp hàng nghìn phụ nữ trên toàn quốc, trong đó có các ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Quỳnh Nga… thay đổi sắc tố, da trở nên trắng hồng và mịn màng tự nhiên chỉ sau thời gian ngắn.

Tinh chất thuốc bắc quý hiếm và sữa non cô đặc là công thức mà siêu mẫu Vũ Thu Phương sử dụng để giải quyết tận gốc tình trạng da đen, sần sùi, thiếu nước, hậu quả sau những buổi chụp hình dưới nắng trong suốt 5 năm qua.

Khác với Hi - Shine 3D và thuốc bắc - sữa non cô đặc, tắm trắng Collagen 16++ lại là sự lựa chọn được nhiều teen girl yêu thích. Công nghệ này giúp nuôi dưỡng, tái tạo da từ tế bào mầm, bổ sung dưỡng chất nhanh với tốc độ gấp 16 lần các sản phẩm dưỡng trắng thông thường. Với thành phần chính là collagen chiết xuất từ cá da trơn có độ đậm đặc cao, an toàn và phù hợp với làn da nhạy cảm, chưa thực sự hoàn thiện ở lứa tuổi 16 đến 22.

Tuy thành phần, máy móc hỗ trợ khác nhau nhưng các liệu trình tắm trắng tại Lavender Spa đều đem lại kết quả cao (da trắng 2-3 tông sau một liệu trình), săn chắc, căng mịn, hiệu quả duy trì lâu và không sử dụng hóa chất lột tẩy. Xem thêm thông tin chi tiết và chi phí tại đây.

Giải thưởng “Dịch vụ tắm trắng an toàn, hiệu quả 2014” do khách hàng bình chọn thể hiện uy tín của Lavender trong lĩnh vực làm trắng da tại Việt Nam.

Ngoài các liệu trình tắm trắng, Lavender cũng tặng 5 buổi tương đương cho khách hàng khi tham gia liệu trình 10 buổi làm trắng da mặt bằng White Skin và ưu đãi tới 40% cho các dịch vụ giảm cân tự nhiên và triệt lông. Chi tiết xem tại đây.

Liên hệ: Hệ thống Lavender Clinic & Spa - Địa chỉ làm đẹp yêu thích của hơn 20 sao Việt hạng A 65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 39423939, (04) 3942363

28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (04) 33899999; (04) 22199199

35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 39333219; (08) 39333218

