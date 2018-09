Lan Ngọc quyến rũ đón tuổi 25

Lan Ngọc ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng nhờ gương mặt đẹp hài hòa, tự nhiên, phong cách thời trang nổi bật.

Đêm Bước nhảy hoàn vũ 4/4 vừa qua trùng với dịp sinh nhật của Ninh Dương Lan Ngọc, cô đã rất bất ngờ, hạnh phúc khi nhận được những món quà, lời chức mừng bạn bè, đồng nghiệp ngay trong chương trình. Tuổi 25 của Lan Ngọc cũng đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp. Cô ngày càng trưởng thành, thu hút hơn với vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ.

Lan Ngọc lựa chọn phong cách quyến rũ, gợi cảm trong bộ ảnh mới khi bước sang tuổi 25.

Vốn sở hữu nét đẹp hài hòa trên gương mặt nhưng Lan Ngọc cũng từng dính tin đồn dao kéo. Nhiều người nhận ra sự khác biệt ở chiếc mũi trông thanh thoát, nhỏ gọn hơn xưa của cô. Trước nghi án đó, Lan Ngọc chia sẻ mình chưa từng đụng chạm dao kéo để làm đẹp, tuy đã từng có ý nghĩa thoáng qua về việc này. Bản thân cô đã giảm cân nên vóc dáng, khuôn mặt có phần thon gọn hơn trước. Bên cạnh đó, mũi ngọc nữ cao, nhỏ gọn hơn nhờ được áp dụng phương pháp làm đẹp mới.

Ngọc nữ tự tin khoe vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát của mình trong một bộ ảnh nghệ thuật do tạp chí Đẹp tổ chức.

Theo Ninh Dương Lan Ngọc, phương pháp làm đẹp cô sử dụng là filler, một loại hợp chất làm đầy an toàn được sử dụng trong ngành thẩm mỹ để cải thiện những đường nét trên khuôn mặt, mà không phải động đến dao kéo, cắt gọt. Filler được y khoa kiểm chứng an toàn, không gây biến chứng, có nhiều cải tiến so với các chất làm đầy trước đây, được ứng dụng phổ biến trong cải thiện dáng mũi gồ, tẹt, lõm hoặc đầu mũi thấp, hiệu quả cao trong việc nâng mô, định hình lại đường dáng mũi. Sau khi được các bác sĩ tại Dencos Luxury tư vấn sử dụng filler để cải thiện dáng mũi chưa thẳng và thấp, Lan Ngọc đã tin tưởng lựa chọn.

Với sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nhờ filler, Lan Ngọc trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn so với thuở mới vào nghề. Phong cách quyến rũ, nữ tính hơn, cộng với những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, khả năng vũ đạo, Lan Ngọc ngày càng chiếm được nhiều thiện cảm, yêu mến của công chúng.

Nữ diễn viên tâm sự: “Là một người hoạt động nghệ thuật - giải trí, hơn nữa lại là nghệ sĩ trẻ nên tôi mong muốn chứng minh cho công chúng thấy tài năng, hình ảnh đẹp của mình qua mỗi ngày. Việc quan tâm chăm chút cho bản thân giúp tôi nhận ra được đâu là khuyết điểm mà mình cần khắc phục, theo cách tự nhiên, thông minh và tinh tế”. Tạo dáng mũi mới bằng filler là công nghệ làm đẹp mới không xâm lấn, không có tác động phẫu thuật, không đau đớn; chỉ sau khoảng 15 phút thực hiện liệu trình bằng một mũi tiêm nhẹ nhàng, mũi của Lan Ngọc trở nên thanh tú, tự nhiên. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

