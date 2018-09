Làn da trắng hồng đón Tết

Vài bí quyết sau sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng, không có dấu vết của mụn, thâm, sẹo, nếp nhăn... để tự tin xuống phố.

Trắng hồng rạng rỡ bằng công nghệ S-Cell (của Mỹ)

Đây là tên của gói dịch vụ mới vừa được Belas đưa vào danh sách các dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp của spa. Phương pháp này sử dụng các vitamin quý từ tự nhiên cùng các thành phần như tảo biển, acid kojic, 12% L- Ascorbic Acid, Vitamin E, Vitamin B3... có công dụng nuôi dưỡng các lớp tế bào da, triệt tiêu mụn cám, điều tiết tuyến nhờn và làm da trắng sáng rạng ngời chỉ sau một lần sử dụng dịch vụ. Các bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên mát dịu, thư giãn và kết thúc liệu trình với làn da toả sáng rạng rỡ và khoẻ mạnh. Dịch vụ này thích hợp cho bạn chăm sóc định kỳ, giúp thư giãn và giải toả stress, tiêu độc cho da.

Khách hàng sẽ được soi da trước khi thực hiện liệu trình làm đẹp.

Relax sáng da Fabulous

Đây là dịch vụ kế tiếp mà bạn cần đưa vào danh sách các dịch vụ cần phải thử trong dịp Noel này. Phương pháp này với thành phần làm trắng chủ đạo chiết xuất từ dầu cá hồi sẽ giúp làn da bạn trở nên khoẻ mạnh và trắng sáng dần sau lịch trình 10 lần. Kết hợp với các động tác massage thư giãn, bạn sẽ vừa có cảm giác nhẹ nhàng thư thái, vừa tự tin hơn với làn da trắng sáng, mờ vết thâm sau khi liệu trình điều trị kết thúc. Hãy kết hợp liệu trình này cùng liệu trình S-Cell bên trên, bạn sẽ nhận được kết quả nhân đôi.

Cung cấp Vitamin C nguyên chất cho da

Đây là dịch vụ không thể thiếu nếu bạn muốn sở hữu làn da mịn màng, khoẻ mạnh, lỗ chân lông se khít, không có dấu vết của mụn, thâm, sạm nám. Vitamin C có thể được xem như là “liều thuốc tiên” có công dụng chống lại các gốc tự do, khắc phục tổn thương do ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn, làm trắng da và ngăn ngừa sạm nám. Nếu thiếu vitamin C, lỗ chân lông dầy sừng, thô to, màu sắc không tươi sáng, da dễ bị bầm, chảy máu, giảm khả năng liền sẹo của vết thương.

Tại Belas Spa, Vitamin C nguyên chất sẽ được đẩy trực tiếp vào da bằng thiết bị thẩm mỹ chuyên dụng, giúp dưỡng chất thâm nhập sâu tận trong biểu bì, ức chế việc tạo thành và làm mờ sắc tố melanin, khiến những vết thâm do mụn sáng dần lên và thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, giúp sẹo mụn trở nên trơn phẳng.

Kết hợp với các động tác massage thư giãn, bạn sẽ vừa có cảm giác nhẹ nhàng thư thái, vừa tự tin hơn với làn da trắng sáng.

Ai cũng có thể sử dụng dịch vụ cung cấp Vitamin C để giúp da duy trì vẻ trắng sáng, mịn màng, tươi trẻ. Đặc biệt, những làn da gặp các vấn đề như sạm nám, thâm, sẹo, da nhờn, lỗ chân lông to, da lão hoá, màu sắc kém tươi sáng…được khuyến cáo nên cung cấp C theo định kỳ. Ngoài các dịch vụ kể trên, việc cung cấp Oxy tinh khiết thông qua hệ thống máy Oxyjet Leo cũng là giải pháp tối ưu để ngăn ngừa lão hoá, trị mụn, thâm, sẹo và nuôi dưỡng da tốt.

Belas còn cung cấp cho các bạn các giải pháp làm đẹp da thông qua hệ thống ánh sáng đa năng Blue Light, cung cấp collagen, đắp vàng cho da, các gói chăm sóc da từ cơ bản đến cao cấp, các gói trị liệu các vấn đề như mụn, thâm, sẹo, nám, tàn nhang, lỗ chân lông to, vết nhăn, da kích ứng, tình trạng béo mập hay cả các gói spa, massage thư giãn, xông hơi, ngâm bồn thuỷ lực, tắm trắng, tẩy ủ toàn thân...

Từ nay đến 28/1, Belas sẽ dành ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng mua liệu trình làm đẹp trọn gói, với mức ưu đãi giảm giá 30% tổng chi phí dịch vụ.

Địa chỉ cần cho bạn: Trung tâm thẩm mỹ Belas Spa. Tại Đà Nẵng: 14 Nguyễn Văn Linh. Tel: 0511 3525638/39. Tại TP HCM: - 235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3. Tel: 08 54495638/39.

- 438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Tel: 08 73005638/39. Hotline: 1900571239.

Website: www.belasspa.com.

Email: info@belasspa.com.

Fanpage: https://www.facebook.com/pages/BELAS-SPA/117526434961539?ref=hl.

(Nguồn: Trung tâm thẩm mỹ Belas Spa)