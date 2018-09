Làm phẳng và mờ sẹo nhanh sau 8 tuần

Khi bị sẹo, chị em phải tìm mọi cách từ mặc quần áo dài cho đến lấy băng cá nhân để che đi. Điều này gây mất thời gian và khiến chị em tự ti trong giao tiếp hàng ngày.

Để trị sẹo nhanh, hiệu quả, các bạn hãy nắm vững 2 quy tắc dưới đây.

Chăm sóc vết thương đúng cách

Đầu tiên, khi bị thương do tai nạn, bạn cần chú ý xử lý và chăm sóc da thật kỹ bằng thuốc sát trùng, giúp vết thương nhanh lành, tránh làm mủ và hạn chế sẹo. Trong thời gian vết thương đang kéo da non, bạn không nên ăn đồ ăn làm kích thích tăng sẹo như trứng, thịt bò, rau muống, rau nhút và tôm. Các bạn nên ăn nhiều cam và cà chua để tăng cường vitamin C, nhanh liền da.

Làn da sẽ nhanh lành sẹo hơn nếu bạn biết cách chăm sóc phù hợp.

Chọn sản phẩm trị sẹo phù hợp

Nhiều phương pháp trị sẹo dân gian có thể kể đến như xay hoặc giã nghệ tươi bôi lên vết thương lúc đang kéo da non, dùng nha đam, hành tây, mật ong, chanh… bôi trực tiếp lên da. Tuy nhiên, hiệu quả của những cách này tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Nếu da nhạy cảm, bạn nên cân nhắc kỹ khi sử dụng các phương pháp này.

Ngoài ra, để an toàn và hiệu quả hơn, bạn có thể chọn các sản phẩm trị sẹo được kiểm định như Scarz. Sản phẩm mờ sẹo Scarz được sản xuất bởi Công ty Rohto Mentholatum, với công thức độc quyền chứa chiết xuất từ cây rau má Centella 1% hạn chế vết thương hình thành sẹo lồi.

Sản phẩm trị sẹo Scarz

Scarz có dạng gel màu trắng trong, mùi thơm dễ chịu, tuýp nhỏ dễ mang theo trong túi xách. Giá sản phẩm 108.000 đồng tuýp 12g. Bạn có thể dễ dàng mua tại các quầy thuốc hay cửa hàng mỹ phẩm.

Để kem phát huy hiệu quả, mỗi ngày bạn nên bôi 2 -3 lần. Trước khi bôi, bạn hãy rửa sạch bằng nước hoặc dùng khăn ẩm lau sạch vùng da bị thương và thoa một lớp mỏng. Đồng thời, bạn nên tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào vết sẹo.

Sau 2 tuần đầu sử dụng Scarz, nhiều khách hàng chia sẻ họ cảm thấy vết trầy mềm hẳn đi, không có dấu hiệu lồi lên hay bị lõm xuống. 2 tuần tiếp theo, vết trầy tiếp tục nhạt màu và mờ đi rõ rệt. Đến tuần thứ 8, bạn sẽ gần như không nhìn thấy dấu vết của sẹo.

Ngoài sẹo lồi và sẹo lõm, Scarz còn trị sẹo phì đại hoặc bỏng bô. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Rohto Việt Nam)