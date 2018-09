Làm đẹp giá ưu đãi với công nghệ hiện đại

Chương trình khuyến mãi duy nhất trong năm của Dencos Luxury sẽ mang đến cơ hội làm đẹp công nghệ hiện đại với chi phí tiết kiệm cho khách hàng.

Nhân dịp chào mừng sinh nhật lần thứ 6, Dencos Luxury thực hiện chương trình khuyến mãi duy nhất trong năm “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi”, với nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp mới ra mắt. Đây là cơ hội vàng để khách hàng được tận hưởng những công nghệ làm đẹp chất lượng đẳng cấp quốc tế với chi phí tiết kiệm và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Năm nay, Dencos Luxury đã giới thiệu nhiều công nghệ làm đẹp mới, hiện đại nổi tiếng trên thế giới. Các công nghệ cao cấp này được chuyển giao từ các nước tiên tiến, đảm bảo quy trình và hiệu quả đạt chuẩn ngạch quốc tế. Trong suốt tháng 8 với chương trình “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi”, khách hàng sẽ được tận hưởng với mức giá ưu đãi cụ thể cho từng công nghệ mới.

Nano Cell Skin - Thanh lọc, tái tạo làn da căng bóng

Đây là liệu trình tái tạo toàn diện làn da, xóa nhăn li ti, thu nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ da khô sần sùi, tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi, cải thiện hắc sắc tố da. Phương pháp dựa theo nền tảng tích hợp nguyên lý và hiệu quả điều trị của các công nghệ chăm sóc, điều trị da chuyên sâu hiện nay. Với tác động nuôi dưỡng của hàng loạt siêu dưỡng chất như collagen, tế bào gốc, Nano Cell Skin sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, bóng mịn, tươi tắn, trẻ trung như sao Hàn. Chương trình ưu đãi giảm ngay 30% chi phí.

Tận hưởng làn da căng bóng, tươi tắn theo xu hướng của sao Hàn với Nano Cell Skin với giá tiết kiệm đến 30% trong suốt tháng 8.

Vampire Facelift - Trẻ hóa toàn diện khuôn mặt

Đây là liệu pháp làm đẹp nổi tiếng, với hiệu quả trẻ hóa khuôn mặt toàn diện từ làn da đến đường nét dành cho độ tuổi trung niên, lão hóa nặng với các dấu hiệu như: hóp má, rãnh nhăn sâu vùng mũi, má, trán, lõm thái dương, chân mày xệ, da sạm tối màu, nhăn nheo… Đặc biệt, công nghệ sử dụng 2 dược liệu làm đẹp tự thân là huyết tương giàu tiểu cầu: PRP và Hyaluronic Acid (đều có nguồn gốc chiết xuất từ cơ thể bạn). Bạn sẽ có cơ hội làm đẹp và trẻ hóa gương mặt theo tuyệt chiêu của các ngôi sao thế giới như Kim Kardashian, siêu mẫu Bar Refaeli tại Dencos Luxury với mức giá tiết kiệm. Chương trình ưu đãi tặng ngay 17,820 triệu đồng cho tất cả khách hàng thực hiện.

Vampire Facelift - tuyệt chiêu xóa nhiều dấu hiệu lão hóa trong một lần sẽ tặng bạn 17,82 triệu đồng trong tháng 8.

Intensif - Đặc trị các dạng sẹo rỗ lâu năm, dạng nặng

Những vùng da bị sẹo rỗ, sẹo lõm nặng do mụn trứng cá, thủy đậu hoặc lỗ chân lông quá to, làn da sần sùi, thô ráp sẽ được chữa lành với công nghệ Intensif, một trong những công nghệ trị sẹo mới và hiệu quả cao được kiểm chứng hiệu quả. Nguyên tắc điều trị từ hệ thống đầu kim cực nhỏ RF Microneedle của Intensif cam kết mang lại hiệu quả điều trị đến 70% cho các dạng sẹo lõm dạng nặng, khó trị; an toàn, không biến chứng và duy trì lâu dài. Chương trình ưu đãi tặng ngay 26,4 triệu đồng cho tất cả khách hàng thực hiện.

Lipo-Peptide: liệu pháp giảm mỡ sinh học, ức chế thèm ăn

Với tác động “trong đánh ra, ngoài đánh vào” của các chuỗi peptide sinh học làm tan mỡ theo cơ chế tự nhiên bên trong cơ thể và phối hợp với nguồn năng lượng RF 6 cực từ Endymed Pro, các vùng mỡ thừa trên cơ thể như bắp tay, chân, bụng, hông, đùi, nọng cằm sẽ được đốt cháy, tiêu giảm, chuyển hóa thành năng lượng có ích cho hoạt động sống mà không cần đào thải ra bên ngoài. Khách hàng thực hiện liệu pháp này cũng sẽ giảm được các cơn đói, hạn chế sự thèm ăn để chống thu nạp và tích tụ năng lượng dư thừa. Đây là hiệu quả 3 trong một riêng có của công nghệ giảm mỡ sinh học, không phẫu thuật Lipo – Peptide. Chương trình ưu đãi giảm 20% chi phí và tặng ngay liệu trình săn chắc da bằng Endymed trị giá 45 triệu đồng.

Thực hiện Lipo-peptide trong tháng khuyến mãi sẽ được giảm ngay 20% chi phí và nhận được quà tặng hấp dẫn.

Chương trình “Thu vàng tri ân - nhận ngàn ưu đãi” của Dencos Luxury mong muốn mang lại cơ hội làm đẹp tân tiến, chất lượng quốc tế mà giá cả tiết kiệm cho quý khách hàng (khuyến mãi áp dụng theo bảng giá cũ), không chỉ dành cho các dịch vụ mới mà còn áp dụng rộng rãi cho các dịch vụ làm đẹp không phẫu thuật, phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị - chăm sóc da. Chương trình áp dụng từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8 tại tất cả các chi nhánh của Dencos Luxury trên toàn quốc. Xem thêm tại đây.

