Làm đẹp đôi mắt cho nam giới

Không chỉ có phụ nữ, nam giới cũng mong muốn cải thiển vẻ đẹp trên gương mặt bằng các phương pháp thẩm mỹ hiện đại.

Được thừa hưởng kỹ năng phẫu thuật chuyên sâu về mắt ở Hàn Quốc, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc trở về Việt Nam với những kỹ thuật được đào tạo bài bản, đặc biệt là phẫu thuật mắt to, một trong những phẫu thuật mắt có độ khó cao.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc.

Anh Tiến Hùng 30 tuổi, đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang với mong muốn sở hữu đôi mắt đẹp đã tìm đến Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc. Đôi mắt của anh đã trải nqua nhiều lần phẫu thuật. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn lờ đờ, mí hai bên không đều, tình trạng sụp mí xuất hiện dù đã cố gắng mở mắt tối đa, mất tự nhiên. Khuôn mặt lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống. “Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, bàn tán sau lưng vì ca phẫu thuật hỏng khiến tôi cảm thấy rất buồn và mất tự tin”, anh Tiến Hùng tâm sự.

Hình ảnh Anh Tiến Hùng trước và một tuần sau mổ phẫu thuật mắt to do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, nhiều người cho rằng phẫu thuật mắt rất đơn giản nhưng thực sự không phải vậy. Phẫu thuật mới đã khó, chỉnh sửa phẫu thuật mắt bị hỏng lại càng khó hơn. Theo đó, các nguyên nhân gây sụp mi sau mổ có thể kể đến như do phù nề sau mổ, sụp mi mắt sau mổ do tổn thương cơ nâng mi... Đối với trường hợp anh Tiến Hùng (35 tuổi), vì trải qua nhiều lần phẫu thuật trước đó nên cấu trúc giải phẫu vùng mắt cũng thay đổi, không còn như nguyên bản. Việc thao tác, kiểm soát phẫu trường cần đòi hỏi kỹ năng tốt, tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Đặc biệt là khả năng dự liệu về kết quả sau phẫu thuật để can thiệp kịp thời nhằm điều chỉnh dáng mắt cho phù hợp với khuôn mặt.

Đôi mắt đẹp của nam giới.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo cho biết: “Để cho kết quả sau mổ được tốt, việc thăm khám, đánh giá trước mổ rất quan trọng. Bác sĩ sẽ quyết định mức độ làm mắt to như thế nào để đạt được sự tự nhiên. Đặc biệt, trong quá trình thăm khám, bác sĩ nên yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh vùng mắt khi chưa phẫu thuật. Từ đó, có thể đánh giá đầy đủ hơn về chức năng của cơ nâng mi”. Trải qua một tuần sau phẫu thuật tại Viện, anh Tiến Hùng rất hài lòng với đôi mắt mới. Chỉ cần chỉnh sửa ở phần mắt mà khuôn mặt anh trông rạng rỡ hơn rất nhiều.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc 246 - 248 - 250 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP HCM

ĐT: (08) 62991555. Hotline: 0971799555

Website: http://thammymatngoc.vn

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc)