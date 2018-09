Làm đẹp da sau tuổi 30

Làn da ở độ tuổi này bắt đầu lão hóa nhanh chóng, dẫn đến sạm khô, nhăn. Giải quyết đồng thời cả 3 vấn đề này sẽ giúp cải thiện làn da lâu dài.

Theo thời gian, các yếu tố ngoại sinh như ánh nắng mặt trời, khói bụi, thời tiết, thuốc lá, rượu bia… tác động mạnh lên da. Những tác nhân này góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da. Phụ nữ càng lớn tuổi thì làn da càng phải gánh nhiều các tác hại từ môi trường. Nhưng nghiêm trọng hơn, làn da phải chịu sự tàn phá nặng nề từ yếu tố nội sinh. Đó chính là quá trình lão hóa da tự nhiên, sinh học và không ai có thể tránh khỏi. Lúc này, làn da phụ nữ dần xuất hiện dấu hiệu sạm, khô, nhăn.

Các yếu tố ngoại sinh và nội sinh khiến làn da lão hóa và xuất hiện sạm, khô, nhăn.

Da sạm là do sự gia tăng quá trình tổng hợp sắc tố melanin, làm cho làn da trở nên sạm nám, xỉn màu. Ở trường hợp nặng, quá trình này còn gây ra tàn nhang, các đốm nâu và nám da. Da khô là do tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn bị suy yếu, khả năng hoạt động kém khiến cho da mất nước và thiếu độ ẩm, dẫn đến tình trạng thô ráp, sần sùi. Da nhăn là do chức năng tổng hợp collagen ngày càng bị suy giảm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt collagen. Khi sự thiếu hụt collagen trở nên nghiêm trọng, nó làm giảm sự đàn hồi của da, từ đó các nếp nhăn dần xuất hiện.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, tình trạng sạm, khô, nhăn ở làn da phụ nữ sẽ ngày càng rõ rệt. Các vấn đề này có mối liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Chuyên gia da liễu Leslie Baumann (Đại học Miami, Mỹ) cho biết, khi da bị nhăn, khả năng phản xạ ánh sáng sẽ kém khiến da hấp thu tia cực tím nhiều hơn. Hay khi da bị khô, các tế bào thiếu độ ẩm cũng dễ làm cho da nhăn hơn. Do đó, ở những người bị sạm, khô, nhăn cần phải giải quyết đồng thời cả ba vấn đề mới đạt hiệu quả cao và lâu dài. Với những phụ nữ mới bị một hoặc hai dấu hiệu cũng cần được chăm sóc toàn diện để giải quyết dấu hiệu đang bị và ngăn ngừa các dấu hiệu còn lại.

Bộ ba hoạt chất: chống ô xy hóa, giữ ẩm và chống nhăn giúp làn da khỏe đẹp tự nhiên.

Khoa học chứng minh rằng, hoạt chất Procyanidin được chiết xuất từ vỏ cây thông Pinus Pinaster (Pháp) có tác dụng ức chế sự tổng hợp sắc tố melanin, giúp chống sạm nám từ gốc. Acid béo Omega có trong Evening Primrose Oil có tác dụng duy trì độ ẩm cần thiết và cải thiện tình trạng khô da, giúp làn da mịn màng.

Các nhà khoa học Pháp đã nghiên cứu và cho ra đời viên uống đẹp da với công thức kết hợp bộ ba hoạt chất gồm chất chống ô xy hóa (giảm sạm), chất giữ ẩm (giảm khô) và chất chống nhăn da. Công thức này được nhiều phụ nữ Pháp áp dụng cho chế độ chăm sóc da để ngăn ngừa và giải quyết đồng thời cả ba vấn đề sạm, khô, nhăn, giúp họ sở hữu làn da tươi trẻ, mịn màng và săn chắc.

Youger + là sản phẩm của Galien Pharma (Pháp )với công thức mạnh hơn, phù hợp cho làn da phụ nữ trung niên.

Youger + với công thức mạnh hơn, phù hợp cho làn da phụ nữ trung niên. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 7101

(Nguồn: Công ty cổ phần Jadovie)