Làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa với vitamin C liều cao

NAT C có thể giúp bạn sở hữu làn da khỏe mạnh, giảm nếp nhăn, dưỡng ẩm da mà ít bị kích ứng dạ dày.

Vitamin C là phương thuốc hiệu quả phòng ngừa bệnh cúm, cảm lạnh. Mỗi khi thời tiết thay đổi, mệt mỏi, nhiều người thường uống nước cam hoặc vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch hay sức đề kháng. Bên cạnh đó, vitamin C còn được sử dụng như là thực phẩm bổ sung cần thiết cho những người hay đi du lịch, công tác xa nhằm đảm bảo sức khỏe.

Ngoài vai trò hỗ trợ sức đề kháng, vitamin C có thể ngăn ngừa và phòng chống các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp… và nổi bật là tác dụng làm đẹp da.

Vitamin có tác dụng làm đẹp da.

Là chất chống oxy hóa mạnh, tan trong nước, khi vào cơ thể, vitamin C lập tức ức chế, loại bỏ gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa cũng như hạn chế tác hại của tia tử ngoại gây sạm nám, tàn nhang. Làn da sẽ trắng khỏe tự nhiên từ bên trong.

Chữa lành và bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời là một trong những tác dụng tốt của vitamin C. Khả năng chống oxy hóa cao của thực phẩm này giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia tử ngoại. Tuy nhiên, khi tia tử ngoại làm giảm lượng vitamin C trong cơ thể, bạn nên đảm bảo bổ sung lại liều cao hàng ngày để kịp thời bảo vệ da.

Ngoài ra, vitamin C còn tăng tổng hợp collagen. Càng có tuổi, cấu trúc da ngày càng yếu, do vậy, làn da bạn trở nên nhạy hơn với những tổn thương bởi oxy hóa. Trong quá trình lão hóa, da ngày càng sản xuất ít collagen (nhất là sau 25 tuổi), do đó, bổ sung nhiều vitamin C giúp điều hòa quá trình sản xuất collagen, đồng thời nâng đỡ lớp ngoài cùng của da.

Vitamin C dùng hàng ngày có thể giảm dần các nếp nhăn, hạn chế tổn thương sợi protein, thúc đẩy sản xuất collagen và giảm thô nhám.

Vitamin C giúp dưỡng ẩm da, duy trì vẻ tươi sáng.

Vitamin C có thể làm ẩm làn da khô, axit ascorbic làm giảm hẳn lượng nước bị mất qua da, luôn duy trì độ ẩm, phù hợp cho mọi loại da khô và da nhạy cảm. Do đó, ngày càng nhiều người sử dụng vitamin C liều cao như liệu pháp làm đẹp hàng ngày. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý lựa chọn các vitamin C liều cao nhưng ít kích ứng dạ dày, đồng thời phải hấp thu tối đa.

NAT C 1000mg giúp tăng cường sức đề kháng, giúp da trắng khỏe tự nhiên.

Vitamin C liều cao NAT C 1000mg - sản phẩm của Mega được nhiều chị em lựa chọn bởi tính hiệu quả và an toàn. Sản phẩm cung cấp 1.000mg vitamin C dưới hai dạng: muối và axit, trong đó dạng axit chỉ gồm 400mg, do đó, không những giảm hẳn kích ứng dạ dày mà còn tăng khả năng hấp thu vào cơ thể.

Trong NAT C 1000mg có chứa các Flavonoids được chiết xuất từ thiên nhiên. Đặc biệt, Bioflavonoids là thành phần giúp NAT C gần giống vitamin C thiên nhiên. Flavonoids còn được gọi là vitamin P có nhiều nhất trong các trái cây thuộc chi Citrus.

Với NAT C, sự kết hợp giữa Bioflavonoids và vitamin C đem đến nhiều công dụng: chống oxy hoá, bảo vệ sức khỏe; làm bền thành mạch; bảo tồn vitamin C trong tế bào; tăng hấp thu và gia tăng hiệu quả vitamin C trong cơ thể; ít kích ứng dạ dày với hai dạng axit và muối.

Bạn có thể bổ sung vitamin C liều cao hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời sở hữu làn da trắng khỏe tự nhiên từ bên trong chỉ với một viên NAT C 1000mg hàng ngày.

Thiên Hà