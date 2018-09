Làm đẹp da an toàn từ mỹ phẩm hữu cơ

Các dòng mỹ phẩm hữu cơ - organic sẽ đem lại sự an toàn cho làn da cũng như sức khỏe.

Nếu bạn dành một ít thời gian để đọc lại các thành phần mỹ phẩm đang sử dụng, bạn chắc chắn sẽ hoang mang vì hầu hết chúng đều nằm trong danh sách có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là gây hại cho da. Có thể điểm ra một số chất như: Mineral oil (chất làm mềm da, gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn), Fragrance (gây kích ứng da và mau lão hóa), chất tạo bọt (thành phần trong sữa rửa mặt, gây khô và bào mòn da), Paraben hay Phenoxyethanol (chất bảo quản gây ra các bệnh ung thư da hay nôn mửa..)…

Đó là lý do vì sao, người châu Âu và các nước phát triển đang có xu hướng chuyển sang sử dụng sản phẩm hữu cơ - organic để đem lại sự an toàn cho làn da cũng như sức khỏe. Hơn nữa, do sự tác động của môi trường ô nhiễm, tác hại của tia UV..., hầu hết các loại da đều trở nên mẫn cảm hơn. Những mỹ phẩm hóa cơ khiến da chúng ta dễ bị dị ứng và gây ra nhiều bệnh lý về da khác.

Meditree là nhóm mỹ phẩm được phát triển với thành phần chính từ tinh chất của dầu cây trà và mận Kakadu - hai loại cây chỉ sinh trưởng tại Australia. Đây được xem là thảo dược thiên nhiên được kỳ vọng tương lai trong ngành hữu cơ mỹ phẩm.

Dầu cây trà có khả năng diệt khuẩn tương đương với chất kháng sinh mạnh, giúp kháng sưng viêm. Loại dầu này, được phát triển thành dòng sản phẩm Meditree trị mụn hữu cơ an toàn nhưng đem lại hiệu quả tương đương với các sản phẩm hóa cơ. Đặc biệt, sản phẩm giúp điều trị mụn nhẹ nhàng và không đem đến các tác dụng phụ khác.

Mận Kakadu sỡ hữu hàm lượng Vitamin C cao. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng chiết xuất Vitamin C từ 20 trái cam cộng lại chỉ bằng một trái mận Kakadu tí hon. Meditree đã đưa thành phần hữu cơ từ loại quả này vào dòng sản phẩm lão hóa. Hàm lượng Vitamin C tinh khiết được chiết xuất thiên nhiên có khả năng chống oxy hóa và giúp làn da trắng sáng hơn. Và quan trọng là với các làn da nhạy cảm do môi trường, Meditree sẽ giúp phục hồi, bảo vệ làn da và chống lão hóa.

Bên cạnh đó, các dòng hữu cơ của Meditree còn bổ sung các chiết xuất từ các thảo dược quý khác như trái Nam Việt Quất (cải thiện sắc tố da, duy trì sự sản sinh collagen), Chanh sa mạc (chất chống ô-xy hóa), Yucca Cactus (giúp tăng đề kháng và làm dịu da), Quandong (giàu Vitamin C và các axit béo cần thiết giúp cải thiện sắc tố da), vỏ cây liễu (làm sạch và chữa lành da mụn, giảm viêm, sưng đỏ), Macadamia (giàu chất chống ô-xy hóa, chất làm mềm và sáng da thích hợp với da khô và da bị lão hóa). Meditree cam kết không sử dụng các chất bảo quản tổng hợp, hương liệu, chất tạo bọt và các chất hóa cơ khác.

Hiện, tại Việt Nam cũng đã xuất hiện khá nhiều dòng mỹ phẩm hưu cơ theo nhu cầu thực tế và xu hướng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để lựa chọn bộ mỹ phẩm hữu cơ chăm sóc da phù hợp cho mình, khách hàng cần cân nhắc về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Đồng thời, Trung tâm điều trị & Chăm sóc da Orient đã ra mắt nhãn hàng mỹ phẩm hữu cơ Meditree (Australia) tại Việt Nam nhằm hỗ trợ việc chăm sóc da an toàn cho khách hàng tại nhà. Meditree đã có mặt ở hầu hết các nước. Bạn có thể thử các sản phẩm Meditree miễn phí tại các chi nhánh của Orient. Tìm hiểu thêm tại website www.meditree.com.vn

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Orient sẽ tặng khách hàng mỹ phẩm hữu cơ Meditree trị giá lên đến 1,7 triệu đồng khi sử dụng dịch vụ hoặc mua voucher từ 2 triệu đồng trở lên. Bạn có thể nhân đôi giá trị quà tặng cho người thân khi mua voucher dịch vụ tại Orient. Chương trình áp dụng từ ngày 15/10 đến hết 31/10. Tham khảo thêm chi tiết tại đây.

(Nguồn: Orient)