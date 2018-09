Lady Gaga cá tính với mái tóc chắc khỏe

Gaga để lại dấu ấn không chỉ với âm nhạc sôi động, thời trang ấn tượng mà còn với những kiểu tóc thể hiện cá tính có một không hai.

Thời trang tóc của cô cũng được tìm kiếm nhiều như âm nhạc và trang phục của cô vậy. Nổi bật nhất phải kể đến chiếc nơ tóc màu vàng bạch kim của Gaga. Chưa cần nghe cô hát, chỉ cần nhìn vào mái tóc, người ta đã có thể thấy một Gaga nổi loạn và đầy cá tính. Mái tóc chính là một thứ “mã vạch” thể hiện dấu ấn cá nhân đậm nét của cô nàng.

Tuy nhiên, cũng như hết thảy một nửa thế giới, những người nổi tiếng như Gaga cũng phải đối mặt với các vấn đề về tóc, đặc biệt là rụng tóc. Trên tạp chí People, Mỹ, “nữ hoàng nhạc Dance” cho biết tóc cô rụng nhiều bởi vì cô “tra tấn” tóc khá thường xuyên.

Danh sách người nổi tiếng bị rụng tóc không chỉ có Lady Gaga, mà còn có nhiều siêu sao khác, nổi bật nhất phải nhắc đến Britney Spears. Trong thời gian tình yêu tan vỡ, sự nghiệp khủng hoảng, “công chúa nhạc Pop” luôn stress nặng và người ta thấy cô thường xuyên xuất hiện với mái tóc xơ xác, ngày càng thưa, lộ cả mảng lớn da đầu.

Theo các giáo sư, bác sĩ da liễu tại Foltène, Italy - Viện chuyên nghiên cứu về tóc đứng đầu ở châu Âu từ hơn 50 năm nay, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề rụng tóc là do thiếu hụt Mucopolysaccharide tại nang tóc. Điều này sẽ làm cho nang tóc bị xơ cứng và co rút lại, khiến cho việc hấp thu dưỡng chất gặp khó khăn, làm cho tóc bị suy yếu và rụng nhanh. Do đó, để giảm rụng tóc hiệu quả, các chuyên gia khuyên, bạn nên sử dụng những sản phẩm có bổ sung Mucopolysaccharide để giúp hồi sinh cho mái tóc.

Có thể bạn là fan của Gaga và Britney, nhưng đừng học theo cách mà họ đã đối xử với mái tóc của mình. Nếu bạn cũng rụng tóc nhiều như họ, hãy tìm phương pháp để ngăn chặn ngay lập tức.

Sau những chuyến lưu diễn dày đặc trên khắp thế giới, Gaga có một kỳ nghỉ dài ngày để lấy lại năng lượng. Đây cũng là thời gian cô để cho mái tóc được “thở”, được chăm sóc đúng cách. Để rồi không lâu sau đó, người ta thấy Lady Gaga “rất đời thường” sau khi cởi bỏ “lớp áo” nổi loạn thường thấy. Một Gaga nhu mì, bước đi trên đường phố New York, hay dịu dàng trong chiếc váy phù dâu ở đám cưới của cô bạn thân với mái tóc suôn dài tự nhiên, chắc dày và óng mượt hơn trước.

Còn Britney Spears, vượt qua giai đoạn khủng hoảng cùng với chế độ chăm sóc tóc đặc biệt, mái tóc mây của cô lại bồng bềnh như thuở nào. Cô xuất hiện rạng rỡ trên ghế nóng của X-Factor Mỹ cùng mái tóc dày óng ả, nữ tính.

Như lời Gaga hát trong ca khúc Hair của chính cô: “Mái tóc tôi nói lên con người tôi”, bạn đừng tiếp tục để mái tóc lơ thơ, thiếu sức sống, đang ngày một rơi rụng làm lưu mờ cá tính của chính mình. Hãy nhanh chóng lựa chọn giải pháp khoa học để hồi sinh cho mái tóc.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia tại Viện Foltène đã cho ra đời bộ sản phẩm dầu gội, dầu xả và tinh chất giảm rụng tóc Foltène dành cho nam và nữ với công thức độc quyền chứa Mucopolysaccharide giúp giảm rụng tóc, bảo vệ da đầu và làm sạch gàu.

Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, Foltène đã có 42 cuộc thử nghiệm lâm sàng thành công với kết quả: có đến 92% trường hợp giảm rụng tóc rõ rệt sau 6 tuần sử dụng. Những thử nghiệm này được tiến hành tại Italy, Anh, Pháp và châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Thái Lan - nơi có điều kiện khí hậu, con người tương đồng Việt Nam.

Điểm đặc biệt khác của dầu gội Foltène là tạo cảm giác dịu nhẹ ở da đầu, thích hợp dùng hàng ngày thay thế dầu gội thông thường. Viện Foltène khuyến cáo, bạn có thể dùng dầu gội kèm dầu xả Foltène để giữ ẩm, giảm khô xơ cho tóc. Đối với trường hợp rụng tóc nặng, bạn nên dùng thêm tinh chất giảm rụng tóc Foltène để đạt được hiệu quả giảm rụng tóc tốt.

