Kinh nghiệm chọn spa giảm béo uy tín

Những gợi ý từ hệ thống Saigon’smile Spa - nơi có hơn 35.000 khách hàng giảm béo thành công, sẽ giúp bạn lựa chọn địa chỉ giảm béo tin cậy.

Tác động vào cơ xương chậu bằng các biện pháp massage, bấm huyệt là nguyên lý giảm béo khoa học và an toàn.

Spa phải có nguyên lý giảm béo khoa học và an toàn

Các nghiên cứu hiện đại về dinh dưỡng, tâm lý và giảm béo đều đưa ra kết luận rằng sự cân bằng cơ thể có mối liên hệ chặt chẽ với cân bằng tâm lý và sức khỏe của mỗi người. Khi người ta béo tức là mất cân bằng giữa cân nặng và hình thể, điều này dẫn đến mất cân bằng về mặt tâm lý.

Các phương pháp giảm béo hiện đại đều chú trọng lấy lại cân bằng bằng dinh dưỡng và phương pháp trị liệu tự nhiên. Một trong những phương pháp giảm béo tiên tiến hàng đầu hiện nay là công nghệ tác động cơ xương chậu được Saigon’smile Spa chuyển giao từ Nhật Bản. Cơ xương chậu là nơi tích mỡ của cơ thể. Khi cơ xương chậu yếu (dễ xảy ra đối với phụ nữ sau sinh hoặc bước vào độ tuổi lão hóa), khả năng tích mỡ trong cơ thể càng cao, dẫn đến hiện tượng béo từng vùng hoặc thừa cân. Do đó, tác động vào cơ xương chậu được đánh giá là nguyên lý khoa học để giảm béo hiệu quả.

Phương pháp của Nhật Bản kế thừa và nâng cấp các kỹ thuật massage - bấm huyệt cổ truyền phương Đông, kết hợp cùng công nghệ xung điện quang (tích hợp 4 loại sóng và ánh sáng giảm béo), không dùng đến bất cứ yếu tố phẫu thuật nào dù là nhỏ. Vì vậy, phương pháp giảm béo này an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người bởi nó hướng đến sự cân bằng của cơ thể một cách tự nhiên.

Bề dày kinh nghiệm giảm béo

Tâm lý của khách hàng bao giờ cũng muốn chọn lựa những kỹ thuật viên có bề dày kinh nghiệm. Quả vậy, khi được chăm sóc bởi những kỹ thuật viên đã làm giảm béo thành công cho cả nghìn người thì độ tin cậy sẽ cao hơn.

Với bề dày 8 năm kinh nghiệm, Saigon’smile Spa đã giảm béo thành công cho hơn 37.000 khách hàng - một con số đáng mơ ước trong lĩnh vực giảm béo, đồng thời cũng là chứng minh cho sự tin tưởng của khách hàng spa. Trong đó, nhiều khách hàng là những mỹ nhân của showbiz Việt, như: Hoa hậu Thùy Lâm, Á hậu Thụy Vân, Á hậu Mrs World Thu Hương, MC Đan Lê, ca sĩ Khánh Linh, diễn viên Lã Thanh Huyền, Minh Hương “Vàng Anh”… những người được biết đến với sự kỹ càng và cẩn thận khi “chọn mặt gửi vàng”.

Saigon’smile Spa là địa chỉ giảm béo thành công của nhiều sao Việt.

Á hậu Thụy Vân chia sẻ sau khi nghe một người bạn mách bảo: nói đến giảm béo là nói đến Saigon’smile Spa, nói đến Saigon’smile Spa là nói đến giảm béo, sau khi sinh, cô đã đến đây để "mục sở thị". Thụy Vân cảm thấy may mắn khi mình được trải nghiệm phương pháp giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản. Cô đã trải qua 2 liệu trình giảm béo và giảm được 8 kg một cách an toàn an toàn, thư giãn.

Bác sĩ tư vấn và giám sát trị liệu

Đội ngũ bác sĩ tư vấn và giám sát trị liệu giảm béo tại Saigon’smile Spa đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế, như Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm (Viện phó Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam) - cố vấn cao cấp về dinh dưỡng giảm cân, bác sĩ Nguyễn Văn Mích - chuyên gia gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm béo… Đây là một tối ưu đảm bảo quá trình trị liệu của bạn diễn ra khoa học, hiệu quả và an toàn.

Những giải thưởng uy tín

Với những thành quả trong lĩnh vực giảm béo, giảm cân, Saigon’smile Spa đã đạt được nhiều chứng nhận và giải thưởng cho trị liệu này, như Cúp Tin & Dùng cho “Sản phẩm và dịch vụ giảm béo tốt nhất” năm 2012 và hiện tiếp tục được đề cử cho giải thưởng này năm 2013, giải “Thương hiệu Spa được nhiều người bình chọn”, giải “Dịch vụ hoàn hảo” do TW Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp…

Giảm béo tại Saigon’smile Spa được người tiêu dùng bình chọn là “Sản phẩm dịch vụ giảm béo tốt nhất năm 2012”.

Chính sách cam kết về hiệu quả giảm béo cho khách hàng

Tại Saigon’smile Spa, bạn được cam kết bằng văn bản: nếu sau 3 ngày trị liệu không đạt được kết quả giảm béo như quy định, bạn sẽ được hoàn tiền 100%. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng có chính sách đặc biệt giúp bạn dễ dàng có cơ hội thử nghiệm giảm béo: giảm 56% chi phí cho buổi đầu giảm béo (khi lần đầu tiên giảm béo tại đây). Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ giảm béo khoa học, an toàn tại Saigon’smile Spa, xem tại đây. .

