Kim X hướng dẫn vũ đạo cho thí sinh 'Queen of the spa'

Các thí sinh "Queen of the spa" vừa trải qua vòng kêu gọi bình chọn để giành danh hiệu "Nữ hoàng ảnh" (vòng thi vừa kết thúc vào ngày 9/4). Giải thưởng sẽ được công bố vào đêm chung kết sắp tới. Thí sinh đạt giải sẽ nhận được giải thưởng có tổng trị giá 5.000 USD (gồm voucher phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp do bác sĩ và chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp thực hiện tại Hàn Quốc, kỷ niệm chương của chương trình, chứng nhận của ban tổ chức cùng một chuyến du lịch Singapore và Malaysia).