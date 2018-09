Kim Kardashian chi 250.000 USD làm đẹp mỗi năm

Cô nàng siêu vòng ba không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp toàn diện.

Chăm sóc lông mày

Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian đã bật mí, cô thường tới spa thân quen tại Beverley Hills để chăm sóc và tạo kiểu chân mày với tần suất mỗi tháng một lần, chi phí là 80 USD/ lần (1,6 triệu đồng). Các ngôi sao là khách "ruột" của trung tâm thẩm mỹ này gồm có Jennifer Lopez, Naomi Campbell và Sharon Stone.

Làm móng

Người đẹp siêu vòng ba tâm sự: "Tôi đem theo giũa móng tay đến tất cả mọi nơi", bởi cô muốn đôi bàn tay luôn đẹp hoàn hảo cùng bộ móng không vết xước. Thậm chí, mỹ nhân còn đăng tải câu hỏi về cách chăm sóc móng lên twitter cá nhân. Bên cạnh đó, Kim thường tới spa dưỡng và làm móng với mức giá 150 USD/ tháng (3,1 triệu đồng).

Tập thể dục

Để duy trì vóc dáng, ngôi sao chọn huấn luyện viên Tracy Anderson đồng hành cùng mình trong các buổi tập. Cô sẽ được hướng dẫn các bài tập giảm mỡ ở eo, đùi, và giúp ngực, mông săn chắc. Người đẹp phải trả 250 USD (5,2 triệu đồng) cho mỗi giờ tập luyện cùng Tracy Anderson và tốn 4.000 USD (84 triệu) mỗi tháng cho việc giữ dáng.

Dưỡng da

Kim là một trong những nữ diễn viên đi đầu trào lưu chăm sóc da bằng máu tươi. Với phương pháp này, các chuyên gia sẽ lấy máu từ cánh tay và dùng máy để tách bỏ tiểu cầu. Sau đó, họ sử dụng chính chỗ máu này để tiêm lên mặt. Cách làm đẹp đau đớn này được tin là giúp giảm nếp nhăn, cải thiện sắc tố và kết cấu da, từ đó giúp da mịn màng, trẻ trung hơn. Liệu trình này kéo dài trong 15 tháng và cô chi tới 1.500 USD (31 triệu đồng) cho mỗi lần điều trị.

Thêm vào đó, ngôi sao truyền hình thực tế còn mạnh tay trả 110 USD (2,3 triệu đồng) cho mỗi lần tẩy tế bào chết, 270 USD (5,6 triệu đồng) để tắm bùn, 800 USD (16 triệu đồng) cho việc đắp mặt nạ bằng chỉ vàng 24k. Tổng số tiền một tháng cô tiêu pha vào những biện pháp làm đẹp này vào khoảng 10.000 USD/ tháng (210 triệu đồng).

Trang điểm

Theo tờ The Richest, bà mẹ một con thường nhờ cậy tới tài năng make-up của chuyên viên Troy Jensen khi tham dự các sự kiện lớn. Ngoài ra, cô cũng mua hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng như Lancome, La Mer... và dành 90 phút mỗi ngày cho việc tút tát nhan sắc. Để có gương mặt hoàn hảo mỗi khi ra ngoài, người đẹp phải chi 9.000 USD/ tháng (189 triệu đồng) cho việc trang điểm. Và toàn bộ chi phí làm đẹp một năm của Kim rơi vào khoảng 250.000 USD (5,2 tỷ đồng).

Lê Hằng