Kiểm tra mức độ sẹo rỗ trên da

Nhận diện đúng tình trạng sẹo của làn da sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án điều trị thích hợp.

Sẹo rỗ, sẹo lõm là dạng tổn thương sâu và nặng của cấu trúc da. Sự co kéo, sụt lún từ chân gốc biểu bì khiến bề mặt da bị gồ ghề, lồi lõm, dày bì và kém săn chắc. Sẹo rỗ là một dạng điều trị khó, làn da bị sẹo khó tái tạo được như trước. Tùy theo mức độ hư tổn nông hay sâu ở vùng chân sẹo và nguyên nhân khởi phát mà khả năng cải thiện sẹo rỗ của mỗi người sẽ khác nhau.

Do đó, để đạt được kết quả điều trị khả quan và cải thiện làn da, bạn nên tự kiểm tra mức độ của tổn thương do sẹo rỗ trên da của mình.

Sẹo lõm chân đá nhọn (Ice pick Scar): sẹo dạng lỗ sâu và hẹp, giống như có vật nhọn đâm mạnh vào da, đường kính không quá 2mm, sâu hơn 0.5mm. Nếu sẹo đá nhọn nông hơn thì đó là lỗ chân lông to. Nguyên nhân hình thành do những tổn thương sâu của hệ thống collagen ở vùng trung bì do mụn bọc hoặc y nang lây nhiễm, phá hủy lỗ chân lông.

Sẹo lõm chân hố vuông (Box Scar): dạng sẹo hố lõm, dạng chân vuông, đáy hố tương đối bằng và nông, đường kính từ 2 đến 4mm, sâu đến 1.5mm. Nguyên nhân chủ yếu gây ra dạng sẹo này là do thiếu hụt collagen liên kết da, chủ yếu do tác động bên ngoài hoặc thủy đậu.

Các dạng sẹo rỗ phổ biến.

Sẹo lõm chân tròn, lượn sóng gồ ghề (Rolling Scar): sẹo hố tròn, tương đối sâu, có miệng rộng hơn dạng đá nhọn, vết sẹo bị lõm xuống do mụn viêm kéo dài tạo thành mô sẹo. Sẹo dạng này thường phân bố theo dạng gợn sóng gồ ghề trên da, có thể nặng hơn do tuổi tác.

Sẹo hỗn hợp: gần như tất cả các dạng sẹo trên sẽ cùng tập hợp trên một vùng da đặc biệt, vừa có lỗ nhọn, sâu, vừa có lỗ tròn, gồ ghề, lồi lõm, có thể đi kèm viêm. Đây là dạng sẹo nặng và khó chữa trị.

Mỗi loại sẹo đều có cách điều trị khác nhau và khả năng cải thiện tương ứng. Bạn nên đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín để được tư vấn điều trị hiệu quả cho tình trạng sẹo của mình. Để đáp ứng điều trị an toàn và khả quan, Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury giới thiệu một công nghệ điều trị cao cấp - Intensif, có thể giải quyết nhiều trường hợp sẹo khác nhau. Đây là thế hệ dòng máy điều trị sẹo bằng năng lượng nhiệt và laser mới, tích hợp các tính năng nhận diện thông minh, không gây bỏng rát, không đau đớn. Tùy vào mức độ và tình trạng sẹo, Intensif sẽ tự động điều chỉnh mức năng lượng và độ xâm lấn phù hợp để tiến hành gây “tổn thương giả”, kích thích cơ chế tự chữa lành của cơ thể để tái tạo collagen, elastin làm liền và đầy các vết sẹo, cải thiện làn da dần đều. Mỗi khách hàng điều trị sẽ được bố trí một đầu tip điều trị riêng, đảm bảo không gây viêm nhiễm, chống phản ứng phụ.

Hệ thống đầu kim cực nhỏ, năng lượng thông minh của máy Intensif giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả khả quan.

Một gói liệu trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm thông thường có thể kéo dài trung bình 6 đến 7 lần tùy mức độ sẹo. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị sẹo rỗ của Intensif có thể xuất hiện ngay từ một, hai lần đầu tiên và đạt kết quả khả quan sau vài lần điều trị tiếp theo, tùy mức độ tổn thương. Nhìn chung, Intensif có thể giúp cải thiện đến hơn 85% sẹo rỗ dạng nhẹ như chân tròn, chân vuông và ít nhất là 70% sẹo rỗ dạng nặng, hỗn hợp. Đồng thời, Intensif còn giúp tái tạo da toàn diện, se khít lỗ chân lông và phục hồi những tổn thương khác nhau của làn da.

Trong tháng 3 này, mỗi khách hàng đến điều trị sẹo rỗ tại Dencos Luxury sẽ được tặng ngay một bộ mỹ phẩm đặc trị sẹo và phục hồi da cao cấp có xuất xứ từ Hàn Quốc. Bộ sản phẩm đặc trị này vô bao gồm có serum, kem thoa đặc trị, mặt nạ dưỡng…có tác dụng hỗ trợ việc chăm sóc sau điều trị tại nhà, giúp giảm vết thâm sẹo, ngăn ngừa viêm nhiễm, kích thích tái tạo, nuôi dưỡng và phục hồi da toàn diện, gia tăng tác dụng làm lành và lấp đầy sẹo, rút ngắn thời gian điều trị. Xem thêm chi tiết tại đây.

Làn da cải thiện rõ rệt tình trạng sẹo rỗ, căng mịn, sáng khỏe hơn sau khi điều trị .

Chiến dịch nhan sắc tháng Eva - Nâng niu làn da một nửa thế giới

Dencos Luxury hiện tổ chức chiến dịch đẩy mạnh chăm sóc, điều trị da chuyên sâu cho phái đẹp. Chiến dịch diễn ra dưới sự tư vấn trực tiếp và thực hiện bởi các bác sĩ trong lĩnh vực căng da - trẻ hóa, trị nám, mụn, sẹo, dưỡng trắng da toàn thân… Khách hàng sẽ được tặng kèm bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với liệu trình điều trị da của mình. Chiến dịch được phát động, phối hợp tài trợ bởi Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury cùng Tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Caregen - Hàn Quốc, diễn ra từ 1/3 đến hết 31/3. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836 559 - 561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 08 3838 8836 - 08 6652 7999.

135 - 137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0902 8888 36.

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. Điện thoại: 064 355 4855 - 0982159258.

Facebook: thammyviendencos.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)