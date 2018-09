Không thể giảm cân vì mỡ 'chết'

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản chỉ ra nguyên nhân cho những phụ nữ giảm cân liên tục thất bại dù nỗ lực nhiều lần.

Các chuyên gia thuộc tập đoàn thẩm mỹ Nhật Bản McCoy cho biết nguyên nhân khiến phụ nữ không thành công khi giảm béo là do mỡ “chết” trong cơ thể. Thông thường, mỡ sẽ được giải phóng qua cơ chế tự nhiên của cơ thể - đó là chuyển hóa thành năng lượng thông qua các hoạt động vận động, nhất là tập thể dục. Tuy nhiên, do tốc độ chuyển hóa này không đáp ứng kịp so với lượng mỡ thừa nên mỡ bị tích tụ lâu ngày, dẫn đến cứng và cuối cùng chuyển sang trạng thái “chết”. Dĩ nhiên, khi đã bị “chết”, mỡ sẽ không thể chuyển hóa để đào thải ra ngoài cho dù bạn áp dụng các bài thể dục cường độ cao như vận động viên chuyên nghiệp. Vì vậy, mỡ chết còn có tên gọi khác là mỡ không tan. Đó là nguyên nhân khiến bạn không thể giảm cân dù rất quyết tâm ăn kiêng và tập thể dục.

Cấu tạo 3 loại mỡ trong cơ thể, trong đó mỡ cellulite và phần lớn mỡ dưới da thuộc về mỡ chết

Đa số phụ nữ đều chứa mỡ chết trong cơ thể. Những phụ nữ có tỷ lệ mỡ chết tập trung nhiều thường là những người béo lâu năm, phụ nữ trải qua hơn một lần sinh con, người ít tập thể dục, người không giảm béo ngay khi vừa mới béo khiến mỡ bị tích tụ lâu, và phụ nữ trên tuổi 30... Theo bà Chiaki Murakawa - giám đốc chuyên môn của Tập đoàn McCoy, ở độ tuổi này, sự lão hóa bắt đầu bị đẩy nhanh khiến khả năng chuyển hóa mỡ tự nhiên bị giảm sút “năng suất”, trở nên chậm chạp ì ạch, vì thế, phụ nữ tuổi 30 trở đi thường gặp khó khăn khi giảm cân.

Chuyên gia Chiaki Murakawa hướng dẫn hàng trăm phụ nữ Việt tự kiểm tra mỡ “chết” trong Hội thảo khoa học giảm béo Nhật Bản được tổ chức tại Hà Nội và TP HCM tháng 7 vừa qua. Xem thêm hội thảo này tại đây.

Bạn có thể tự kiểm tra những vùng mỡ chết trên cơ thể bằng cách cảm nhận được độ cứng và độ lồi lõm của lớp mỡ. Mỡ chết tập trung nhiều ở vùng bắp tay, lưng, đùi, bắp chân và một phần ở vùng bụng.

Để triệt tiêu được mỡ chết, các chuyên gia giảm béo của McCoy đã phát minh phương pháp giảm béo Ultra 3S. Phương pháp này đang được áp dụng rộng rãi ở hơn 4.000 spa tại Nhật, được các nước Châu Á khác như Hàn Quốc, Singapore... và cả Mỹ ưa chuộng. Tại Việt Nam, phương pháp giảm béo Ultra 3S đã được chuyển giao cho hệ thống Saigon Smile Spa (do Diva Mỹ Linh và ca sĩ Lưu Hương Giang đồng sở hữu).

Phương pháp giảm béo Ultra 3S triệt tiêu mỡ chết theo hai bước. Đầu tiên, công nghệ sóng siêu âm có khả năng xuyên đến độ sâu 6cm sẽ phá hủy mỡ chết thành dạng lỏng. Sau đó, các kỹ thuật massage màng cơ của Nhật sẽ giải phóng mỡ lỏng này ra ngoài cơ thể theo tuyến mồ hôi và đại tiểu tiện. Bạn có thể nhìn thấy hiệu quả giảm mỡ bằng mắt thường khi sờ thấy độ nhờn của mồ hôi hoặc độ váng nhẹ trong nước tiểu.

Chị Phan Thị Vân Anh (36 tuổi, đã sinh 3 con) giảm 9kg và có vóc dáng cân đối sau khi áp dụng giảm béo Ultra 3S tại Saigon Smile Spa.

Chỉ sau 10 ngày sử dụng phương pháp giảm béo Ultra 3S, bạn có thể giảm 3-5kg, 7-10cm vòng bụng, 3-4cm bắp tay hoặc đùi hoặc bắp chân. Hiệu quả thành công của phương pháp này tại Saigon Smile Spa đạt tới 99,8% khách hàng. Xem cách áp dụng phương pháp giảm béo này tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)