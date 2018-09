Không nên tự 'phán bệnh' cho làn da

Việc hiểu và biết cách chữa trị bệnh về da đúng cách còn quan trọng hơn nhiều lần việc sở hữu các loại mỹ phẩm đắt tiền không phù hợp với làn da.

Theo tâm lý bình thường, khi bị nổi một cái mụn trên mặt, mọi người sẽ nhanh tay nặn đi tức khắc. Khi xuất hiện những đốm nám đầu tiên, đa số sẽ ngay lập tức đi ra cửa hàng mỹ phẩm, mua một tuýp dưỡng trắng, trị nám để bôi lên mặt. Khi nhìn thấy một nếp nhăn nhỏ xuất hiện, sẽ có không ít người tặc lưỡi bỏ qua và cho rằng chưa có gì quá nghiêm trọng. Kết cục của những trường hợp này là đa số làn da bệnh nhẹ trở nên nặng hơn, mụn nổi nhiều hơn, nám sậm màu hơn, nếp nhăn dày hơn. Làn da vốn dĩ còn khỏe trở nên thê thảm và tệ hại hơn so với tình trạng ban đầu, thậm chí yếu đi rất nhiều, không còn đủ sức chống trả với những hư tổn về lâu về dài. Bác sĩ Phan Hồng Phúc - Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.

Việc thăm khám bên ngoài bề mặt da là quan trọng nhưng chưa đủ để đánh giá chính xác những vấn đề tai hại tiềm ẩn bên trong.

- Bác sĩ đã gặp những trường hợp bệnh nhân da liễu nào không thể chữa trị được do trước đó họ đã tự tiện dùng thuốc hoặc mỹ phẩm?

- Tôi từng bắt gặp nhiều trường hợp khách hàng đến Dencos Luxury với làn da hư tổn nghiêm trọng do họ tự ý “phán bệnh” và tự đi “bốc” những bài thuốc bằng hóa chất, kem trộn hoặc dùng các phương pháp truyền miệng để tự điều trị, chứ không đi khám hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tôi nhớ có một trường hợp khách hàng đến với tôi cách đây 5 năm trong tình trạng da nám đen, tay chân khô ráp và nhăn nheo như người già 60 tuổi dù chị chỉ mới bước qua tuổi 25. Hỏi ra thì tôi được biết trước đó chị bị nghiện phương pháp “thay da, lột da toàn thân” bằng thuốc và kem trộn không rõ nguồn gốc. Lúc đầu khi mới thử, da chị trắng trẻo và hồng hào lên trông thấy, song càng lột, da càng thô sạm, nhăn nheo hơn do lớp da bị lột đi không chỉ là da chết mà còn kéo theo cả lớp da lành chứa những tế bào khỏe, có chức năng chống lại những tác động xấu từ môi trường như nhiệt độ, tia tử ngoại. Làn da bị lột đi, lớp da non lộ ra càng ngày càng mỏng, yếu, mạch máu bị giãn nở, dẫn đến tình trạng nám đen và teo da như người già.

Việc tiến hành soi và phân tích da với các chuyên gia da liễu là bước đầu tiên của một công cuộc điều trị da khoa học.

- Việc tự ý “phán bệnh” và “bốc thuốc” cho làn da của nhiều người hiện nay có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng như thế nào thưa bác sĩ?

- Hầu như không có sự tự ý nào đem lại kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong vấn đề nghiêm trọng như làn da - vốn dĩ là mặt tiền của cơ thể. Mỹ phẩm hoặc thuốc điều trị da vốn bản chất vẫn là những hóa phẩm có thành phần hóa học, không phải loại nào cũng tương thích với làn da và cơ địa. Phản ứng phụ rất dễ xảy ra nếu lựa chọn sai sản phẩm hoặc làn da quá yếu, tổn thương quá nghiêm trọng. Nhẹ thì để lại sẹo, thâm, nặng thì gây mẩn đỏ, viêm nhiễm, teo da, thoái hóa, thậm chí ung thư da, rất nguy hiểm. Một số trường hợp lại rơi vào hoàn cảnh phải sống nhờ mỹ phẩm, thoa thì bớt, ngừng thì lại tái phát và càng nặng nề hơn.

- Những người đang gặp vấn đề nghiêm trọng về da cần chữa trị như thế nào?

- Trước khi tiến hành chữa trị bất cứ một vấn đề tổn thương về da nào, bạn cũng cần phải hiểu làn da của mình đang gặp vấn đề gì, làn da đang cần gì. Bạn không thể nào giao phó làn da đáng quý của mình cho một người xa lạ tự tiện chăm sóc có đúng không? Nhiều người chủ quan cho rằng bệnh về da cũng chẳng đến mức quá nghiêm trọng, không phải là bệnh sắp chết nên không quan tâm đúng mực. Bạn cũng đừng coi thường những vấn đề nhỏ như mụn, thâm, cháy nắng, lỗ chân lông lớn... Thứ gì nhỏ mà không chữa trị kịp thời thì rồi cũng sẽ trở nên nặng hơn và nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khi da bước vào giai đoạn lão hóa. Do đó, muốn chăm sóc, điều trị da đúng cách, khoa học và thật sự chuyên nghiệp, bạn nên ưu tiên cho việc đi thăm khám, soi da và kiểm tra chất lượng của làn da trước tiên.

- Bác sĩ có thể giải thích tầm quan trọng của việc đi khám da, soi da trước khi tiến hành chăm sóc, điều trị?

- Cũng giống như việc đi chữa trị bệnh ở bệnh viện, trước khi trị cần phải khám, có khám thì bác sĩ mới biết được bạn đang ốm yếu chỗ nào, cần trị cái gì. Khám da là bước đầu tiên giúp bác sĩ và cả bạn nhận định được chính xác những vấn đề bệnh tật tiềm ẩn sâu xa làn da đang gặp phải mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đặc biệt, không phải chỉ đơn thuần là những động tác sờ nắn bên ngoài rồi dự đoán, phương thức khám da, soi da hiện đại ngày nay còn chú trọng cả việc sử dụng máy móc với công nghệ phân tích dựa trên cơ sở khoa học. Đây là cách chăm sóc sắc đẹp hiện đại, không chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài mà còn thật sự chú trọng vào nền tảng sức khỏe và sức bền sâu xa bên trong của làn da.

Soi da bằng máy Visia là cách chăm sóc, điều trị da hiện đại, chuẩn xác dựa trên cơ sở khoa học, được nhiều sao Việt như Lê Khánh, Tú Vi ưa chuộng.

- Bệnh nhân nên lựa chọn các địa chỉ soi da và chăm sóc, điều trị da như thế nào?

- Hầu như tại các trung tâm thẩm mỹ lớn và uy tín đều sử dụng máy soi da để thăm khám cho bệnh nhân trước khi tiến hành điều trị, trong đó có Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury. Tại đây, sử dụng máy soi da Visia không chỉ trước mà còn cả sau quá trình điều trị, như một phương thức kiểm chứng, so sánh, đối chiếu kết quả minh bạch, chi tiết cho khách hàng. Sự khác biệt giữa trước và sau khi điều trị sẽ được thể hiện rất rõ ràng và chính xác qua những thông số đo đạc của máy chứ không chỉ đơn giản là hình ảnh và nhận định bên ngoài của bác sĩ. Visia chính là cách buộc khách hàng phải cùng đồng hành và đi đến cùng, hiểu đến cùng làn da cũng như tự kiểm chứng hiệu quả của phương pháp điều trị, chăm sóc mà họ lựa chọn.

