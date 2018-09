Khôi phục làn da tươi trẻ cho tuổi 30

Copper Laser là công nghệ sử dụng chùm ánh sáng sinh học đa bước sóng giúp loại bỏ tất cả hư tổn về da.

Da là bộ phận bao bọc toàn bộ cơ thể con người. Nó cũng là yếu tố xác định vẻ đẹp của mỗi người. Thời gian qua đi, làn da mất độ đàn hồi do ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Có 2 loại lão hóa đối với làn da. Một là lão hóa do gen: có thể chúng ta thừa hưởng di truyền lão hóa sớm từ bố mẹ, kết cấu collagen yếu. Đây là dạng lão hóa tự nhiên. Còn loại thứ 2 chính là do môi trường tác động: có thể do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dinh dưỡng trong ăn uống hay thói quen sinh hoạt không lành mạnh, đều gây ảnh hưởng đến sự lão hóa của làn da.

Vì vậy, có nhiều sản phẩm được cho là giữ gìn nét thanh xuân cho làn da cách tức thời. Nhưng muốn duy trì được làn da tươi trẻ lâu dài, thì đây không phải phương pháp hoàn hảo.

Khách hàng điều trị Copper Laser tại Khơ Thị.

Ngày nay, vẻ tươi trẻ của làn da đã được duy trì nhờ vào công nghệ làm đẹp hiện đại. Trong đó, có thể kể đến công nghệ Copper Laser đột phá mới 2014. Dù da bạn thuộc loại lão hóa tự nhiên hay bị tác động bởi môi trường, Copper Laser cũng có thể giúp bạn xóa tan lo âu. Công nghệ này sử dụng bởi 2 loại máy laser hiện đại Nano và Diode. Đây là những loại máy được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín FDA Mỹ và KFDA Hàn Quốc.

Một trong các bước điều trị bằng Copper Laser.

Không như những công nghệ làm đẹp khác bị hạn chế bởi số lần và thời gian điều trị, Copper Laser là giải pháp cho làn da, càng sử dụng da bạn càng trở nên tươi trẻ và mịn màng. Khi các tia Laser tiếp xúc với da, cảm nhận đầu tiên của bạn là sự tuần hoàn của máu. Sự lưu thông mạnh mẽ của máu cũng giống như bài tập thể dục cho làn da. Có vận động, da bạn tăng sự đàn hồi, kích thích collagen sản sinh, từ đó da sáng, đều màu, căng mịn, loại bỏ nếp nhăn, loại bỏ mụn…

Hiệu quả đạt được của Copper Laser là: xóa nhăn, làm chậm quá trình lão hóa; trị mụn; phục hồi rối loạn sắc tố da; tăng sản sinh collagen lấp đầy sẹo rỗ. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của công nghệ Copper Laser tại đây.

