Khánh My chia sẻ bí quyết tự tin diện bikini

Theo người đẹp, ngoài việc giữ gìn vóc dáng cân đối, chăm sóc da là công đoạn không thể bỏ qua nếu bạn muốn tự tin trong những bộ đồ 2 mảnh.

Tiết lộ công thức nuôi dưỡng làn da, Khánh My cho biết, ngoài việc thường xuyên tắm trắng theo đúng liệu trình bác sĩ đưa ra, cô còn thực hiện trị liệu với E-laser - công nghệ triệt lông không đau hàng đầu tại Mỹ để có một làn da không chỉ trắng mà còn láng mịn, không tỳ vết.

Dù sở hữu làn da trắng, nhưng nhiều chị em vẫn cảm thấy e ngại khi diện bikini vì những sợi lông trên các vùng cơ thể.

Sở dĩ Khánh My không cảm thấy đau đớn hay bỏng rát trong suốt quá trình trị liệu là do E-laser sử dụng đầu mút thiết bị lạnh làm từ đá sapphire với nhiệt độ -10 độ C và bước sóng Diode Laser 810nm (bước sóng lý tưởng cho cơ thể người châu Á). Ngoài ưu điểm tạo cảm giác mát lạnh, công nghệ này còn có khả năng nhận diện và xử lý được cả những vùng lông mảnh, nhạt màu ở các vùng trên cơ thể người đẹp.

E-laser được giới chuyên môn đánh giá cao ở cơ chế đẩy cao và đốt cháy nang lông sau mỗi buổi trị liệu, nhờ vậy đem lại hiệu quả tận gốc và ngăn chặn khả năng tái phát triển của lông triệt để.

Không chỉ có tác dụng tiêu diệt các loại lông, công nghệ E-laser còn tích hợp sóng siêu âm RF để làm phẳng các vùng sần da gà, se khít lỗ chân lông và trắng sáng những khu vực nhạy cảm dễ xỉn màu (như vùng dưới cánh tay, bikini) hoặc đã bị thâm do hậu quả của những lần cạo nhổ trước để lại. Đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp “hoa hậu áo dài” thoải mái khoe lợi thế hình thể trong những bộ bikini sexy.

Chỉ mất 7 buổi trị liệu với E-laser, lông ở các vùng cánh tay, bắp chân của Khánh My đã nhạt màu và tự rụng đến 98%. Làn da cô cũng trở nên đều màu, mềm mịn và trắng sáng hơn trước.

Nhờ những ưu điểm trên, E-laser được giới chuyên môn Mỹ đánh giá là đi tiên phong và đang trở thành công nghệ triệt lông được yêu thích trong năm 2014. Không chỉ Khánh My mà còn nhiều mỹ nhân Việt cùng hàng nghìn phụ nữ hiện đại trên cả nước đều lựa chọn phương pháp này để có thể tự tin diện những trang phục gợi cảm.

(Nguồn: Lavender Spa)