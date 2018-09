Khắc phục stress để giữ gìn nhan sắc

Stress không chỉ biểu hiện ở việc căng thẳng thần kinh mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhan sắc.

Stress là lời cảnh báo của cơ thể cho biết hệ thần kinh đang ở trong tình trạng căng thẳng và cần chúng ta lấy lại cân bằng. Tuy nhiên, đa số mọi người không biết cách chăm sóc, kịp thời giải toả các tác nhân gây stress, khiến chúng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Các dấu hiệu có thể nhận thấy stress: khó tập trung, đau đầu thường xuyên, bệnh liên tục và không khỏi, chán ăn hoặc ăn nhiều hơn, khó ngủ, mất hứng thú với các hoạt động, cáu gắt, lo lắng, trở nên trì trệ, tóc khô ráp, gãy, bạc sớm và rụng, da khô, lão hoá nhanh,…Các triệu chứng này đến hoặc đột ngột rất nặng hoặc nhẹ nhưng kéo dài liên tục.

Một số dạng stress thường gặp

Stress gia đình: kết hôn, sinh con, nuôi dạy con, kế hoạch cho tương lai, quan hệ không suôn sẻ giữa vợ chồng, con cái ... là những vấn đề có thể nảy sinh stress. Stress lan truyền từ thành viên này sang thành viên khác của gia đình. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tổ ấm gia đình có nguy cơ tan vỡ.

Stress xã hội: môi trường sống, mật độ dân cư, tài chính, sự bùng nổ thông tin, sự thay đổi nghề nghiệp, giáo dục, biến đổi hệ thống giá trị và các tập tục truyền thống... Những yếu tố đó sẽ làm chứng lo âu tăng mạnh, hiện tượng trầm cảm cũng gia tăng.

Stress công việc: điều kiện làm việc, môi trường làm việc, quan hệ sếp, nhân viên hoặc đồng nghiệp không như ý, quá tải về khối lượng công việc hay năng lực... đều dẫn đến stress.

Ba loại stress trên không tồn tại độc lập mà tác động lên nhau, làm cơ thể thêm căng thẳng, mệt mỏi.

Cách để giải tỏa stress

Stress không quá khó để giải toả nếu chúng ta biết đối diện với nó, lắng nghe, hiểu và chăm sóc cơ thể cũng như cảm xúc của mình. Bạn nên áp dụng các biện pháp bên dưới ngay khi nhận được tín hiệu SOS từ cơ thể

Tập thiền: thiền giúp bạn lắng nghe tiếng nói và nhu cầu của cơ thể. Không phải đợi đến khi stress mới tập thiền, bạn nên luyện tập thiền mỗi ngày để quen và hiểu cơ thể mình, nhận biết dấu hiệu của stress ngay từ đầu.

Thiền tốt cho việc giải tỏa stress.

Thay đổi suy nghĩ: thay vì chìm đắm và bị cuốn phăng trong cơn lốc của cảm xúc tiêu cực hiện tại, bạn hãy làm chủ tình huống này. Bạn nên nhớ lại những kỷ niệm vui của bạn với gia đình, bạn bè hoặc xem lại đĩa hài, đọc sách, nghe bài hát, làm việc yêu thích để cảm thấy lạc quan hơn.

Bổ sung vitamin cho cơ thể

Vitamin B: các loại vitamin B được biết đến như chìa khóa hữu hiệu để thúc đẩy chức năng của não và hệ thần kinh, cũng như bớt căng thẳng và chống lại mệt mỏi. Do vậy chúng ta cần bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B như hạt mầm và cám ngũ cốc, các loại đậu, quả hạch, gan, trứng và sản phẩm từ sữa.

Bổ sung Vitamin C giúp bạn phòng ngừa stress.

Vitamin C: vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, và đặc biệt có tác dụng làm giảm huyết áp cũng như giảm các triệu chứng của stress. Sở dĩ vitamin C có chức năng này vì nó có khả năng làm giảm nồng độ cortisol (hóc môn stress).

Bạn có thể uống viên nén với liều lượng 1.000mg vitamin C (trong đó 400mg từ axit và 600mg từ muối) giúp cung cấp đầy đủ vitamin C cho cơ thể mà vẫn không bị kích ứng dạ dày. Thành phần viên nén có các tá dược (từ vỏ chanh, cam, bưởi) giúp hấp thụ vitamin C tốt hơn. Bạn có thể uống một viên mỗi ngày trong bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Vitamin E: với chế độ ăn giàu các loại hạt, dầu thực vật, ngũ cốc, có thể đạt được 30-60mg vitamin E mỗi ngày. Tuy nhiên, để đạt được 60mg mỗi ngày nhằm tăng cường hệ miễn dịch, bạn cần phải bổ sung thêm viên uống vitamin E.

Vitamin E tốt cho sức khỏe.

Viên vitamin E thiên nhiên được chiết xuất từ đậu nành, rất lành tính. Khi uống viên vitamin E thiên nhiên, lượng vitamin này được đưa đầy đủ và vào thẳng trong máu, tác động trực tiếp và hiệu quả đến các tế bào gốc tự do, loại bỏ nguyên nhân sâu xa bên trong gây lão hoá cho da và tóc gây ra bởi stress. Giải pháp này được sử dụng phổ biến vì tính hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng. Liều dùng viên nang vitamin E thiên nhiên: 400 đơn vị mỗi ngày; liều dùng viên nén vitamin C: 500-1000 mg.

(Nguồn: Mega We Care)