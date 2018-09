Khắc phục sẹo và da xấu

Công nghệ tại Placencare Spa & Clinic sẽ giúp khách hàng khắc phục làn da có sẹo và xấu cấp độ nặng.

Da xấu cấp độ mạnh là những làn da khô ráp, lỗ chân lông thô, nám bề mặt, không đều màu, dễ lên mụn, nhiều tàn nhang và rất khó cải thiện với các biện pháp chăm sóc thông thường. Những người bị da xấu cấp độ mạnh rất khó trang điểm vì làn da không ăn phấn. Sẹo là những vết lồi, lõm, sần sùi tạo ra làn da không bằng phẳng, tồn tại lâu bền theo thời gian nếu không can thiệp bằng các phương pháp chuyên biệt.

Sẹo luôn khiến chị em mặc cảm vì nghĩ rằng không thể chữa được.

Sẹo hiện diện như một phần của cơ thể, tùy vào thể trạng và phụ thuộc vào các cơ địa khác nhau. Từ sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo do chấn thương, sẹo bẩm sinh… nhưng tất cả có một điểm chung là rất khó chữa và luôn là một rào cản mất thẩm mỹ nhất cho những người chẳng may sở hữu nó. Sẹo không bằng phẳng như làn da bình thường nên mọi can thiệp với các phương pháp truyền thống cũng chỉ cho kết quả trong khoảng 70-80%. Công nghệ chuyên biệt tại Placencare Spa & Clinic sẽ giúp khách hàng khắc phục được làn da có sẹo và xấu cấp độ nặng.

Được chiết xuất từ linh chi đỏ - một loại linh chi hiếm và quý tại Hàn Quốc - Red Peel chuyên biệt trị sẹo có đặc tính làm lành da nhanh chóng, liền sẹo và đặc biệt không gây phù nề. Với những người có cơ địa sẹo lõm, sau các thao tác lăn kim đời mới, đầu kim tiếp xúc nhẵn mịn trên làn da sẽ giúp đưa các lớp da thừa xung quanh bù vào chỗ khuyết. Tiếp đó, các chuyên viên chăm sóc da sẽ đắp “Red Peel” làm đầy và làm lành lên vùng bị sẹo. Linh chi đỏ thẩm thấu dần dần xuống và bắt đầu tái sinh kết nối các màng tế bào da lại với nhau, tạo nên một khối liên kết vững chắc.

Bước phủ kín mượt mà cuối cùng như chiếc áo mới cho làn da đó là công nghệ se khít lỗ chân lông bằng ALG. Sự kết hợp của ba công nghệ này đã tạo nên một phác đồ điều trị khoa học và tiên tiến trong việc điều trị sẹo hiện nay. Kết thúc liệu trình điều trị, vết sẹo sẽ biến mất.

Kết thúc liệu trình điều trị, vết sẹo sẽ biến mất hoàn toàn.

Tương đương với phác đồ như thế nhưng ở cấp độ nhẹ hơn, công nghệ Red Peel giúp điều trị các làn da được gọi là “xấu cấp độ mạnh”. Sau liệu trình điều trị, các dấu hiệu như da xỉn màu, bóng nhờn, lỗ chân lông to, sắc tố da không đồng đều, bề mặt da thô sần, da không căng mịn, sạm nám… sẽ biến mất, trả lại làn da nhiều sức sống.

Trong quá trình điều trị với phác đồ mới này, trình độ và tay nghề nhân viên quyết định 50% sự thành công. Các điều trị viên đòi hỏi phải được thực hành kỹ lưỡng rất nhiều lần trên vùng da nhân tạo mà phía Hàn Quốc trực tiếp mang sang Việt Nam để huấn luyện. Do đó, kết quả trị liệu luôn đạt ở mức thành công.

Ngoài ra, các chuyên gia Hàn Quốc cũng khuyên rằng để có làn da đẹp như ý, trong quá trình trị liệu, khách hàng phải tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn và phác đồ chăm sóc da mà các chuyên gia đã phân tích và đưa ra.

Công nghệ Red Peel được coi là nền tảng công nghệ nòng cốt tại Trung tâm điều trị sẹo và da xấu cấp độ nặng tại Placencare Spa & Clinic.

Các chuyên gia chăm sóc da và trị sẹo công nghệ cao tại Placencare sẽ giải quyết triệt để và hiệu quả tất cả loại sẹo và các tình trạng da xấu cấp độ mạnh. Đây còn là địa chỉ sở hữu phác đồ điều trị kết hợp ALG + Kim lăn + Red Peel. Tất cả điều trị viên phục vụ tại trung tâm trị sẹo được qua sự huấn luyện và trải nghiệm khắt khe của chuyên gia Hàn Quốc trước khi thực hành trên làn da khách hàng

Placencare khẳng định uy tín và sự tin cậy bằng 10 năm có mặt trên thị trường. Nhân dịp ra mắt “Trung tâm điều trị sẹo và da xấu cấp độ mạnh”, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt gồm 1 buổi điều trị miễn phí 1 trị liệu trong phác đồ điều trị chung để cải thiện làn da xấu và sẹo.

