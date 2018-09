Khắc phục nhược điểm cho đôi mắt nhỏ

Đôi mắt to là một trong những yếu tố góp phần tạo nên nét đẹp cho người phụ nữ, thu hút phái mạnh.

Không phải ai cũng có may mắn có hàng mi dài, đen, đôi mắt to tròn, quyến rũ, nhiều người sở hữu đôi mắt nhỏ, khiến họ mất tự tin khi phải đối mặt với chuẩn mực của sắc đẹp hay khi giao tiếp.

Á hậu Huyền My sở hữu đôi mắt to tròn, cuốn hút.

Trước đây, phẫu thuật mắt to chỉ là mở rộng góc mắt trong, cắt góc mắt ngoài hoặc cả hai. Tuy nhiên điều này chưa thật chính xác, vì mở rộng góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài chỉ làm mắt to ra theo chiều ngang, không làm mắt nở to theo chiều thẳng đứng.

Phẫu thuật mắt to bao gồm một trong ba kỹ thuật sau:

Phẫu thuật mắt to đơn thuần: hay còn gọi là phẫu thuật mắt to. Đây là phương pháp làm mắt nở to theo chiều thẳng đứng (chúng ta thường gọi là mắt to, tròn). Đôi mắt của nhiều diễn viên Hàn Quốc to và dài trông rất quyến rũ và có hồn, nhờ được thực hiện phương pháp này. Phẫu thuật này áp dụng cho những trường hợp mắt nhỏ, sụp mi bẩm sinh hay mắc phải, hoặc những bạn muốn đôi mắt to hơn, quyến rũ hơn.

Phẫu thuật mở rộng góc mắt trong hoặc phẫu thuật cắt góc mắt ngoài: thường áp dụng trong trường hợp khách hàng có tình trạng da thừa ở góc mắt trong; da thừa góc mắt ngoài hoặc một số trường hợp đặc biệt.

Phẫu thuật mắt to đơn thuần kết hợp với mở rộng góc mắt trong hoặc cắt góc mắt ngoài: khi khách hàng có tình trạng mắt nhỏ kết hợp da dư góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài.

Khách hàng trước và sau phẫu thuật do bác sĩ Hảo thực hiện. Trước mổ: mí to, sụp mi làm cho mắt nhìn không được tự nhiên. Sau mổ 2 tháng: mắt to tròn, mí nhỏ tự nhiên.

Theo bác sĩ Hảo, phương pháp phẫu thuật mắt to rất hiệu quả trên những bạn mắt có đôi mắt nhỏ hoặc sụp mi do bẩm sinh, mắc phải sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật. “Không như các phương pháp cắt mí mắt thông thường, ngoài việc tạo ra nếp mí đẹp tự nhiên, phẫu thuật mắt to còn làm cho mắt nở to thông qua việc tác động vào các cấu trúc sâu của mắt như cơ nâng mi trên, cơ Muller”, bác sĩ Hảo cho biết thêm. Sau phẫu thuật, mắt sẽ có hai mí đẹp tự nhiên, to và dài ra, cân đối. làm cho gương mặt nhìn sáng hơn. Do vậy, để thực hiện được kỹ thuật này, cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phải đạt mức trình độ chuyên môn hóa với hiểu biết chuyên sâu về mắt. Song song đó, bác sĩ thẩm mỹ phải đảm bảo đủ các yêu cầu về kiến thức bài bản, đánh giá đúng tình trạng của mắt, chức năng mi mắt; hiểu sâu về cấu trúc giải phẫu, chức năng các lớp ở vùng mắt, các cấu trúc sâu như cơ nâng mi, cơ Muller…

Đáp ứng được các yêu cầu này, sau khi thực hiện phẫu thuật, đôi mắt sẽ nở to, hai mí rõ đẹp, làm cho khuôn mặt trông rất tươi trẻ. Thời gian phẫu thuật mắt to có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ do kỹ thuật cao cấp, tinh tế và độ tỉ mỉ rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, khách hàng vẫn có thể cùng với bác sĩ cân chỉnh để đôi mắt hoàn thiện, hài hòa với khuôn mặt của mình hơn.

Tuy là phẫu thuật lớn, nhưng việc chăm sóc sau phẫu thuật tương đối đơn giản, gần giống với các phẫu thuật thẩm mỹ khác. Bạn có thể thực hiện việc chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Khoảng 12 giờ đồng hồ sau phẫu thuật, bạn có thể giao tiếp bình thường. Sau một tuần, mắt đã tương đối tự nhiên.

