Khắc phục mắt to trợn sau phẫu thuật

Hình ảnh khách hàng đã phẫu thuật mắt trước đó 6 lần. Trước mổ, mí mắt bị to, bờ mí lật lên, mắt lõm sâu do lấy mỡ quá nhiều. Sau mổ một tuần, nếp mí nhỏ , hết tình trạng lật mí, hốc mắt đầy đặn, mắt to hơn, cân đối hai bên làm cho gương mặt trông tươi sáng.