Khắc phục làn da sạm, mụn sau một lần trị liệu

Đừng để những vết nám, sạm, mụn mủ trở thành nỗi lo lắng của bạn. Chỉ với một lần trị liệu tảo biển, làn da được phục hồi trắng mịn.

Nám, sạm, mụn thường gặp ở những người có làn da trắng, mỏng, mịn và có liên quan đến yếu tố di truyền. Ở độ tuổi càng cao, các đốm nâu sẽ càng trở nên sẫm màu hơn. Vì vậy, việc điều trị dứt điểm sạm, nám luôn là một thách thức đối với nhiều người.

Chữa trị nám là nỗi lo với nhiều người.

Đặc điểm của nám sạm

Có 3 loại nám: nám, sạm do ảnh hưởng từ tia tử ngoại; nám do di truyền và nám do biểu hiện của mầm bệnh. Căn cứ vào nơi xuất hiện, màu da… có thể biết mình bị nám, sạm do nguyên nhân nào.

Nám do tia tử ngoại: các chấm nám, sạm nhiều và xuất hiện rõ khi da bị phơi nắng nhiều. Khi các tia nắng xâm nhập vào da, nó sẽ kích thích các hắc tố bào hoạt động tạo ra nhiều melanin và làm cho các chấm nám, sạm trở nên đậm hơn và nhiều hơn.

Di truyền: thường gặp ở những người da trắng, mỏng và di truyền theo gen trội.

Biểu hiện của mầm bệnh: các bệnh có biểu hiện nám, sạm như bệnh u xơ thần kinh, bệnh lão nhi, hội chứng Moynahan và bệnh khô da sắc tố, hội chứng Peutz-Jeghers (nám, sạm hiện diện ở môi, xung quanh miệng)…

Khắc phục da sạm, mụn chỉ sau một lần

Nám, sạm hay mụn chỉ xuất hiện khi nội tiết tố estrogen bị thiếu hụt. Để điều trị dứt điểm trước hết cần bổ sung đủ các dưỡng chất, vitamin có trong các loại đu đủ, nước chanh, hành tây, giấm táo… Sau đó sử dụng phương pháp loại bỏ tận gốc các chân nám, nhân cồi mụn mà không gây tổn thương tầng sâu dưới da, không gây kích ứng hay để lại sẹo.

Chữa trị nám bằng tinh chất từ thiên nhiên.

Sự hấp thụ nhanh năng lượng và tác động nhiệt lượng của Silic tảo sẽ phá hủy các melanocyt gây nám, sạm, mụn. Vì vậy, chỉ với một lần thực hiện, các vết nám, sạm ở sâu bên dưới biểu bì sẽ bị phá vỡ, xóa sạch hắc sắc tố một cách an toàn, không gây tổn hại cho những vùng da xung quanh. Phương pháp này có thể kiểm soát và ức chế việc sản xuất melanin từ các melanocyte, tiến tới điều trị tận gốc tế bào nám tầng sâu; ngăn ngừa nám, sạm tái phát; kích thích collagen phát triển giúp da trắng sáng và loại bỏ quá trình hình thành mụn.

Ưu điểm nổi bật của Silic tảo sống là chỉ cần thực hiện một lần có thể loại bỏ đến 95% mầm tế bào gây nám. Với phương pháp trị liệu này đem lại kết quả kéo dài, an toàn và giúp da trắng mịn từ bên trong.

Hiệu quả sau liệu trình điều trị: đánh bay nám, sạm da chỉ sau một tuần, làn da căng mịn; chống lão hóa da, xóa nếp nhăn; điều trị mụn, đặc biệt xóa sẹo rỗ; ngăn ngừa các thương tổn da do chàm, dị ứng; thon gọn khuôn mặt, săn chắc các vùng cơ chảy xệ.

Làn da sạm, nám của khách hàng được lột bỏ sau liệu trình trị nám Silic tảo sống. Xem thêm tại đây.

Tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, Khơ Thị gửi gắm thông điệp “True Beauty - Thử và Tin” với mong muốn bạn có cơ hội trải nghiệm lần đầu những dịch vụ làm đẹp tốt với mức giá ưu đãi chưa từng có.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 6252 5566 - 6253 5566

170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 392 092 88 - 392 092 89

Website: thammyvienkhothi.com

Facebook: facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)