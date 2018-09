Khắc phục làn da cháy nắng bằng nọc rắn

Da cháy nắng gây ra cảm giác khó chịu, khô ráp, hạn chế việc làm đẹp và sinh hoạt của chị em.

Làn da cháy nắng lâu ngày sẽ trở nên đen sạm, thô ráp, dễ lão hóa. Vì thế, mỗi khi mùa hè đến, chị em đều cố gắng che chắn thật cẩn thận để hạn chế da cháy nắng. Tuy vậy, những người sở hữu làn da dễ bắt nắng rất khó để khắc phục tình trạng này. Tinh chất nọc rắn Cobra được các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng trong làm đẹp có tác dụng điều trị hiệu quả cho làn da cháy nắng.

Màu sắc tự nhiên của da do 3 yếu tố quyết định: melanin, màu hồng cầu dưới da và màu của caroten. Trong đó, melanin do lớp màng đáy ở dưới cùng tạo ra. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, melanin sẽ được tạo ra và đẩy trồi lên trên bề mặt da tạo thành lớp màng bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tia cực tím. Lớp màng đó khiến màu da có độ đậm, nhạt khác nhau. Da cháy nắng là do rối loạn trong quá trình sản sinh melanin, làm hắc sắc tố phân bố không đều tạo ra các đốm màu đậm trên da. Khi những vết cháy nắng tiếp xúc với ánh nắng sẽ càng đen hơn vì melanin được kích thích sản sinh nhanh hơn.

Các nhà khoa học thực hiện chiết xuất, nghiên cứu và ứng dụng tinh chất nọc rắn Cobra trong làm đẹp.

Từ cơ chế này, các nhà khoa học đã tìm ra cách khắc chế sự phát triển của sắc tố melanin bằng tinh chất nọc rắn Cobra kết hợp với phôi thai cá và men trái cây tự nhiên từ cây hương thảo, cẩm quỳ, mâm xôi… tạo thành dưỡng chất có tác dụng đốt cháy lớp tế bào sừng hóa, đánh bay vết nám, tàn nhang, mụn. Đồng thời, ức chế sự phát triển của melanin, cải thiện nếp nhăn, tăng sức đề kháng, bổ sung nước, dưỡng ẩm cho da, đốt cháy các tế bào melanin, trả lại làn da trắng mịn.

Điểm nổi bật của nọc rắn Cobra là cung cấp lượng protein dồi dào, đây là lượng đạm cần thiết cho làn da, giúp làm đầy các nếp nhăn, ngăn chặn quá trình lão hóa. Tinh chất nọc rắn Cobra còn có tác dụng làm mờ các vết nám cũ, ngăn chặn việc hình thành vết nám mới, hạn chế các triệu chứng dị ứng theo mùa khô da, nứt nẻ, bong tróc vào mùa đông, tiết chế tuyến bã nhờn, nổi nhiều mụn vào mùa hè. Khi kết hợp với vitamin B3, E, C có trong men trái cây giúp làn da được tăng cường sức đề kháng, làm trắng sáng từ sâu bên trong và bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng da.

Hiệu quả của Nọc rắn Cobra: cấp cứu làn da cháy nắng hiệu quả; đánh bật thâm, nám, mụn trứng cá; làn da trắng hồng, mịn màng, căng mượt; săn cơ, đặc trị nếp nhăn hiệu quả.

Khách hàng trước và sau khi điều trị da cháy nắng bằng tinh chất nọc rắn Cobra. Xem thêm chi tiết tại đây.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị đang thực hiện chương trình “Nâng tầm vẻ đẹp Việt”: giảm mỡ bụng D-OtesalycoolII giá 32 triệu đồng; tắm trắng thượng lưu giá 2,5 triệu đồng (giá niêm yết: 3,8 triệu đồng); tắm trắng da mặt tinh chất nọc rắn Cobra giá 3 triệu đồng (giá niêm yết: 4,2 triệu đồng); xóa mụn tinh chất hạnh nhân giá 2,5 triệu đồng (giá niêm yết: 3,5 triệu đồng); tặng ngay 5 triệu đồng khi nâng mũi S-line, 7 triệu đồng khi hút mỡ bụng Cavi-lipo, nâng ngực nội soi, 3 triệu đồng khi tiêm mũi và cằm. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 6252 5566 - 6253 5566.

170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư trinh, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 392 092 88 - 392 092 89.

Website: www.thammyvienkhothi.com; Facebook: https://www.facebook.com/spakhothi.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)