Khắc phục hói đầu, rụng tóc với cấy tóc sinh học BioFibre

Hói đầu, thưa và rụng tóc xảy ra ở nhiều trường hợp, kể cả nam và nữ. Tình trạng này xảy ra do stress, nguồn nước ô nhiễm, chế độ dinh dưỡng không hợp lý... khiến không ít người phiền muộn trong cuộc sống cũng như mặt thẩm mỹ. Cấy tóc sinh học BioFibre là giải pháp có thể khắc phục được những khiếm khuyết về tóc, giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với mọi người.

Phương pháp cấy tóc sinh học theo chuẩn châu Âu: BioFibre là thiết bị y tế chuyên dụng phục hồi tóc cho cả nam và nữ. Giải pháp này được nghiên cứu và sáng tạo bởi các chuyên gia tại Tập đoàn Medicap Ltd châu Âu (Italy). BioFibre còn được cấp chứng nhận đối với cấy ghép CE0373, TGA về hiệu quả phục hồi tóc, tạo nên mái tóc đẹp và tự nhiên

Đẹp tự nhiên, không cần phẫu thuật: BioFibre là phương pháp cấy tóc không phẫu thuật, sử dụng sợi tóc sinh học với cấu tạo đặc biệt (có 3 lớp như tóc tự thân, có các nút thắt ở gốc tóc) để cấy vào vùng da đầu không có tóc, tóc bị rụng, vết sẹo… nhằm phục hồi tóc tự nhiên, hiệu quả.

Độ tương thích cao: bác sĩ sẽ sử dụng bút cấy chuyên dụng để đưa từng sợi tóc sinh học vào vùng mất tóc chính xác, tạo sự tương thích sinh học cao.

Trong quá trình thực hiện, sợi tóc được cấy dưới lớp biểu bì dài khoảng 5-10mm, góc tạo thành giữa kim cấy tóc với da đầu ở vị trí chếch 45 độ, sau đó cấy tóc vào lớp biểu bì theo đường zíc zắc, khoảng 200 sợi trên 4-5cm2, ngược với chiều mọc của các sợi tóc vốn có để tạo sự kích thích lớp chất sừng xung quanh BioFibre bảo vệ các nang lông mới được hình thành khỏi ổ vi khuẩn từ bên ngoài.

Từ đây, các sợi tóc sinh học BioFibre với cấu tạo đặc biệt, có độ tương thích cao so với tóc tự thân, khi được cấy vào da đầu có thể chắc khỏe tự nhiên như tóc thật, khả năng chống chịu tốt, đảm bảo tự nhiên, duy trì lâu dài và không gây kích ứng cho người sử dụng.

Sợi tóc đa dạng màu sắc, kích thước với các kiểu dáng tự nhiên như thật: các sợi tóc sinh học BioFibre có 13 cấp bậc màu sắc cho người dùng lựa chọn để phù hợp với màu tóc hiện tại. Chúng có độ dài 15cm-45cm, hình dáng đa dạng - tóc thẳng, cong và gợn sóng. Ngoài ra, những sợi tóc này dễ dàng gội, sấy như tóc tự nhiên.

Không đau, không để lại sẹo: giải pháp này được thực hiện một hoặc nhiều lần tùy mong muốn của bạn. và thấy ngay kết quả sau khi thực hiện. BioFibre không lộ dấu vết sau khi cấy, bạn có thể quay lại công việc ngay. Cấy tóc sinh học một lần có thể duy trì đến 10 năm.

Đối tượng phù hợp với cấy tóc Sinh học Biofibre: cả nam và nữ.

Đối với phái nữ: có mái tóc thưa do tác động môi trường; tóc thưa do bẩm sinh muốn có mái tóc dày khỏe hơn; tóc thưa do rụng sau khi sinh; tóc thưa phía trước hay đỉnh đầu do stress, mất ngủ hoặc nội tiết giảm sau 40 tuổi.

Đối với phái nam: rụng tóc hoặc hói đầu do tác động môi trường hay di truyền; rụng tóc hoặc hói đầu do giảm nội tiết sau 45 tuổi.

