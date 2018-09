Kéo dài mũi ngắn, hếch với chuyên gia Hàn Quốc

Sở hữu chiếc mũi đẹp, tôn được đường nét sắc sảo như nghệ sĩ Hàn là mong muốn của nhiều người. Vì thế, không ít chị em tìm đến những phương pháp cải thiện mũi để tự tin hơn, trong đó có công nghệ nâng mũi Hàn Quốc S line thế hệ mới. Phương pháp này nhận được sự chú ý của giới làm đẹp nhờ khả năng giải quyết khuyết điểm về mũi như ngắn, hếch, an toàn, hiệu quả mà vẫn đem lại dáng mũi đẹp tự nhiên. Chiếc mũi đẹp là khi có độ cao thon tự nhiên, hài hòa với tổng thể gương mặt. Tuy nhiên, nhiều người Á Đông sở hữu mũi thấp, ngắn do bẩm sinh hoặc nhiều trường hợp thực hiện nâng mũi nhưng không tìm hiểu kỹ 3 yếu tố: phương pháp nâng mũi, vật liệu nâng mũi, tay nghề bác sĩ nên gặp biến chứng co rút bao xơ, khiến đầu mũi ngắn, hếch quá mức, ảnh hưởng thẩm mỹ và tâm lý.