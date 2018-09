Katy Perry biến hóa tóc ấn tượng trong MV mới

Trong MV mới ra lò mang tên This Is How We Do, Katy Perry đã khiến khán giả mãn nhãn với những kiểu tóc mới mẻ, độc đáo cùng style váy áo biến hóa đẳng cấp. Tóc nhuộm highlight xanh trên nền đen được điểm xuyết những chiếc kẹp tóc sắc màu đem lại nét trẻ trung cho nữ ca sĩ.